La madre del niño al que apaleó su padrastro: "No quiero que me quiten a mi hijo, dicen que soy cómplice por no denunciar"

Wiam no deja de observar a su hijo con los ojos amoratados, con solo 3 añitos, mientras juega como puede con unos coches y un aparcamiento que le han regalado para hacerle más llevadero su ingreso en el Hospital Los Arcos de San Javier. "No puedo pensar que me van a quitar a mi hijo", subraya esta joven, de 22 años, a EL ESPAÑOL.

El hijo de Wiam ingresó en ese hospital, durante la madrugada del viernes, tras sufrir un intento de estrangulamiento y recibir varios puñetazos a manos -supuestamente- de su novio: Luis. "Yo no sospechaba nada, por eso le dejaba en algunas ocasiones a mi hijo y me iba a comprar". "Conmigo nunca había sido agresivo, pero con otra gente sí".

Parece que dentro de ese listado hay que incluir al hijo de Wiam. De hecho, los Servicios Sociales le han comunicado a esta madre veinteañera que le retirarán la custodia de su pequeño, en cuanto reciba el alta médica. "Mi hijo ha estado conmigo desde que nació, ya no es que me hagan daño a mí es que también se lo harán a él porque nunca ha estado separado de su madre ni de su familia".

- ¿Por qué le van a retirar la tutela de su hijo?

- Wiam: Los Servicios Sociales me han informado de que me lo van a quitar porque dicen que soy cómplice, por no denunciar la agresión de mi novio a mi hijo, pero nadie me ha preguntado en ningún momento si yo iba a denunciarle o qué iba a hacer. Eso es lo que han usado en contra mía.

Me acusan de ser cómplice por no haberle denunciado. Pero no le denuncié porque me vine al hospital. Si veo que mi hijo está mal, no voy a pensar en ir a un cuartel a denunciar, pienso en llevarlo a un hospital. Parece que eso no entienden. No están haciendo bien las cosas conmigo. Me acusan sin pruebas: no me pueden quitar a mi hijo así como así.

El menor que ha sido maltratado permanece ingresado en un hospital.

De momento, Wiam ofrece una entrevista a EL ESPAÑOL para anunciar que ha contratado a un abogado para pelear por la custodia de su hijo y para demostrar su inocencia en la investigación abierta en los juzgados de San Javier.

"La Guardia Civil me citó a declarar después de detener a mi novio". "Me citaron el sábado, como investigada, pero yo no lo sabía. Una vez que llegué al juzgado, dije que iba a denunciar a mi novio por los daños que le hizo a mi hijo, me tomaron declaración y le pusieron a Luis una orden de alejamiento". Pero eso no ha impedido que el engranaje de los Servicios Sociales se active y le comuniquen que "asumirán la tutela" de su hijo.

Todo ello, a pesar de que Houriya, la madre de Wiam, y abuela de este menor de 3 años, se ha ofrecido a asumir la tutela del pequeño. "Los Servicios Sociales dicen que tienen que evaluar a mi madre para ver si es apta". De forma que se ha iniciado una cuenta atrás que se saldará con la retirada de la custodia de este chiquillo: la pobre víctima de un delito de lesiones y malos tratos en el ámbito de la violencia doméstica.

Así lo recoge el auto judicial que establece para Luis P. P., el novio de Wiam, "una prohibición de aproximación" respecto del menor y de la madre, "de quienes deberá mantenerse alejado, a una distancia mínima de 300 metros del domicilio y de cualquier lugar donde se encuentren". Esta orden de alejamiento resulta insuficiente para esta veinteañera que ha decidido que se marchara de San Javier, cuando su hijo reciba el alta médica y los Servicios Sociales se lo lleven a un centro.

"Tengo entendido que Luis estuvo en la cárcel". "La gente me ha dicho que es muy agresivo", tal y como detalla Wiam. "Pero yo eso no lo sabía porque nos estábamos conociendo". Los que ya lo conocen de sobra son los miembros de la Policía Local de San Javier. "Este hombre suma 5 actuaciones policiales y una detención por una orden de busca y captura por no presentarse a un juicio", según detallan fuentes policiales a este diario.

"Le ha llegado a pegar a sus padres y a destrozarles la casa, tiene temas de violencia de género y consume drogas". "Es un viejo conocido de la Policía que en la actualidad está viviendo de okupa".

Luis P. P. está en libertad como investigado por dar una paliza al hijo de su novia. Cedida

Luis reside en Los Pozuelos, en una barriada de San Javier, conocida porque antaño el programa 'Un, dos, tres' de TVE regalaba viviendas, por su ubicación en las inmediaciones del Mar Menor, pero que con el paso de los años se ha ido degradando por la presencia de okupas y algunos camellos que se dedican al menudeo de estupefacientes.

"Los dos vivíamos en la misma calle, en unas casas que son propiedad de los bancos, pero conocí a Luis en un bautizo el 15 de noviembre", tal y como relata Wiam. Esta veinteañera marroquí se había marchado de la localidad donde residen sus padres para buscar trabajo en San Javier donde vive el padre biológico de su hijo, un joven de nacionalidad española. Allí pudo lograr alguna oportunidad de camarera hasta que se cruzó en su camino: Luis.

"La relación fue surgiendo poco a poco". Apenas llevaban dos meses de noviazgo. "Nosotros aún no estábamos conviviendo". "A veces, él se venía a mi casa o yo me iba a la suya".

- ¿Alguna vez se puso violento con usted o con su hijo?

- No. En el mes de diciembre, le pegó al padre biológico de mi hijo. Parece ser que el padre de mi hijo vio a Luis reñir al niño y darle un pescozón, le preguntó porqué le pegaba al crío y se engancharon. Yo le pregunté porqué le había pegado al padre de mi hijo y Luis me aseguró que le había pillado robándole algo en su casa.

Wiam asegura que confió en su novio hasta que le abrieron los ojos a las bravas en el Hospital Los Arcos de San Javier, durante la madrugada del pasado jueves, cuando le informaron de que su chiquillo había recibido una paliza. "Los médicos me dijeron que las lesiones de mi hijo no eran de una caída".

- ¿Por qué llevó a su hijo a urgencias durante la madrugada del viernes?

- Me asomé a la habitación cuando estaba durmiendo, a ver cómo estaba, porque por la mañana se me cayó en la bañera porque es hiperactivo, se mueve mucho, no para de saltar y se dio un golpe. Cuando entré a la habitación se le habían puesto los dos ojos morados, tenía la sien inflamada y un derrame por detrás de la oreja derecha.

Una vista aérea del Hospital Los Arcos de San Javier. Ute

- ¿Qué ocurrió al llegar al Hospital Los Arcos?

- Los médicos me dijeron que esas lesiones no podían ser por una caída, decían que eran de una agresión. Mi hijo tenía un derrame en los ojos y en el oído. Cuando le preguntaron a mi hijo si le habían pegado en el colegio, contestó que 'sí', y cuando le preguntaron quién había sido, les respondió que Luis. Mi hijo no va al colegio porque me instalé en noviembre en San Javier. Solo le podía haber pegado mi novio. Yo creo que Luis le pegó a mi hijo el jueves por la mañana, mientras que yo estaba durmiendo.

- ¿Por qué sospecha que su hijo recibió una paliza en ese momento?

- Cuando me desperté el jueves, noté que mi hijo estaba raro porque es hiperactivo, pero estaba sentado solo en una habitación y Luis estaba viendo la televisión.

Luego lo bañé y se me cayó en la ducha. Más tarde me lo llevé al parque y estuvo jugado. Cuando mi hijo estaba comiendo, le empezó a salir un chichón y durante toda la tarde fue a peor. Por la noche, me asomé a la habitación a ver cómo estaba y llevaba los dos ojos inflamados. Yo pensé que se lo hizo cuando se cayó conmigo en la bañera. Al llegar al hospital, los médicos me dijeron que eso no era de una caída. Ahí supe que Luis le había agredido y yo no le había visto.

- ¿Cómo reaccionó su novio cuando se hijo empezó a estar mal aquel jueves?

- Luis no me decía nada, solo que llamara a urgencias. No me llamó estando en el hospital y solo acudió el viernes por la mañana, pero no subió a la habitación. Vino en coche con su hermano y se quedó en el aparcamiento, para que bajara a por la ropa del niño, pero mi hermana le insultó por lo que le había hecho al niño y entonces vino la Guardia Civil y lo arrestó.

Declaración en el juzgado

El relato que Wiam ofrece en su entrevista con este diario es el que figura en su declaración en el juzgado y donde señala al padrastro como supuesto autor de la brutal paliza que ha sufrido su hijo, con solo 3 añitos: “El único momento en el que pudiera ser que se produjo la agresión fue cuando yo estaba durmiendo, ya que Luis y mi hijo se habían levantado antes".

"La única persona que le ha podido hacer algo es Luis que es consumidor de porros. Nunca he visto a Luis hacerle nada al menor, pero como no hay nadie más conmigo es el que único que le ha podido agredir”.

La versión ofrecida por esta madre en la Plaza número 2 del Tribunal de Instancia San Javier, a pesar de que la convierte en "denunciante", "perjudicada" y "testigo" de un supuesto delito de "maltrato habitual" de su novio Luis sobre su hijo, no ha cambiado la decisión de los Servicios Sociales de llevarse a un centro a su pequeño cuando reciba el alta médica esta semana.

De forma que Wiam anuncia que peleará con su abogado "por la custodia" de su niño. "Yo quería denunciar a Luis, al salir del hospital, con todos los informes médicos". "A ver cómo recupero a mi hijo ahora".