Alejandro González, el último preso español liberado por Delcy: un coronel encarcelado dos años por "revelar secretos"

Alejandro González de Canales estaba a punto de cumplir dos años en una prisión en Venezuela acusado de "revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de Justicia y asociación".

Pero este lunes, este coronel retirado de la fuerza aérea venezolana desde hace 14 años, de nacionalidad hispanovenezolana, ha recuperado su libertad junto a otros 23 presos políticos, según ha informado la ONG Foro Penal.

El verdadero 'delito' que le llevó a verse entre rejas fue su matrimonio con una defensora de derechos humanos incómoda para el régimen: Rocío San Miguel -hoy, su exmujer-.

Así lo han reivindicado en redes sociales activistas como Sergio Contreras, fundador de la ONG Refugiados sin fronteras, "Alejandro no tuvo ningún juicio, ni garantías procesales, ni acceso real a defensa privada. Fue incomunicado, aislado y sometido al régimen de tortura psicológica".

"Fue detenido arbitrariamente, sin pruebas, en un operativo político que buscaba castigar y silenciar, no hacer justicia".

Tras su retiro militar, González se desempeñaba como director de aeronáutica de la petrolera americana Chevron, hasta que fue detenido el 9 de febrero de 2024.

Según informó la hermana del detenido a EL ESPAÑOL, Yajaira González, se le negó la defensa privada.

En agosto de 2024, esta mujer lamentaba que "tras seis meses preso, mi hermano sigue sin poder ver a sus abogados, el gobierno decidió ponerle una defensa pública que aún no ha contactado con nadie de la familia, ni con mi hermano".

En aquel momento, el padre de ambos, de entonces 83 años, era el único miembro de la familia de González que seguía viviendo en Venezuela.

"Mi padre logró hablar con la defensa de mi hermano y le dijo que su situación no es jurídica, sino política y que 'los de arriba' han decidido que debe estar encarcelado y piden para él 20 años de prisión", lamentó Yajaira.

"A mi hermano, sólo le permiten una vez a la semana una visita de 20 minutos a través de una mampara y con dos personas que observan y graban la conversación".

El hispanovenezolano se encontraba recluido en la prisión Rodeo 1, una cárcel de tortura conocida como 'la prisión del terror' donde los guardias van encapuchados para que no los vean.

Los presos son encerrados en celdas diminutas, comen una vez al día, no reciben atención médica, sufren palizas y "están en condiciones inhumanas" según describió a este diario Martha Tineo, una defensora de derechos humanos venezolana que ha hablado con familiares de otros presos que también están en estas celdas.

Este terrible relato concuerda con la descripción de Yajaira sobre la situación de su hermano: "Tienen a los presos en celdas de aislamiento y sólo salen a un patio una vez a la semana por 15 minutos, la comida es muy escasa y no se le puede llevar nada, ni agua potable".

"Esto no se puede consentir, los venezolanos tienen derecho a vivir en un país en libertad", sentenció. "Mi hermano está acusado de terrorismo dentro de la causa 'Brazalete Blanco' y, cuando le detuvieron, se lo llevaron engañado".

Por su parte, su exmujer, la activista y académica Rocío San Miguel, también salió de prisión hace unos días.

San Miguel era presidenta de la ONG Control Ciudadano, y también fue detenida en febrero de 2024, al ser acusada por el régimen de formar parte de una trama para asesinar al presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios.