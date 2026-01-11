El oro 'sucio' de Venezuela que se blanquea en Estambul y se vende en Dubái: así se financia el chavismo pese a las sanciones

Ya no es el petróleo. Ahora es el oro. La captura del líder chavista y su esposa, Nicolás Maduro y Cilia Flores, ha agitado el tablero internacional. Más aún si cabía. La operación relámpago de Donald Trump para conseguir la cabeza del exmandatario venezolano es propia de una partida de Risk, el mítico juego de conquista. Y, por otro lado, Groenlandia.

El cerco petrolero de Estados Unidos ha propiciado que el régimen chavista convierta el Arco Minero del Orinoco, una rica explotación minera ubicada al sur de Venezuela, en un cajero clandestino. La extracción de oro está siendo la principal fuente de riqueza del país latino. Pero algo oscuro envuelve este metal precioso: las evasiones de sanciones y los flujos ilícitos, atendiendo a un artículo del Global Compliance Institute.

Tal y como señala la analista de Crimen Organizado Trasnacional Marcena Hunter, Venezuela ha sido el blanco de "oleadas de sanciones estadounidenses, así como del Reino Unido y la UE, y en 2019 Estados Unidos incluyó en la lista negra al Banco Central de Venezuela, aislando casi por completo el sistema financiero venezolano del mundo".

Posteriormente se sospecha que Rusia apoyó a Venezuela y utilizó aviones para trasladar toneladas de oro venezolano a diversos mercados extranjeros para evadir sanciones. El oro se intercambiaba por divisas, incluyendo dólares estadounidenses, en euros, que luego se devolvían a Venezuela. Y ahí entran destinos como Estambul o Dubái.

Hunter indica que el oro puede moverse con relativa facilidad en comparación con dinero físico o datos bancarios. Millones de dólares en oro son fácilmente trasladables en unos pocos camiones o vuelos, sin la necesidad de un banco de intermediario.

Aún es más difícil su rastreo, el del oro, si está ya refinado. Es más complejo dilucidar su origen y su legalidad. La huella se pierde. Lo que lo haría más fácil para conseguir el blanqueo.

Por otro lado, el sector del oro y otros metales preciosos está, con frecuencia, menos vigilado que el sector bancario tradicional, con una menor transparencia en transacciones. Dicha opacidad favorecería el sorteo de las sanciones, considera la experta.

El gran bazar del blanqueo

Conocido como "el primer centro comercial del mundo", el Gran Bazar de Estambul, en Turquía, atrae a millones y millones de visitantes cada año. En dicho emplazamiento, se exhiben innumerables joyas. Sin embargo, tras esta fachada de comerciantes, se esconden algunos de los mejores blanqueadores de dinero del mundo, según el periódico The New York Post.

Fue la punta del iceberg. Tal y como publica el Post, la incautación de 30 millones de dólares en joyas y diamantes contrabandeados en el mercado en abril pasado —y el arresto en febrero de 37 sospechosos en una vasta operación de lavado de dinero en Turquía— fue la punta del iceberg.

Se estima que solo 900 millones de dólares al año en oro venezolano sancionado se mueven entre los turistas del Gran Bazar. "Ha sido un epicentro del lavado de dinero durante mucho tiempo. Los mercados de oro en el Gran Bazar son bastante importantes", declaró a The Post Louise Shelley, profesora emérita de la Universidad George Mason y especialista en delincuencia transnacional.

Lazos con Ankara

Desde que Maduro asumió el poder en Venezuela, allá por el 2013, en un contexto marcado por la hiperinflación, colapso económico y un creciente aislamiento de los sistemas financieros occidentales, y a medida que los ingresos petroleros disminuyeron y se cerraron las vías de exportación establecidas, el oro se volvió primordial para la supervivencia del régimen chavista, según The Nordic Monitor.

Funcionó, según medios internacionales, no solo como materia prima de exportación, sino también como reserva de valor y herramienta para eludir las sanciones.

Los lazos afectivos entre Venezuela y Turquía se consolidaron en 2016, cuando Maduro apoyó públicamente el régimen de Erdogan, tras un intento de golpe de Estado. Tanto fue así, que la aerolínea Turkish Airlines comenzó a operar en el país latino, con vuelos directos entre Estambul y Caracas.

La alianza política iba en aumento. En 2016, el comercio bilateral entre Turquía y Venezuela se situó en torno a los 80 millones de dólares. En 2017, superó los 150 millones. Y llegó el oro.

Turquía comenzó a importar oro venezolano, refinándolo, en el país. Las importaciones alcanzaron aproximadamente 900 millones de dólares en 2018, lo que elevó el comercio bilateral total a más de 1.000 millones de dólares en un solo año.

Extracción del dorado

El punto de partida de todas las transacciones venezolanas que tengan que ver con el codiciado metal precioso es el Arco Minero del Orinoco, la explotación minera de donde se extrae.

Sin embargo, el oro es extraído, en su gran mayoría, por personas humildes, tal y como detalla un informe de las Naciones Unidas en donde se subraya que estas actividades atentan contra los derechos humanos.

En él, se detallan "aspectos claves sobre el avance de la criminalidad y las constantes violaciones a los derechos fundamentales en la región bajo el amparo del gobierno nacional, así como los graves impactos socioambientales especialmente en las comunidades y pueblos indígenas que allí habitan".

Según el sociólogo Emiliano Teran Mantovani, la extracción de oro del Arco "es una muestra clara de la relación estrecha y directa que hay entre minería a cielo abierto y violación de derechos humanos".

Teran señala que hay casos de explotación laboral, violación de los derechos de los pueblos indígenas, posibilidad de contraer enfermedades como la malaria, exposiciones a mercurio, violencia desatada, grupos delictivos y migraciones forzadas.

La información de la que disponen las Naciones Unidas es de que la zona la controlan grupos armados y estos son quienes deciden quién entra o sale de las zonas mineras. Asimismo, estas organizaciones criminales imponen las reglas, aplican castigos físicos a quienes infringen dichas normas y sacan beneficios económicos de todas las actividades en la citada zona minera.

Lavanderías de oro venezolano

El Caribe. Un paraíso y una gran lavandería de oro venezolano. Desde 2014. Al menos 160 toneladas de oro venezolano se movieron a través de las islas de Aruba y Curazao, exterritorios de ultramar pertenecientes a los Países Bajos, según Ojo Público.

Estos destinos tan turísticos funcionarían de trampolín a otros europeos, como Estambul y Dubái. Cliver Alcalá Cordones, general retirado y amigo cercano del expresidente venezolano Hugo Chávez, era conocedor del tráfico ilícito y blanqueo de oro en el Caribe neerlandés.

En 2017, el mando militar sostuvo que unas 20 toneladas de oro ilegal venezolano se transportaron al Caribe holandés solamente en 2012, con Europa como destino principal.

Salida a Dubái

Una vez que el oro es extraído, desde Caracas o aeropuertos regionales, sale del país hacia destinos como Turquía, mencionado anteriormente, o Dubái, entre otros, mediante vuelos privados o comerciales. Todo ello, sin pasar por el Banco Central de Venezuela.

¿Y por qué a Dubái? Sencillo. La ciudad de los Emiratos Árabes Unidos se consolida como una de las cunas del comercio global de oro, moviendo cada año cantidades ingentes de este metal precioso.

Allí se refina, se funde, se transforma en lingotes o joyería, y se revende a Asia, Europa o África. Además, hay un menor control del origen del metal, tal y como afirma la analista Marcena Hunter.

En el país existe gran demanda por parte de distribuidores, industrias y refinadores, además de las redes y empresas ya establecidas que pueden comprar y vender oro con rapidez.

Según Euronews, los comerciantes han viajado, desde hace más de un siglo, al apodado "Dorado de Oriente Medio" o "hub" del oro en busca de los mejores metales preciosos.

En los primeros nueve meses de 2020, el comercio de oro en el país se valoró en 41.000 millones de euros, según la Aduana de Dubai.