Nueva oferta de empleo del SEPE: se buscan trabajadores para Baleares con alojamiento gratis y sueldos de 1.900 euros

Acaba de empezar el año, y a pesar de estar en pleno invierno, ya son muchos los que están pensando dónde pasar el verano. Para aquellos que desean pasar la temporada de verano trabajando al lado del mar, EURES España ofrece 32 puestos de trabajo en las Islas Baleares.

EURES junto al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) están en busca de personal que desee trabajar en hoteles en el sector de la animación hotelera con un contrato cuya duración es de entre cinco y seis meses, el tiempo dependerá de las fechas de apertura y cierre de los establecimientos. Será aproximadamente del 1 de mayo a finales de octubre.

Según explican en la página web del SEPE ofrecen 32 puestos de trabajo divididos en cuatro especialidades diferentes en Ibiza, Mallorca, Menorca o El Rompido (Huelva):

- 10 plazas de animación deportiva y shows: liderar las actividades deportivas y recreativas.

- 15 puestos para animación infantil y shows: organizar y participar en minidiscos, espectáculos, excursiones...

- 5 plazas para animación de fitness y shows: liderar actividades fitness, recreativas, excursiones, talleres...

- 2 plazas de jefe/a de animación: seleccionar, desarrollar y motivar al equipo de animación, así como conseguir la satisfacción de los huéspedes y formar a todos los animadores.

En cuanto al salario, será según el convenio colectivo de la hostelería de Baleares, es decir, 1.895 euros brutos al mes para aquellos animadores que trabajan por primera vez en la cadena hotelera y de 2.300 euros brutos al mes para los jefes de animación.

Además, la empresa ofrecerá alojamiento y manutención en uno de los hoteles o apartamentos para todo el equipo. Pero eso no es todo, también correrá de su parte el precio de los vuelos una vez se finalice y cumpla el contrato, hasta un máximo de 100 euros por trayecto.

Para participar en el proceso de selección deberás enviar tu CV y la documentación solicitada junto con una carta de presentación, antes del 26 de enero a Antonio Vento Aguilar, Corporate Entertainment Director (dir.entertainment@gardenhotels.com), con copia a pcpmixto.eures@sepe.es, indicando en el asunto Garden Hotels y el perfil solicitado.