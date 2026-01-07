La Policía Nacional desarticula la mayor red en Europa de tráfico de metanfetamina: la introducía en rocas de mármol

La Policía y la DEA desmantelan la red del cártel de Sinaloa que enviaba metanfetamina oculta en mármol. POLICÍA NACIONAL

La Policía Nacional, en colaboración con la DEA, han desarticulado la considerada mayor organización de tráfico de metanfetamina en Europa, droga que introducían en España oculta en cargamentos de piedras de mármol importadas de México.

En esta intervención, segunda fase de la Operación Saga, que resultó la segunda mayor aprehensión de metanfetaminas en el continente, han sido detenidas nueve personas, entre ellas un miembro del Cártel de Sinaloa y el propietario de una empresa de mármoles que recepcionaba las piedras importadas de México con las que se introducía la droga, ha informado este miércoles la Dirección General de la Policía en una nota de prensa.

Los nueve detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

🚩Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico de metanfetamina en piedras de mármol



🌏Asentada en #México y #España

👮‍♂️ 9 detenidos

💶 3 M intervenidos en un búnker



Considerado un punto principal de abastecimiento de drogas de síntesis enviadas a Europa



🤝Con… pic.twitter.com/bInOtbBJbS — Policía Nacional (@policia) January 7, 2026

La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2023 con la primera fase de la 'Operación Saga', que supuso la intervención de 1.800 kilos de metanfetamina.

Resultó ser la segunda mayor aprehensión de metanfetamina de toda Europa desmantelando el principal punto de abastecimiento de drogas de síntesis en territorio europeo que operaba desde Tenerife, Madrid, Valencia y Alicante.

Tras este golpe, los agentes tuvieron conocimiento de que nuevos miembros de la organización asentados tanto en España como en México estaban intentando reestructurarse económicamente.

De esta forma, en julio del 2024 se detectó que esta red criminal envió 40 kilos de metanfetamina ocultos en la base de una estatua de más de un metro y medio de altura con destino Tenerife. Se procedió inmediatamente al arresto del receptor, que resultó ser un histórico narcotraficante de la Isla.

Enlace oculto en un piso

Paralelamente, el pasado septiembre, se consiguió identificar y localizar a un miembro del Cártel de Sinaloa escondido en un piso del que apenas salía y al que le pagaban un sueldo de 2.500 euros al mes a cambio de su silencio, puesto que había participado en la introducción y custodia de los 1.800 kilos de metanfetaminas intervenidos en Alicante en la 'Operación Saga'.

También se interceptó una partida de 38 kilogramos de marihuana que la organización había enviado a Finlandia. Gracias a la colaboración con la Aduana de dicho país se pudo detener al receptor que se había desplazado allí exclusivamente para hacerse cargo del estupefaciente.

Tras varias averiguaciones lograron dos detenciones importantes. Una de ellas la de un empresario que había hecho uso de su empresa legal de mármol para introducir la sustancia referida oculta en piedras importadas de México.

En el registro realizado en una de sus naves industriales se encontraron cerca de tres millones de euros ocultos en un búnker bajo el suelo. Por otro lado, se localizó al líder de la red criminal de narcotransportistas, que lideraba las operativas entre Dubai y México y la de los restantes miembros de la organización.

En los registros realizados en siete domicilios de Valencia (2), Alicante (3), Málaga (1) y Madrid (1) se incautaron siete relojes de lujo, siete móviles, dispositivos de geolocalización y diversa munición.

La operación se ha saldado con la detención de nueve personas como presuntas responsables de los delitos pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales ingresando tres de ellas en prisión. Con esta operación se da por desarticulado este entramado criminal, considerado por los investigadores el más potente de Europa en cuanto al tráfico de drogas de síntesis.