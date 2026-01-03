Nuria Roca: "No compartiría un décimo de lotería con ningún político. No me fío de ellos ni les tengo gran simpatía"

Han pasado más de 30 años de su primera aparición en pantalla y Nuria Roca sigue siendo una de las presentadoras más reconocibles y versátiles de la televisión en España. La valenciana ha encadenado formatos de todo tipo y condición, y lo ha hecho con una naturalidad que pocas pueden acreditar.

No es casualidad: pertenece a ese grupo reducido de presentadoras que pueden presumir de haber pasado por prácticamente todas las cadenas, desde Televisión Española a La Sexta, con paradas en Cuatro, Antena 3, Telecinco, Canal 9 o incluso TNT España.

Tres décadas de trayectoria que confirman lo que su carrera lleva tiempo diciendo: no hay formato que se le resista. Este año 2025 ha sido un gran año para ella en lo profesional ha visto como Atresmedia confiaba en su formato, La Roca, doblando su emisión los fines de semana y ocupando las tardes de La Sexta con cuatro horas y media de directo.

Nuria Roca en El Hormiguero. Carlos López Álvarez

Esa exigencia le ha pasado factura físicamente, aunque la valenciana hace deporte para no acabar agotada tras esas maratonianas jornadas de nueve horas de programa: “Estoy yendo dos días a la semana a hacer pilates, que me está viniendo muy bien, sobre todo para estirar, porque muchas veces, de la tensión acumulada en el programa tenía el cuerpo bastante contracturado. También salgo a caminar dos o tres días a la semana por la Casa de campo de Madrid a hacer unos 10 kilómetros que me sirven para desconectar”.

En lo personal, 2025 también le ha traído la felicidad, sobre todo para celebrar el Premio Planeta logrado por su marido Juan del Val con la novela Vera, una historia de amor, con la que el madrileño logró un premio de un millón de euros, además de liderar las listas de ventas de libros estas navidades, siendo uno de los regalos más elegidos.

En El Hormiguero le preguntaron a la pareja en qué se iban a gastar ese dinero, y Roca contestó que ya se lo habían gastado en la construcción de una casa en la localidad de Candeleda (Ávila), en plena sierra de Gredos.

Test navideño de EL ESPAÑOL

La valenciana ha charlado con EL ESPAÑOL para hablar de una de sus épocas favoritas del año, la Navidad, para contarnos cómo llegó ese árbol de Navidad de más de cuatro metros a su salón, sus menús y otras curiosidades de estas fechas en su hogar.

Pregunta.- ¿Qué producto nunca falta en su mesa en Navidad?

Respuesta.- Pues yo te diría que los roch, es decir, los rojos, que es como nosotros llamamos a los carabineros, y queso, es fundamental, si no hay queso, no hay Navidad. Y de beber, sin duda, vino tinto.

P.- ¿Cuál ha sido su menú favorito en Nochebuena y Nochevieja?

R.- Pues mi menú ideal es un buen plato de jamón, unas cuñitas de queso, marisco, un poquito de ensalada, por esto de darle un poquito de aire fresco, y de postre, terminaría con turrones y polvorones. Y, si puede ser, una tarta de manzana con helado de vainilla.

P.- ¿Alguna ‘pelea’ mítica que recuerde con su suegro/a, cuñado/a o familiar que se pueda contar?

R.- Creo que esas noches, de lo que huye todo el mundo es de discutir. Hay temas que sabes que van a generar debate que puede degenerar en discusión ardua. Entonces, bueno, pues una de dos, si te apetece discutir al comentario, tú entras, y si no, lo dejas pasar. Pero no recuerdo ninguna en mi casa que se haya liado tanto como para rememorarla.

Nuria Roca en Navidad. Cedida

P.- ¿No es peligroso ir a una cena navideña con ‘El polémico Juan del Val’?

R.- No te creas… El polémico se porta muy bien en Nochebuena y Nochevieja (risas), suelen ser mucho más polémicos los comentarios de los demás.

P.- ¿Es más de adornar la casa con todo lo que pueda o prefiere algo sobrio?

R.- El árbol que tenemos en casa es ‘muy pequeño’ (risas), me encanta ponerle cuanto más mejor, o sea que hay veces que creo que pesa tanto que por eso no se mueve, y ya no pongo nada más.

Me gusta el olor, hay un aroma muy especial a jengibre y lo pongo por casa para Navidad, me encanta. Lo que no tengo es Belén, tengo que comprarme uno, pero que sea bueno, aunque esos son caros, con figuras de cerámica o de barro buenas.

P.- ¿Con qué personaje famoso, histórico o político adornaría mano a mano el árbol de Navidad?

R.- Con alguien divertido… con don Quijote de La Mancha, por ejemplo, a ver qué tal lo pondría

(risas).

P.- ¿Qué cosa loca le pide al próximo año?

R.- Pues al 2026 le pido sentido común. Eso es muy loco, hoy en día es muy loco, sentido común y coherencia, solamente. Y para todos los ámbitos, para todo, en la política, el trabajo…

Nuria Roca en Navidad. Cedida

P.- ¿A qué personaje histórico habría invitado a su mesa en Nochevieja?

R.- Al Che Guevara, por ejemplo.

P.- ¿Vio las Campanadas con Pedroche y Chicote o prefirió este año a Chenoa y Estopa en La 1 o a Sandra Barneda y Xuso Jones en Mediaset?

R.- Pedroche forever. Creo que la tía ha conseguido que esa emisión sea un evento me parece que es admirable creando muchísima expectación. Y a mí como espectadora, me la crea.

P.- ¿Quién ha sido el gran triunfador de 2025 y quién será en 2026?

R.- Para mí el gran triunfador de 2025 ha sido el Premio Planeta, Juan del Val, sin lugar a dudas (risas). Y en 2026 espero que siga triunfando Vera, una historia de amor.

P.- ¿Con qué personaje famoso, histórico o político se tomaría las uvas? ¿Por qué?

R.- Con Woody Allen, a Juan y a mí nos gusta mucho.

P.- ¿Un libro y un disco para 2026?

R.- Vera, una historia de amor, por supuesto (risas). Pero si no... es que yo compro libros muy por impulso. Es decir, leo la contra y si me atrae lo compro, igual luego a la quinta página lo dejo, pero recomendaría algún libro que tenga una portada muy atractiva como el de Dan Brown, El último secreto, que lo presentó en El Hormiguero.

¿Y disco? Disco, pues mira, me he comprado el vinilo de Rosalía, que desde que tenía 20 años que me compraba uno, así que recomiendo el disco de Rosalía, que es maravillosa.

P.- ¿Qué restaurante recomendaría a los lectores no perderse este 2026?

R.- Hay tantos, La Manduca de Azagra (C. de Sagasta, 14, Madrid), que nos gusta mucho a Juan y a mí.

P.- ¿Con qué político compartiría un décimo de lotería del Niño? ¿Por qué?

R.- Con ninguno, estoy absolutamente desencantada y no me gusta ninguno de ellos. No me fío de ninguno para compartir un décimo, porque para hacerlo tienes que confiar en la otra persona y no hay ninguno al que le tenga gran simpatía.

P.- ¿Cuál será el regalo de Reyes Magos que pedirá este año?

R.- ¿Te digo la verdad? El regalo de Reyes que había pedido me lo dieron en diciembre y lo estrené en El Hormiguero, fue una corbata que me gustaba mucho.

P.- ¿Cuál ha sido el mejor y el peor regalo de Reyes que le han hecho? ¿Y el que nunca le trajeron?

R.- Ha habido muchos regalos que he tenido que tragar saliva. No me gustan los llamados ‘regalos útiles’. Están muy bien, pero no como regalo de Reyes. Aunque yo le voy a hacer un regalo útil a uno de mis hijos que me está pidiendo un mango de la sartén de esos que se acoplan, porque solamente tenemos uno y nos peleamos por él (risas).

Nuria Roca en El Hormiguero. Carlos López Álvarez

El mejor fue un viaje a Nueva York y el que nunca me trajeron… una moto. Siempre pedía una Vespino y nunca la tuve, y mi hermana si… Aunque recuerdo un regalo de pequeña que me hizo muchísima ilusión, un monopatín verde.

P.- ¿A qué político le daría carbón este 2025?

R.- No hay suficiente carbón para dárselo a todos.

P.- ¿Quién se merece más carbón, Trump o Netanyahu?

R.- Es que van un poco de la mano. Lo de Netanyahu es intolerable, pero lo de Trump me genera mucha animadversión y frustración. Está muy repartido, pero me cae peor el estadounidense.