Los 'Jorges', los guardias civiles creadores de la baliza V16 que la DGT te obliga a usar: "Dijeron que iba a traernos problemas"

El 1 de enero de 2026 se hará vigente el uso obligatorio de las balizas V16 en sustitución de los triángulos. El invento fue impulsado por dos guardias civiles gallegos, Jorge Torres y Jorge Costas, que vieron en primera persona los peligros del uso de los triángulos en la carretera.

Ahora, al convertirse en estándar obligatorio, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ambos. Ellos aseguran que se ha producido un efecto de última hora en la demanda por parte de los productores españoles, ya que se han disparado las ventas hasta un 561%.

"Últimamente las compras han aumentado, aunque, como siempre, hay gente que no la comprará hasta que les pase algo y vea que realmente la necesitan".

Baliza V16 de Help Flash en funcionamiento. Cedida

Sobre si habrá un porcentaje significativo de conductores circulando sin el dispositivo por falta de stock en el mercado, el ex guardia civil gallego asegura lo siguiente: "No lo creo, porque al final no sólo nosotros fabricamos balizas, hay más empresas desarrollándolas".

No obstante, la implementación de la baliza V16 ha generado considerable controversia en las últimas semanas. La DGT ha retirado la homologación de cuatro modelos a escasos días de que el dispositivo se convierta en obligatorio. Los modelos V16 afectados son tres de fabricación china: Don Feliz, The Boutique For Your Car e Ikrea. Todas ellas fabricadas por Ledel Solutions/Yuyao Jimig Electronic.

Por otro lado, también ha sido retirado un modelo de fabricación española: Call SOS, modelo XL-HZ-001-VC, fabricado por Ditraimon S.L. La DGT ha aclarado que la retirada responde a motivos administrativos y no técnicos. En concreto, estos dispositivos perdieron la homologación porque caducó la vigencia de certificado o no se renovó en el plazo específico.

Facua afirma que las unidades compradas antes de perder su vigencia "cumplen con todas las especificaciones técnicas de seguridad necesarias para sustituir a los tradicionales triángulos de señalización". Lo que implica que los conductores que hayan adquirido estos modelos podrán seguir utilizándolos hasta el final de su vida útil. No habrá multas por portar estos dispositivos, pero no se seguirán distribuyendo.

Ante los rumores, la DGT se pronunció sobre la posibilidad de una prórroga. Su director, Pere Navarro, dejó entrever en diferentes medios una especie de 'tregua'. Mencionando que "los españoles siempre esperan al último día", pero que los "policías serán flexibles durante un tiempo sin multar".

Y-, de hecho, el pasado 29 de diciembre en la instrucción 2025/20 de la DGT, se aclaró que "en caso de inmovilización del vehículo se deberá emplear el dispositivo de preseñalización reglamentario, pero se muestra esa tregua a los triángulos de emergencia al citar que la colocación de los mismos "no tendrá la consideración de obstáculo y no será objeto de denuncia".

La colocación de el triángulo de emergencia "no tendrá la consideración de obstáculo y no será objeto de denuncia". Europa Press

Pero como toda invención, tuvo que haber un momento en el que se iluminó la bombilla del creador. En el caso de Jorge Torres y Jorge Costas ocurrió durante su trabajo como guardias civiles. La idea no nació en un laboratorio como muchas otras invenciones, sino que apareció en el asfalto, cuando fueron testigos de una realidad trágica: el peligro de señalizar un accidente.

Ocurrió tras observar que muchos atropellos mortales ocurrían después del accidente inicial, cuando los conductores salían del coche para colocar los triángulos de emergencia. Además, incide en que esto partió como una idea de nicho pensada para los conductores con discapacidad: "La idea en un inicio era hacer una baliza para personas con movilidad reducida, ya que se les hacía inviable poner los triángulos".

Las balizas pasaron por varias fases. En un primer lugar, llegó la legalización en 2021, gracias en parte a la presión ejercida por asociaciones de víctimas y a la creencia de que bajar del coche mataba gente. Aunque Jorge explica un problema de esta situación: "Muchas veces cuesta registrar estos accidentes porque el siniestro suele ser 'atropello a peatón en vía interurbana'".

La categorización de estos accidentes engloba a muchos muy diferentes, desde el conductor que bajó a poner el triángulo al que bajó a fumar mientras llegaba la grúa, el que cruzaba la vía indebidamente o el conductor que al verse sin gasolina no le quedó otra que caminar por el arcén..

Jorge Costas posando. Cedida

Es por eso que ese año, la DGT permitía ya el uso de las balizas V16 conectadas o sin conectar, aunque en 2018 se las reconoció oficialmente. Ahora, en 2026, se establece la baliza V16 conectada (con geolocalización a DGT 3.0) como obligatoria.

Pero el germen del invento se remonta a finales de los 90. Jorge Torre fabricó un primer prototipo casero en 1998 utilizando piezas de lámparas y una pila de 9 voltios.

La idea era que, en una situación de pánico, como un accidente, el conductor no tuviera que buscar botones o salir, simplemente pegar la luz al techo del coche. Ese prototipo era muy básico y artesanal y se quedó años guardado en un cajón hasta que la tecnología LED se desarrolló más.

Pero como señala el gallego: "Durante años, el invento pasó desapercibido". Hasta que en 2016 decidieron fundar Netun Solutions en Vigo y lanzaron la marca Help Flash. Al principio intentaron venderlo para uso profesional, pero el éxito real llegó cuando enfocaron el producto al conductor común, apoyándose en asociaciones de víctimas de tráfico.

"Hubo un momento en el que la gente comenzó a usarlas y se dieron cuenta de su utilidad", fue a partir de ahí cuando la gente las usaba aunque fuese de manera complementaria a los triángulos de emergencia. El caso es que si a Jorge Costas se le presentase la oportunidad de darle un consejo a su yo del pasado tiene claro lo que le diría.

"Que no nos metiéramos en esto. Porque no nos íbamos a hacer millonarios y nos iba a traer muchos problemas". Jorge insiste en que lo mejor no es el dinero que han ganado, sino la sensación de que "el invento es útil y garantiza seguridad". Pero lo cierto es que sigue habiendo detractores y hay bulos que a sus creadores no les hacen gracia.

Proceso de montaje de las balizas V16. Cedida

"No ha habido algún bulo que me haya hecho gracia. Sobre lo de que se podrá espiar o multar a través de las balizas, eso no es posible", añade Jorge, respaldando que sería "ilegal" saber donde están los conductores a cada momento. "Sólose transmite la ubicación cuando hay una emergencia, cuando no, no hay transmisión de datos".

Además, asegura que cuando se compra la baliza V16 homologada por la DGT "no te piden datos personales", por lo que no pueden reconstruir tus movimientos con otras finalidades que no tengan que ver con la localización. También respondió a la idea de algunas personas de que esto se haya convertido en un gran negocio.

"No, hay muchos fabricantes, también se hacen en China que son más baratas". Además, algo que preocupa a muchos usuarios de estas balizas es qué sucedería en el caso de tener un accidente en una zona rural con nula cobertura móvil, no obstante Jorge explica el funcionamiento de este dispositivo.

La V16 es útil en puntos ciegos de cobertura por lo siguiente: "Hoy en día casi toda España tiene cobertura, ya son pocos los sitios donde no llegan". Por otro lado, Jorge añade "que son redes loT que no dependen de la cobertura móvil, similares al 2G". Estas tienen mejor penetración y "si no hay cobertura almacenan la información y la envían cuando se restablece la conexión".

Jorge Costas y Jorge Torre con las balizas V16. Cedida

Esto último, garantiza la función visual y la geolocalización para la DGT, incluso en túneles. Jorge no obstante, no se atreve a dar un pronóstico de si habrá menos accidentes a partir de ahora con la imposición de las balizas. "No sabría decirte, pero esperamos que en caso de que haya un accidente, gracias a nuestras balizas se pueda reducir la gravedad de estos".

Las balizas tienen una esperanza de vida de unos 12 años, por lo que al comprar una hoy esta incluye un plan de datos hasta 2038 (algunas ya incluso más adelante). Pero muchos compradores se preguntan que pasará cuando los planes de datos de la eSIM caduquen. "Las balizas tienen una fecha de 12 años, porque es lo que suele durar un coche, lo normal es cuando uno cambie su coche, comprar otro ya con su baliza".

Actualmente Netun/Help flash no se ha quedado en las balizas, sino en la seguridad vial en general que es "su evolución". Ofrecen soportes magnéticos 360 que potencian la visibilidad de las balizas y también my incidence, una app para agilizar el contacto con las aseguradores, asistencia en carretera o servicio de emergencias, en caso de accidentes.

También este desarrollo pasa por la llegada de este invento a muchos más países. No se ha concretado la creación de un invento sucesor, pero sí "la evolución del ecosistema entre estas balizas y la DGT 3.0".

No obstante, hay quienes ven esta medida de seguridad como un negocio millonario de facturación masiva. Jorge les diría lo siguiente: "Es un pago único (por la eSIM) a diferencia de las SIM normales, esto no va por una compañía telefónica donde se paga cada mes".

Para Jorge, lo más satisfactorio fue "ver las primeras balizas en la carretera y comentarlo entre nosotros". Fue lo que constató que el invento podía seguir adelante. Al verlas destellando en los techos de los coches, en noches de lluvia, Jorge siente que el esfuerzo de esos 10 años valió la pena.