Dos turistas españoles muertos y otros dos hospitalizados tras sufrir un accidente de tráfico en Arabia Saudí

Un hombre y una mujer de nacionalidad española han fallecido en un accidente de tráfico en Arabia Saudí y otros dos ciudadanos españoles están hospitalizados tras resultar heridos en este siniestro.

Los cuatro turistas eran catalanes y estaban realizando una actividad a 1.000 kilómetros de Riad, la capital del país, según ha apuntado el delegado del Gobierno en la comunidad, Carlos Prieto.

Han sido las autoridades saudíes las que han confirmado el suceso al Gobierno español, así como la hospitalización de las otras dos víctimas.

Según las primeras hipótesis, los fallecidos serían pareja y los otros dos ocupantes del vehículo serían otra pareja, amigos de las víctimas mortales. Los dos heridos son un hombre (de 67 años), en estado grave, y una mujer (de 53), que estaría leve.

Por el momento, se desconocen las causas del accidente. Lo que sí se sabe es que el más grave de los heridos, el varón, ha sido trasladado a un hospital de la ciudad de Medina.



Tal y como ha adelantado 20minutos y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Riad está prestando toda la atención consular necesaria a los afectados y familiares y está en contacto con las autoridades locales.

