Adrián de Gomar, español trabajando en Nueva Zelanda: "En una semana gano casi 700 euros y al mes ahorro 1.200"

Cada día se suman más jóvenes españoles a la tendencia de abandonar el país en busca de un mejor futuro. Los sueldos bajos, la falta de oportunidades laborales y los altos costes de vida han provocado la fuga de talento en el territorio español. Y muchos de ellos ponen rumbo a países donde es sencillo encontrar un trabajo con un buen sueldo que les permita ahorrar lo máximo posible.

Algunos de los destinos más populares son Suiza, Irlanda o Australia; sin embargo, otro que ofrece muchas oportunidades y pasa desapercibido es Nueva Zelanda. Adrián de Gomar, un joven andaluz, ha mostrado a través de sus redes sociales (@adriandegomar) que, a pesar de ser un país caro, es posible ahorrar mucho más que en España.

El español lleva tres meses viviendo en la otra punta del mundo y actualmente está trabajando en una granja de vacas. Aunque es cierto que el horario puede llegar a ser algo sacrificado. Según cuenta en un vídeo de TikTok, trabaja de lunes a domingo, unas 9 horas al día.

Su rutina comienza muy temprano para poner rumbo a la granja y dirigir las 750 vacas al ordeño, un proceso que dura unas 3 horas. "Esto lo hago dos veces al día y el resto del tiempo me dedico a tareas sencillas de mantenimiento", explica en el vídeo. Por este trabajo le pagan 27 dólares neozelandeses la hora y 40 dólares en caso de ser día festivo.

Por tanto, en una semana de trabajo cobra 1.700 dólares, a esto hay que restarle el 19% de tasas y se quedaría con un sueldo semanal neto de 1.360 dólares neozelandeses, es decir, 673 euros semanales.

Hay que tener en cuenta que el joven andaluz tiene unos gastos fijos semanales de 450 dólares (225 euros): paga unos 250 dólares por el alojamiento, unos 150 dólares en comida, 10 dólares en internet, 20 en gasolina y 22 dólares en el gimnasio. Aun así, Adrián asegura que tiene una capacidad de ahorro de 300 euros a la semana, es decir, 1.200 euros al mes.

"Eso sí, ten en cuenta que los vicios en este país salen bastante caros, un paquete de tabaco te puede costar unos 20 o 30 euros", finaliza aclarando el andaluz.