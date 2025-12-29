Un par de mangas marinas toman tierra en Mazarrón y destrozan estructuras y terrazas: "¡Se lleva todo el muelle!"

Las imágenes fueron apocalípticas por momentos. De hecho, este domingo, parecía que la alerta naranja de la Aemet se había quedado corta para Mazarrón. Primero hubo tormentas con granizo y después varias mangas marinas tocaron tierra arrasando todo a su paso.

Ese fue el peligroso panorama que azotó durante una hora esta localidad del litoral murciano. Hasta el punto de que volaron estructuras, terrazas, toldos y sillas de la Plaza Pedro Acosta, el paseo Francisco Martínez Muñoz o el puerto, tal y como confirma la Policía Local de Mazarrón a EL ESPAÑOL. "No se tiene constancia de heridos", según recalcan.

El Ayuntamiento de Mazarrón también confirma que solo se han producido "daños materiales" y piden colaboración a los vecinos: "Se ruega a la ciudadanía evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a las zonas afectadas, donde se han acumulado elementos de mobiliario urbano, toldos y techumbres desplazadas que pueden suponer un riesgo".

"¡Hostia, un tornado!", gritaba un vecino -móvil en mano- para inmortalizar una de las mangas marinas que había tocado tierra, levantando estructuras del puerto de Mazarrón como si fueran de papel. La Policía Local ha detallado que las zonas "principalmente" afectadas son las instalaciones marítimas y el paseo.

Una manga marina, este domingo, tocando tierra en el puerto de Mazarrón.

"Una nave que hay en el dique de abrigo del puerto pesquero también ha sufrido daños", según precisan estas fuentes policiales. En la lonja también se han vivido momentos críticos este domingo, día de los Santos Inocentes, pero que de broma ha tenido poco.

"Se ha tenido que atender un incendio en la Urbanización Camposol, en un centro de jardinería que también vende leña". La Policía Local también ha confirmado a este diario que "han ardido dos vehículos" y se han registrado "algunos daños en un establecimiento comercial". Todo ello, debido a que la tormenta y las mangas marinas han estado aderezadas de aparato eléctrico.

De momento, el Ayuntamiento de Mazarrón no se atreve a cuantificar el alcance de los destrozos: "El dispositivo de emergencias está activado, con la intervención de Policía Local, Protección Civil, Bomberos y servicios municipales, que están trabajando en la atención de incidencias y en la evaluación de los daños, la cual se realizará de forma completa en las próximas horas".

Una terraza destrozada en Mazarrón por una manga marina. Al lado, dos coches calcinados.

Un aviso rojo, por lluvias torrenciales en la Comarca de Vega del Segura, ya vaticinaba que el domingo sería complicado para la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A las 11.44 horas, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, lanzaba un mensaje Es-Alert en Beniel, "ante el riesgo de desbordamiento del Azarbe del Merancho entre el azarbe y el río Segura, en la zona norte de Beniel y Santomera en dirección a Orihuela".

Las lluvias dejaban hasta 70 litros por metro cuadrado en Beniel, Abanilla o Santomera. Pero los momentos de mayor tensión se producirían horas después, en el otro extremo de la comunidad murciana, en el litoral de Mazarrón, a cuenta de las mangas marinas: tornados que se forman sobre el mar y crean columnas de aire que descienden desde las nubes.

Estos vórtices son fenómenos que se originan cuando existe una gran inestabilidad atmosférica y son frecuentes en el Mediterráneo, principalmente, entre los meses de mayo y octubre. Sin embargo, las mangas marinas se han producido en diciembre, generando momentos de mucha tensión entre los vecinos.

Una de las mangas en un vídeo que obra en poder de la Policía Local de Mazarrón.

"¡Se lleva todo el muelle!" "¡Qué locura!" "¡Cierra la ventana!", tal y como gritaban unos vecinos, sin poder dejar de grabar con sus móviles desde el balcón de su casa.

"¡Impresionante!", tal y como publicaba @MeteOrihuela en su cuenta de X. "Inestabilidad acusada en el sureste de la Península Ibérica. Esta tarde se han formado dos mangas marinas frente al Puerto de Mazarrón. Una de ellas ha tocado tierra, generando daños en instalaciones portuarias".

La alerta por lluvias torrenciales de 30 a 60 litros por metro cuadrado en Mazarrón, Lorca, Águilas o el Campo de Cartagena, iba acompañada de recomendaciones básicas para todos los vecinos: "Manténganse alejados de ramblas, cauces y zonas inundables y sigan en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia".

De momento, el Ayuntamiento mazarronero mantiene "activado" un dispositivo de emergencias, compuesto por Policía Local, Protección Civil, Bomberos y servicios municipales, para trabajar en las incidencias que han provocado las mangas marinas y para evaluar los daños sufridos en negocios hosteleros, en estructuras del puerto, incluso en algunas embarcaciones.

Entretanto, el domingo se cerraba con nevadas en Moratalla: una localidad situada en el otro extremo de Murcia, lindando con Castilla-La Mancha. En concreto en Inazares, una pedanía situada a 1.350 metros de altitud, cuyos copos de nieve ponían la guinda a un día de fenómenos meteorológicos adversos, desde la 'mini dana' de Beniel a las mangas marinas de Mazarrón. Todo ello en una comunidad uniprovincial. Para que luego venga Vox y niegue el cambio climático.