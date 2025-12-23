El pueblo extremeño con el 25% de inmigrantes, donde más sube Vox: "Los padres levantaron el campo, los hijos dan problemas"

En la barra del bar España de Talayuela (Cáceres), el municipio con más inmigrantes de Extremadura, dos pensionistas discuten los resultados de las elecciones autonómicas.

"Vox se ha llevado con el PP el mayor número de votos del pueblo, y lo han logrado por el discurso de que van a echar a los magrebíes", opina uno de ellos. "No tiene ni más ni menos".

Con menos de 7.500 habitantes -en torno a un 25% de ellos, inmigrantes de más de 20 nacionalidades diferentes-, este rincón fronterizo con Navalmoral de la Mata se ha convertido en uno de los focos de atención después de los comicios.

La apuesta de 851 vecinos por el partido de Abascal -una de cuyas principales apuestas es su política migratoria-, sorprende en esta población en la que sus calles, comercios y terrazas están pobladas por una gran cantidad de marroquíes de primera y segunda generación.

"La gente que vino de Marruecos que lleva más tiempo no genera polémicas", reflexiona uno de los pensionistas desde la barra.

"Los problemas los dan los jóvenes", responde el otro. "Muchos de ellos circulan a gran velocidad por la carretera o arman jaleo por las noches".

Sin embargo, el primero zanja la discusión ante el periodista reprochando a su interlocutor que "todos los adolescentes -sean extranjeros o no- son rebeldes. Lo que ocurre con los marroquíes es que se les achaca un doble delito: su nacionalidad".

Esta es una de las reflexiones más críticas contra la población migrante que ha podido recoger EL ESPAÑOL en Talayuela este lunes, el día posterior a las elecciones autonómicas que ha ganado el Partido Popular.

Pese a la sorpresa que ha dado Vox con el alto número de votos en este municipio -donde los de Abascal gobiernan en el Ayuntamiento en coalición con el PP, que tiene la alcaldía-, en sus calles no se vive un clima de confrontación entre la multitud cultural que las puebla.

La prueba es el caso de Youssef Meziane. Este profesor de kickboxing de 36 años llegó a la Península desde Marruecos de la mano de sus padres, cuando solo tenía 10.

Youssef Meziane, secretario de la comunidad musulmana de Talayuela, entrevistado por EL ESPAÑOL. J. I. M.

Un cuarto de siglo más tarde, el pueblo donde descubrió el mundo de las artes marciales es su hogar.

Meziane, que también es secretario de la comunidad musulmana de Talayuela, recibe los resultados de las municipales con "total normalidad" porque valora que "no es justo asociar a los votantes de Vox con el racismo".

"Quizá hayan elegido ese partido por otras razones", explica. "Aquellos que dicen que los jóvenes marroquíes dan problemas es simplemente su punto de vista. No es que sean buenos o malos, es que son adolescentes".

"Pero la realidad es que yo hablo muy a menudo con el Ayuntamiento y Policía Local y pasan semanas sin levantar partes por delincuencia".

PREGUNTA.- Siendo Talayuela el municipio con más inmigrantes de Extremadura, ¿por qué cree que Vox ha sido la opción más votada junto al PP?

RESPUESTA.- Entre los marroquíes no hay un perfil claro de partido al que votar. Mucha gente piensa que todos votan en conjunto al PSOE, y eso no es así. A ello se suma que han sido unas elecciones con una participación muy baja.

Pero más allá de la ideología de cada uno o de los resultados de los comicios, en el pueblo predomina la buena convivencia. Se nos conoce como el pueblo de la inmigración, pero no hay nada más.

El que tenga dudas o piense que los magrebíes o extranjeros damos problemas, le invito a que nos visite y lo compruebe por sí mismo.

Esa integración se ve en los equipos de fútbol, en la unión que se vive tanto en el campo como en las gradas durante los partidos.

Sobre esta cuestión está muy al tanto Sergio Gilarte, presidente del club de fútbol sala Buhersa Fyerpa Talayuela: "Aquí no existe ningún problema de convivencia, y eso queda patente en el terreno de juego".

Sergio Gilarte, en su entrevista con EL ESPAÑOL. J. I. M.

De hecho, Gilarte valora que los resultados del partido de Santiago Abascal en Talayuela provienen de antiguos electores del PSOE: "Mucha gente que votaba a los socialistas ahora no los quiere ni ver, sobre todo después de los casos de corrupción".

Una teoría que se basa, además, en que la formación autonómica encabezada por Miguel Ángel Gallardo ha sido la única que ha perdido diputados -un total de 10- de cuantas han concurrido a los comicios, mientras Vox ha sido la que más ha crecido -en seis escaños-.

Discriminación, asignatura pendiente

Uno de los únicos supermercados de Talayuela es el Express, de la calle Manuel Mas. Tras la caja están Sabah y Salma, ambas marroquíes.

La primera lleva "11 años en España" y no luce el hijab. La segunda, "casi 26". Al ser preguntadas por este diario, también hablan de la buena convivencia entre culturas que existe en el municipio.

Sabah y Salma (de espaldas), atendiendo a una clienta en el supermercado Express de Talayuela. J. I. M.

Aunque al ser preguntadas por más detalles, reconocen que aún quedan algunas tareas pendientes: "Aquí venimos a trabajar. Mucha gente dice que los marroquíes solo queremos recibir ayudas".

"Esos estereotipos hacen que mucha gente nos juzgue de primeras, y no nos ofrezca el mismo trato que le brindarían al resto de personas. Pero esto son pequeñas cosas que hay que mejorar, en general la convivencia es buena".

La alta presencia de inmigrantes en Talayuela se explica por las oportunidades de trabajo que ofrece el municipio en el campo.

Se trata de la zona donde se encuentran los mayores cultivos de tabaco de España, y también hay muchas cosechas de pimiento, oliva y otros vegetales.

Todos los residentes del pueblo consultados por este diario coinciden en que los inmigrantes que llegaron hace años han sido los que han encabezado la mano de obra que ha continuado trabajando en los campos.

De hecho, la convivencia entre culturas viene de lejos. En el año 2004, Talayuela se convirtió en el único municipio de toda la comunidad autónoma en recibir la Medalla de Oro de Extremadura por su integración.

En esto pone el acento el presidente de la Asociación de Vecinos de Talayuela, Ángel Marcos, a la vez que critica que "los problemas de convivencia entre culturas se crean fuera del pueblo".

El presidente de la Asociación de Vecinos de Talayuela, Ángel Marcos, en un acto público. Cedida

"Aquí no hay inmigración ilegal, solo gente que lleva 25 o 30 años trabajando. Somos un referente".