El MeToo socialista se extiende: el exedil de Linares, denunciado por "comentarios sexuales", sigue en la ejecutiva del PSOE-A

El diputado de Agricultura y secretario del PSOE de Linares, Javier Perales, y miembro de la ejecutiva del PSOE-A con María Jesús Montero, figura desde febrero de 2025 como investigado tras una denuncia por las frases de índole sexual que vertió hacia una mujer durante una reunión en el Ayuntamiento.

Las diligencias fueron instruidas por el juzgado número 2 de Linares y tipificado por la Fiscalía como abusos sexuales leves tras la denuncia interpuesta por la presidenta de la asociación de comerciantes de la localidad. La calificación del delito ha sido recurrida ante la Audiencia Provincial de Jaén.

Los hechos denunciados hace justo un año ocurrieron, supuestamente, en mayo de 2023, cuando Perales era alcalde de la localidad jiennense.

En el transcurso de una reunión y a puerta cerrada, el dirigente socialista le dirigió a la mujer "comentarios de tipo sexual y vejatorio", acompañados de "miradas vejatorias" en los que le profirió frases como que ella "le daba vidilla" y también que ella "le ponía".

Según el escrito de denuncia al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la mujer no denunció antes "por miedo a que la asociación a la que representaba sufriera represalias, como así sucedió".

Fuentes del entorno de la víctima aseveran que desde entonces "ha sido sometida a una represión brutal en redes sociales, le han rayado el coche, ha tenido crisis de ansiedad, ha requerido asistencia psicológica y llegó a perder 10 kilos de peso".

En enero de este año la Fiscalía se pronunció sobre la denuncia, considerando que los hechos "podrían ser constitutivos de un delito leve previsto en el artículo 173.4 del Código Penal".

El citado artículo, referido a delitos contra la integridad moral, se atribuye a "quienes se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria, sin llegar a constituir otros delitos de mayor gravedad".

Cabe reseñar que tanto Perales, quien ya no es alcalde, como el PSOE de Linares, han negado sistemáticamente la existencia de esta denuncia.

En julio de este año aseveraron que el edil, que forma parte de la ejecutiva del PSOE-A, "no ha sido notificado, ni investigado, ni tiene noticia alguna de ninguna denuncia vertida contra él por cualquier delito leve, ni delito menos grave o grave, relativo a este tipo de hecho".

Tanto Perales como su ejecutiva incluso afirmaron en julio de este año, en pleno escándalo del caso Paco Salazar, que "la única denuncia que le consta a Javier Perales es la que interpuso él mismo contra XXXXX ante la Fiscalía en septiembre de 2024. Tras varios trámites, Perales convierte la denuncia en una querella por injurias que se presenta en noviembre de 2024".

Según la documentación que obra en poder de este periódico, Javier Perales nunca se dirigió a la Fiscalía, ni tampoco interpuso querella alguna. Presentó una papeleta de conciliación previa a demanda por injurias y calumnias contra la víctima. El 16 de octubre de 2024, no sólo no se personó al acto de conciliación que él mismo había impulsado, sino que pidió su archivo.

La víctima sí se personó y ratificó lo afirmado en sus redes sociales, donde contó los hechos que, posteriormente, denunció.

Su denuncia, según fuentes cercanas al caso, fue puesta en conocimiento de distintos dirigentes del PSOE de Jaén, e incluso iba a contarles su caso a algunos durante un encuentro en Bailén en días previos a las primarias del PSOE de Jaén. Aquella reunión, finalmente, no se produjo. La mujer se lamentó ante su interlocutor: "Tenía esperanza en Ángeles".

Las mismas fuentes advierten que "lo taparon". Los supuestos hechos han sido también puestos en conocimiento del PSOE nacional a través del canal de denuncias, de acuerdo a los protocolos del partido.

No es esta la única queja que se ha presentado contra Javier Perales, quien actualmente es también concejal en la oposición en el Ayuntamiento de Linares.

"Presiones" a una edil

En 2025, una concejala del PSOE del citado consistorio se pasó al grupo mixto "por las presiones recibidas" para que dejara su acta de concejal.

La mujer, que era miembro de la ejecutiva provincial, y que residía por motivos laborales en Mallorca, fue incluida con pleno conocimiento de este dato en las listas electorales del PSOE de Linares en las elecciones municipales de 2023.

La lista la encabezaba Javier Perales y esas elecciones las ganó el PP con 12 ediles, seguidos del PSOE con 10, dos concejales para Vox y un edil para la formación Para la Gente.

La mujer acudía cuando podía a los plenos, en los que, por la situación numérica, gobierna el PP con apoyos puntuales de Vox. Por tanto, las iniciativas presentadas o votaciones realizadas por el Grupo Socialista "no suelen ser decisivas".

Fuentes cercanas al caso aseveran que prácticamente desde el principio del mandato sus compañeros comenzaron a pedirle que renunciara a su acta, a lo que la mujer se negó.

La situación comenzó a tensionarse de tal manera que su grupo pidió un pleno extraordinario para solicitar el voto telemático. Lo solicitaron en julio de 2024, cuando la mujer no podía dejar su puesto de trabajo al que había accedido, además, en recientes fechas y no podía solicitar el permiso que sí solicitaba con el anterior.

A partir de entonces comenzó a recibir insultos que fueron escalando como "mentirosa", sinvergüenza" o "cambiachaquetas" y descalificaciones en WhatsApp y redes sociales, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

También comentarios como "esta niña necesita presión, la presión de un partido como nosotros". Asimismo, algunos hirientes y con tintes personales, aludiendo al reciente fallecimiento de su padre, un histórico afiliado socialista, quien "ya no estaba para defenderla".

La mujer tuvo que salir escoltada policialmente en alguna ocasión del mismo salón de Plenos. Finalmente cursó baja del PSOE, luego de poner en conocimiento de distintos dirigentes del partido la situación que estaba viviendo.

Fuentes cercanas a esta edil aseveran que la respuesta que recibió por parte de distintos cargos del PSOE fue que entregara el acta. Su caso, según ha podido saber EL ESPAÑOL, también se ha remitido en fechas recientes a Ferraz.

Ascendido

Cabe reseñar que en febrero de 2025, cuando ya estaba siendo instruida la causa que se dirimirá en la Audiencia Provincial de Jaén, Javier Perales fue designado por María Jesús Montero como responsable de la Secretaría de Reindustrialización de la Comisión Ejecutiva regional del PSOE andaluz.

El juicio por la denuncia presentada estaba previsto para septiembre de este año, pero quedó suspendido al presentarse dos recursos de apelación.

Uno, por la parte demandante, al estimar que en la tipificación del presunto delito como leve se había obviado la situación, en el momento de los supuestos hechos, de Javier Perales, pues era el alcalde de la localidad jienense.

Así, exigen que se le aplique el agravante previsto en el articulo 175 del código penal, que recoge, además de penas de inhabilitación para desempeñar cargo público, que "la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años si el atentado fuera grave, y de prisión de seis meses a dos años si no lo es".

Perales, acompañado por el presidente de Gobierno y secretario general del PSOE, en una visita a Linares. PSOE de Linares

El segundo recurso es el presentado por la letrada de Javier Perales, en el que solicita el archivo de la causa, al estimar que si se ha tipificado como leve, estaría prescrito.

En julio de este año, y mediante un comunicado, el PSOE de Linares subrayó otra vez que su secretario general "no ha sido notificado, ni investigado, ni tiene noticia alguna de ninguna denuncia vertida contra él por cualquier delito leve, ni delito menos grave o grave, relativo a este tipo de hecho", en referencia a un presunto delito de acoso sexual cometido por el socialista

Fuentes jurídicas cercanas al caso advierten a EL ESPAÑOL que el PSOE de Linares y Javier Perales "han mentido a sabiendas" pues la denuncia se encuentra en la Audiencia Provincial de Jaén pendiente de resolución.

Este periódico se ha puesto en contacto con el PSOE-A, quien no ha realizado valoraciones al respecto.