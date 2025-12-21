Campillo de Deleitosa y Mesas de Ibor, los 2 pueblos cacereños que tienen más votantes en el extranjero que en sus tierras

El Ayuntamiento de Campillo de Deleitosa, uno de los dos municipios extremeños en los que la mayor parte de sus votantes se encuentra en el extranjero. Google Maps

Este domingo 21 de diciembre, Extremadura celebra sus elecciones autonómicas. Cientos de miles de extremeños están llamados a las urnas en una jornada electoral en la que los principales candidatos, María Guardiola (PP), Miguel Ángel Gallardo (PSOE) y Óscar Fernández (Vox) ya han depositado su voto. Y resulta curioso que de los 388 municipios con los que cuenta la autonomía, dos de ellos se caracterizan porque tienen más votantes en el extranjero que en la propia localidad.

Estos son Campillo de Deleitosa y Mesas de Ibor. Ambos están situados en la provincia de Cáceres. Los municipios cuentan con más censados fuera del territorio nacional que en su localidad, debido a la migración en los años 60, tal y como publica el diario Hoy.

Una parte de estas elecciones se decidirá en países como Francia, Holanda o Suiza. En estos tres estados europeos se encuentra una buena parte de los vecinos extremeños que votarán a miles de kilómetros alejados de su tierra.

Más de la mitad, el 67%, de los electores de Campillo de Deleitosa reside en el extranjero. De los 247 censados, 166 viven fuera del pueblo. Y Mesas de Ibor no se queda lejos de su localidad vecina. El 62% de los meseños también se encuentra fuera de las fronteras extremeñas: 225 de 362.

El motivo de este curioso dato es que cientos de extremeños emigraron en la década de los 60, pero aun así forman parte del censo de electores que residen en el extranjero. Buena parte de estos votantes, cuando se marcharon, tenía 40 años.

Algo similar sucede en otros municipios extremeños, como es el caso de Valdelacasa de Tajo y Fresnedo de Ibor, ambos de Cáceres, que tienen un 46% y 45% de sus electores fuera de sus límites. De los 860.375 extremeños que están llamados a las urnas, 30.610 residen en el extranjero. Concretamente, en 102 países, según publica Hoy.

Pueblo 'francés'

El alcalde de Campillo de Deleitosa, Fermín Sánchez, aseguró que durante el verano "medio pueblo habla francés". Resulta que durante el periodo estival, el habla y las matrículas francesas inundan las calles de su municipio.

"Quienes emigraron en los años sesenta regresan en la época estival. Medio pueblo vive en Francia en ciudades como París u Orleans. Así que en verano regresan con los hijos y medio pueblo habla francés. Yo mismo tengo primos hermanos viviendo en Francia", indicó Sánchez.

El regidor extremeño subraya que sus ciudadanos se marchaban a trabajar a fábricas y que en dichas regiones "tenían sus hijos y hacían su vida". Sin embargo, el dueño del bastón de mando considera que muchos de estos extremeños viajeros no depositarán sus votos a través del correo, dado que el porcentaje de voto en el extranjero roza apenas el 7%.

"Esperanza y dignidad"

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a votar "con libertad" e "ilusión" de poder llenar las urnas de "mucha esperanza y dignidad", y se ha mostrado "tranquila" por el "trabajo bien hecho" en su mandato, según recoge Efe.

Guardiola ha ejercido su derecho al voto en el CEIP El Vivero de Cáceres en un día para ella doblemente "histórico" porque acude como candidata del PP para "seguir mejorando la vida de los extremeños" y porque acompaña a su hijo que vota por primera vez.

Ha indicado que este 21 de diciembre es un día "muy importante" para la región porque las extremeñas y los extremeños van a decidir qué futuro quieren para los próximos cuatro años.

"Hoy los protagonistas y los que van a tener la voz son todos aquellos que madrugan para trabajar en el campo, son todas aquellas personas que trabajan para mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, para que funcione el comercio, el turismo", ha expresado.