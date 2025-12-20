La cacería a Norbi, el exescolta de Hugo Chávez que apoyó a María Corina y está preso en Las Palmas por un delito "fabricado"

"En mi país de nacimiento me encuentro amenazado, desde el año 2009 por los cuerpos militares y policiales del gobierno dirigido por aquel entonces Hugo Rafael Chávez Frías".

El grito de auxilio de Norbi F. J. es ensordecedor. Llegó a España hace 14 años, en 2011, cuando su vida corría un verdadero peligro en su país de origen, Venezuela. Trabajó como escolta de Hugo Chávez en los momentos más candentes del régimen bolivariano. Le asignaron la protección de las instalaciones de La Guardia de Honor Presidencial en el Palacio de Miraflores.

Pero dos años antes de que muriera el expresidente venezolano, huyó a España y se afincó en Tenerife en busca de una nueva vida. Más tranquila y mejor. Sin persecuciones. Sin presiones. Sin peligro. Todo con el objetivo de vivir alejado del bullicio venezolano junto a su esposa y dos hijos. Sin embargo, se encuentra en prisión desde hace dos años porque el Gobierno bolivariano le acusa del robo de criptomonedas del Banco de Venezuela.

La vida de Norbi (45 años) ha sido una montaña rusa. Es abogado, economista y músico. Empezó en 2009 como agente de seguridad de jueces, fiscales y ministros en Venezuela, hasta que acabó en el anillo de seguridad del exmandatario venezolano. Permaneció casi dos años junto a Chávez. Y su cargo no le limitaba sólo a aquello. También se encargó del papeleo de los petroleros que salían hacia España desde Venezuela. Pero no le persiguen por estas actividades, sino por sus ideas.

Afín a Corina Machado

Norbi fue afín a Súmate, uno de los partidos fundados por la opositora venezolana María Corina Machado. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a un diploma enviado expresamente a Norbi agradeciéndole su "disposición en la construcción del país que deseamos para nosotros y nuestros hijos".

El preso venezolano, a pesar de trabajar en el círculo cercano de Chávez, no compartía ideología con el régimen. Acudía a las manifestaciones en contra del chavismo y era totalmente contrario a sus ideas. Por ello es perseguido. Además, también le enviaron otro diploma de agradecimiento de otro partido, de nuevo, por su militancia y simpatía: Primero Justicia.

El régimen se entera de este acercamiento a la opositora Machado y Norbi tiene que huir a España. Desde que llegó a Tenerife en 2011, no ha salido de España. En su pasaporte no hay sellos de entrada o salida, tal y como ha podido acreditar este periódico.

Él en España hacía, hasta que ingresó en prisión, vida normal. Iba de trabajillo en trabajillo. Compartía tiempo con su familia. Nada fuera de lo común. Hasta que su situación se tuerce en 2024.

Extradición y "desvío de 'criptos'"

El régimen bolivariano se entera de que Norbi se encuentra en España desde hace más de una década. Y ahí comienza la persecución transnacional. El 3 de abril del pasado 2024, Norbi es detenido en virtud de una orden internacional emitida por Venezuela, según acredita un auto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

El Juzgado Trigésimo Segundo de Instancia estatal en función de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas emitió la orden el pasado 14 de noviembre de 2023.

A Norbi se le acusa, junto a dos hombres más, de acceder de "manera fraudulenta a los wallets del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (Banavih) y desviaron recursos en criptomonedas para obtener beneficios propios y afectaron al patrimonio económico de la entidad bancaria". La cantidad presuntamente defraudada alcanzaría los 8.000 euros.

Lo que Norbi no se explica es que si llegó a España en 2011 y no ha salido del territorio, cómo es posible que le acusen de este delito supuestamente perpetrado en 2022 junto a otros dos individuos. Estos dos hombres sí que permanecen a día de hoy en Venezuela. La documentación judicial no detalla cómo Norbi habría cometido esta presunta malversación de fondos a distancia.

Estos hechos, por los que Interpol ha emitido una notificación roja, se cometieron presuntamente el 5 de diciembre de 2022. Una vez concluida la fase de instrucción, el procedimiento se elevó a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y se acordó su ingreso en prisión.

Los delitos por los que se le acusa a Norbi son, atendiendo a la legislación venezolana, legitimación de capitales y apropiación o distracción del patrimonio público, lo que se traduce a un delito de blanqueo de capitales y otro de malversación de caudales públicos acorde con el Código Penal español.

Denegación de asilo

El Gobierno bolivariano movió ficha y quiso traerle de vuelta a Venezuela. Norbi se libró en 2024 de la extradición al solicitar el asilo en España, pero más tarde el Gobierno le denegó dicho refugio. EL ESPAÑOL obra en poder del documento del Ministerio del Interior, donde se deniega su cobijo. Actualmente, la Audiencia Nacional ha decidido poner en conocimiento de la Interpol si se puede enviar a Norbi a su país de origen o no. Se encuentra en un limbo judicial.

"Once años después de venir a España ha cometido un delito en el Banco de Venezuela. No se sostiene por ningún lado", comenta a EL ESPAÑOL su abogado, Rafael Jiménez de la Oliva.

El letrado señala que esta caza de brujas sobre su representado es debido a "todo lo que sabe sobre el régimen chavista" y sus nexos con España. "Es una falta de derechos humanos y de todo. ¿Cómo puede el Gobierno consentir todo esto? Si este señor no quiere ir a ningún lado. Allí le van a matar al bajar del avión. Cuando se calmen las cosas en Venezuela ya volverá, pero ahora solo quiere estar tranquilo en España", subraya Jiménez.

Actualmente, Norbi se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Las Palmas I, presidio también conocido como Salto del Negro. Allí está en el módulo 5, donde "ayuda a los presos en los temas legales". "Se lleva bien con todo el mundo", agrega su representante legal.

"A mí me da igual que me pase nada. Yo lo que no quiero es que maten a mi familia. A mi madre la tienen controlada", traslada el penalista a este diario puesto en boca de Norbi, quien solo espera salir de prisión y vivir en España sin preocupaciones.