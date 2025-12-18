Los narcotúneles ya han llegado a Murcia: un clan vacía los entre suelos de 4 bloques para cultivar 5.000 plantas de marihuana

Uno de los narcotúneles que habían habilitado vaciando el entresuelo de un bloque del Polígono la Paz en Murcia. CNP

El 'clan del entresuelo'. Bien podría ser ese el alias de la organización familiar de narcos del Polígono de la Paz que ha desmantelado la Policía Nacional, tras asestar un duro golpe a la producción de marihuana en este barrio de Murcia donde se ha destapado una nueva modalidad de invernaderos porque se habilitaban en el entresuelo de los edificios.

"Los miembros del clan habían vaciado el entresuelo de cuatro bloques de pisos, sacando a escondidas todo el relleno de tierra que acompaña a los pilares y a las zapatas en la base de hormigón, sobre la que se levanta el edificio", tal y como detallan fuentes policiales. De forma que habían generado un espacio diáfano de 500 a 600 metros cuadrados en el entresuelo de cada bloque, para producir maría a gogó con unas condiciones de humedad inmejorables.

Las labores de ingeniería también incluían "túneles" y "galerías" que habían habilitado a través de la sala de los contadores de la luz, dentro del portal de esos cuatro edificios, situados frente al Hotel Nelva: uno de los de mayor renombre de la capital del Segura. Todo ello, para acceder a esos invernaderos clandestinos, tipo indoor, construidos en el entresuelo, y que estaban equipados con luces, equipos de ventilación y todo lo necesario para producir marihuana 24/7.

Básicamente, algunos de los miembros de este clan salían de su piso, bajaban las escaleras, y se metían por el narcotúnel habilitado en la zona de contadores, para ir al 'trabajo': supervisar el estado de la plantación en cuestión. Pero tanto el olor a marihuana que se respiraba por la barriada como el elevado consumo de luz terminaron por poner esos edificios en la diana policial.

Más de un centenar agentes de las Brigadas de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y Policía Científica tomaron el Polígono La Paz, en el corazón de Murcia, sobre las once de la mañana del miércoles y pasadas las ocho de la tarde ya sumaban más de 30 plantaciones desmanteladas y más de 5.000 plantas de marihuana intervenidas.

Los miembros del clan habían generado galerías y túneles en el interior de los edificios.

En total, "se han detenido a catorce miembros de un mismo clan" que producía maría en el subsuelo, pero también en pisos enteros convertidos en invernaderos tipo indoor. "En un bloque de 15 pisos, solo residía un anciano, y los 14 pisos restantes estaban dedicados íntegramente a cultivar marihuana". Unas habitaciones estaban dedicadas a la producción, otras eran secaderos, otras se dedicaban a cortar y preparar los cogollos para su venta en el mercado negro.

Este operativo policial ha asestado un golpe duro al narcotráfico, pero no será definitivo ni mucho menos porque fuente policiales admiten que "Murcia, Almería y Granada se han convertido en las grandes productoras de marihuana del país".

Incluso apuntan un dato ilustrativo: "Hasta hace poco, Iberdrola situaba el 25% de la defraudación de fluido eléctrico en la Región de Murcia". Sin energía no hay potencia para los invernaderos y este operativo demuestra que el narco no para de reinvertarse, ya que no es habitual encontrar plantaciones enteras en el entresuelo de un edificio.

"La humedad que se generaba en las plantaciones estaba afectando a los pilares de los bloques, con lo que eso supone para la infraestructura", según alertan fuentes policiales, sobre el riesgo que han corrido los miembros de la organización al vaciar esa zona de los edificios.

La Policía Nacional durante los registros practicados, este miércoles, en el Polígono de la Paz en Murcia

A golpe de marro, los policías nacionales fueron reventando puertas de inmuebles que estaban bajo sospecha, destapando narcotúneles en bloques y también desmantelaron 2 narcopisos para consumir in situ la drogas. Los registros también afectaron a los domicilios de los miembros del clan, incluido a los que tomaban las decisiones.

Durante las entradas a los pisos se intervinieron ⁠14.010 euros en metálico;⁠ d⁠iferentes cantidades de hachís y cocaína, así como un vehículo. El operativo fue tan largo que la Policía Nacional también se contó con la colaboración de la Policía Local de Murcia.

"Los 14 detenidos están acusados de delitos contra la salud pública y por defraudación de fluido eléctrico".

El subinspector Diego Seral, portavoz de la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia, subraya que "se han desmantelado dos puntos muy activos de venta de todo tipo de sustancias estupefacientes que estarían regentados por un mismo clan familiar que reside en el Polígono de la Paz".

"Además, se tiene constancia de que esos puntos están vinculados con numerosas plantaciones de marihuana que están localizadas en esta misma zona, con conexiones fraudulentas para la red eléctrica con un importante riesgo de incendio y un peligro real para la integridad física y la vida de los vecinos".

Este clan cubría todas las fases del proceso, desde la producción, al secado de las plantas, corte, y distribución desde el subsuelo a toda España y a otros países europeos.