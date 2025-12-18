Edi, el bombero valenciano que saca los colores a la DGT por la baliza V16: "Maquillan las cifras de atropellos para forzar su uso"

Edi Díaz tiene 51 años y lleva desde 2004 luciendo el traje ignífugo del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia. A lo largo de su carrera no sólo se ha visto ante innumerables incendios, sino que en sus funciones como bombero también entra la intervención en accidentes de tráfico. Ha visto muchos, pues son bastante comunes pero, ahora, tienen algo en común.

El último al que ha tenido que hacer frente no se trataba de otra cosa que de un coche que se encontraba en parada de emergencia en una curva y que, durante esta pausa, fue arrollado por otro vehículo que no se percató de su presencia.

Durante su actuación, Edi no atisbó la presencia de triángulos de señalización, pero sí de un pequeño objeto luminiscente en el techo del coche accidentado: la famosa y polémica baliza V16 que será obligatoria en España a partir del 1 de enero del próximo 2026 por orden de la DGT y que ha sido objeto de innumerables críticas en los últimos meses.

A pesar de un uso adecuado de este nuevo dispositivo, el resultado fue nefasto. "El coche se encontraba en una curva, y es que en curvas la baliza no se ve. Tampoco se ve en cambios de rasante, ni se aprecia bien cuando es de día. Lo mismo ocurre cuando hay niebla", cuenta el profesional en conversación telefónica con EL ESPAÑOL tras haber compartido el caso en sus redes sociales.

"Además, en incendios de vehículos no se puede poner. En salidas de vía tampoco podemos señalizar y alertar dónde ha sido el accidente", sentencia.

Sin embargo, todo esto que Edi califica como "demasiados puntos débiles", pero que muchos españoles comparten también preocupados en distintos perfiles de redes sociales, no ha hecho que la DGT dé marcha atrás en su propuesta, que acarreará peligro de sanción de hasta 80 euros en caso de no cumplirse.

El bombero asegura que "para justificar el uso de la baliza" la DGT "maquilla las cifras de los atropellos en carretera por poner los triángulos". "Y te digo maquillan porque están sacando la cifra global de los atropellos que hay en carretera, y claro, accidentes cero no existe", explica.

Por eso, apunta el experto, seguirá haciendo uso de los triángulos de emergencia y saliendo del vehículo "en el momento en el que vea que mi seguridad se puede ver comprometida", y anima al resto a que hagan lo mismo.

"Quedarme dentro del vehículo detenido es quedarme esperando como un ratoncito a una colisión trasera. Es carne de cañón", apunta. Por eso, cree firmemente que la única consecuencia que conllevará esta medida será "un mayor número de accidentes de tráfico por alcance".

Un dispositivo "complementario"

Aunque mucho de su contenido en redes ahora se dedique a divulgar sobre los peligros que entraña este dispositivo, Edi aclara que no quiere "demonizar la baliza", sino alertar al ciudadano de lo que puede ocurrir en caso de usarla sin ningún elemento adicional.

Por todo lo mencionado en estas líneas, el bombero califica este dispositivo como "un elemento con carencias" pero que, sin embargo, "puede ser de gran utilidad si se usa como método complementario".

"Toda seguridad es poca, y cualquier elemento que aporte más bienvenido sea. Pero estamos viendo que esta baliza no cubre muchos puntos que sí cubrían los triángulos. Estos facilitaban que los coches aminoraran y disminuyeran la velocidad media de alcance, que realmente es lo más mortal que hay en el día a día de la carretera", señala.

Por eso, dice, "nos dejan a la ciudadanía con el culo al aire ante la necesidad de poder señalizar nuestro vehículo en una situación de emergencia, porque nos impiden el uso de esos triángulos señalizadores".

"Discriminación" respecto a Europa

España es el único país de la Unión Europea en implementar un sistema obligatorio de baliza V16 conectada a nivel nacional. A pesar de lucirse como 'pionera' en el uso de esta tecnología, Edi no lo ve como otra cosa que como una "discriminación respecto al resto de Europa".

"A partir de enero puede venir, por ejemplo, un francés y colocar tan ricamente sus triángulos, que le van a dar una palmadita en la espalda. Lo hacemos nosotros y nos ponen una multa... es curioso", alega.

Este bombero valenciano espera que la DGT dé un paso atrás y "rectifique" al respecto de la sustitución de los triángulos por la baliza V16 aunque lo pone "en duda". Asegura que lo que falta en España es "educación vial y que la gente sepa que salir del asfalto de la carretera, con chaleco y bien señalizado sí es seguro".