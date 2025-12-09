Del Gran Maestro senador a Antonio Hernández, 'el masón de la Moncloa': los 10 cargos de las logias españolas en el PSOE

El caso Salazar sigue teniendo consecuencias. Este martes, el Consejo de Ministros destituye a Antonio Hernández Espinal (Sevilla, 1973) como director de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Mano derecha de Paco Salazar y responsable de Datos, Análisis y Prospectiva en la Ejecutiva del PSOE andaluz –cargo que también deja este martes–, Hernández habría sido “cómplice y encubridor” del presunto acoso sexual cometido por Salazar contra varias mujeres, tanto en el PSOE como en la Moncloa.

Así lo denunciaron este domingo algunas afectadas en El Diario. Una de ellas decía que Hernández Espinal les “hacía luz de gas constante”. “Nos hacía dudar de nuestras percepciones y nuestra propia realidad. Nos repetía incansablemente que no valorábamos el sitio en el que estábamos, que cualquiera mataría por ser nosotras”.

Antonio Hernández Espinal, el director de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno destituido este martes. Eduardo del Campo EL ESPAÑOL

Por ello, Moncloa cesa a Hernández Espinal en un intento de cerrar la herida que le ha supuesto el caso Salazar al discurso feminista del PSOE. Se acaba así la etapa trabajando para el Gobierno de este reconocido maestro masón de la Logia Obreros de Hiram, afincada en Sevilla.

El masón de la Moncloa, que concedió una entrevista exclusiva a EL ESPAÑOL hace unos años, niega haber encubierto a Salazar, pero acepta el cese para no perjudicar al Ejecutivo.

Hernández Espinal, sin embargo, no es el único masón con vínculos en el PSOE. Sólo en la actualidad, este diario ha podido contabilizar hasta 10 socialistas con cargos dentro del mundo de la masonería española.

El más importante de todos ellos es José María Txema Oleaga Zalvidea (Bilbao, 1963), actual senador del Partido Socialista de Euskadi por Vizcaya y portavoz socialista de las comisiones Constitucional y de Justicia.

Algunos miembros del PSOE que pertenece a logias masónicas en la actualidad.

Pero Oleaga no es un masón más. En 2022 fue elegido como Gran Maestro de la Gran Logia de España, la mayor organización masónica de nuestro país y buque insignia de la masonería regular, la que tiene mayores lazos con la masonería inglesa.

Así, Txema Oleaga será hasta 2026 la máxima autoridad de la masonería regular española. Su elección generó debate porque, a diferencia de sus predecesores, ha mantenido su estrato político activo mientras dirige la organización masónica. Antes, el líder de la Gran Logia de España era el abogado valenciano Óscar de Alfonso.

Los socialistas de Oleaga

Con la llegada de Txema Oleaga al máximo escalafón de la masonería regular española, varios socialistas escalaron de posición dentro de la Gran Logia de España. Francisco Javier Rivas, sin ir más lejos, fue designado como Gran Diputado, lo que equivale a ser el número 2 de la citada organización masónica.

Desde hace años, Francisco Javier Rivas ha militado en el PSOE de Castilla-La Mancha y es una persona de la máxima confianza de Txema Oleaga. Los sectores críticos de la logia se quejan de la excesiva “politización” que ha traído consigo el senador socialista.

El Gran Maestro de la Gran Logia de Murcia, Luis Alcaina (2i.), junto a Javier Rivas de la G.L.P Castilla (i.); Marcelo Cocles de la G.L.P de Murcia (2d.); y Jorge Prieto, de la G.L.P Valencia (d.). EFE

“Oleaga ha estado utilizando la Gran Logia de España como trampolín y ha trufado la estructura de la organización de militantes socialistas”, se quejaban a El Confidencial fuentes internas de la masonería preocupadas, además, por no querer “que se confunda al PSOE con la masonería”. “Nunca hemos entrado en política y ahora nos movemos en arenas movedizas”.

Bajo el mandato de Oleaga, el abogado y militante del PSOE José Antonio Rodríguez Peregrina ha llegado al cargo de Gran Orador, una de las posiciones de mayor responsabilidad y poder dentro de la obediencia. Como guardián de la ley masónica, su función es velar por el estricto cumplimiento de los reglamentos y constituciones de la orden.

Adolfo Zabala es otro de los socialistas que ha alcanzado el núcleo duro de confianza del Gran Maestro y senador Txema Oleaga. Este empresario había consolidado un liderazgo interno al ejercer durante años como Gran Maestro de la Gran Logia Provincial de Castilla antes de ser designado como Director del Consejo Rector de la Masonería con la elección de Oleaga como Gran Maestro.

Los masones Adolfo Zabala (d.) y Alain Savoie (i.).

Otro abogado y militante del PSOE de las Islas Baleares, Lluís Maria Moyà Noguera, fue ascendido a Presidente de la Corte Masónica de Justicia con la llegada de Oleaga. Con cuatro décadas ejerciendo como jurista, su función es la de dirimir conflictos internos y garantizar la legalidad masónica.

Desde 2022, el líder de la masonería regular española, el senador Oleaga, cuenta con un asistente: Juan Carlos Goñi. Este militante del PSOE fue nombrado Asistente del Gran Maestro con el fin de colaborar en la gestión diaria y la toma de decisiones de la principal obediencia masónica del país.

Adolfo Alonso, por último, es el último de los socialistas –que se conozca– que alcanzaron la cúspide nacional de la Gran Logia de España. Es Gran Orador. No obstante, este abogado ha desarrollado una carrera política más allá de la masonería. Ha sido concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sant Lluís (Menorca) y se presentó en dos ocasiones como candidato al Congreso de los Diputados. Dentro de la institución masónica, es uno de los grandes rivales de Oleaga.

Masonería socialista territorial

Bajo el liderazgo de Txema Oleaga también hubo un crecimiento de socialistas en lo más alto de las logias territoriales. Sin ir más lejos, su hermano Jesús Oleaga también escaló dentro de la Gran Logia de España. Militante del PSOE, pero no político, Jesús fue nombrado en 2022 Gran Maestro Provincial de Castilla, una posición de alta jerarquía territorial que abarca la gestión de las logias en Madrid y Castilla-La Mancha.

Su caso es similar al de David Aragonès, un militante del PSC-PSOE que con el mandato de Txema Oleaga alcanzó la cúspide dentro de la masonería regular catalana. Fue designado como Gran Maestro Provincial de Cataluña de la Gran Logia de España, sustituyendo al anterior responsable, Rubén Argemí.

El Gran Maestro de la Gran Logia de España y senador, 'Txema' Oleaga (i.), y el Gran Maestro de la Gran Logia de Murcia, Luis Alcaina. EFE

Aunque no tiene un perfil mediático, este cargo socialista también trabaja en la actualidad en la Diputación de Barcelona. Lo hace como responsable de Recursos Humanos en la Subdirección de Edificación. Pese a ello, lo cierto es que Aragonès lleva más de 30 años de experiencia laboral en la Diputación.

También a nivel territorial se han dado casos de apoyo a logias masónicas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Con tres millones de euros se rehabilitó un templo en Tenerife de estilo egipcio perteneciente a una logia canaria.

A esta inauguración, ocurrida el pasado mes de octubre, acudió el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Dijo que se trataba de “un ejemplo de colaboración entre administraciones”.

Nunca se ha comprobado que el ministro Torres haya pertenecido a alguna logia, pero en el acto sí que afirmó que el proyecto “no sólo ha recuperado un edificio precioso, sino la Memoria de la Masonería y su defensa de la igualdad, la democracia y la educación laica”.

PSOE y masonería, siempre ligados

Pese a todo, lo cierto es que siempre ha habido vínculos históricos entre el PSOE y el mundo de la masonería. Aunque el número exacto de miembros del PSOE que han pertenecido a logias masónicas es difícil de precisar, la documentación histórica permite identificar a varios socialistas españoles conocidos por su vinculación masónica.

El período de mayor coincidencia entre militancia socialista y masónica se produjo durante la Segunda República española. Según apunta la Universidad de La Rioja, se han identificado al menos 15 miembros del PSOE en la categoría principal de masones activos durante las Cortes republicanas, lo que representaba aproximadamente un 13 % del total de diputados socialistas. En la lista de diputados socialistas con vinculación masónica se encontraban además otros nueve parlamentarios en una segunda categoría.

Entre los miembros más conocidos del PSOE que pertenecieron a la masonería destacan Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, Instrucción Pública y Estado durante la Segunda República. Nacido en 1879, se inició en la masonería en 1926 en la logia Alhambra de Granada.

Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, Instrucción Pública y Estado durante la Segunda República. Archivo

También, el secretario general del PSOE entre 1912 y 1921, Daniel Anguiano, llegó a la masonería en 1917; o el vicesecretario general del PSOE entre 1932 y 1939, Juan Simeón Vidarte, se inició en la masonería durante la década de los 20, entre otros ejemplos.

Tras la victoria del bando franquista en la Guerra Civil, la masonería fue perseguida durante la dictadura de Franco y hubo que esperar hasta la restauración de la democracia para la aparición de nuevos nombres públicos del PSOE vinculados con las logias.

Un ejemplo fue el exministro de Administraciones Públicas y de Educación y Ciencia con Felipe González, Jerónimo Saavedra, que fue miembro de la logia Abora 87 de La Palma; o el exdiputado socialista y militante del PSOE, Josep Corominas i Busqueta, que ocupó el cargo de Gran Maestro de la Gran Logia de España de 2002 a 2006.

Hoy, ese alto cargo masón, como se ha constatado, lo ostenta el senador socialista Txema Oleaga, lo que prueba que los vínculos entre el PSOE y la masonería española perviven en 2025.