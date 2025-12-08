Un español trabajando en Australia desde hace 6 años: "He ahorrado 8.000 euros en un mes y medio"

Australia se ha convertido en uno de los destinos favoritos de los jóvenes españoles. Las oportunidades laborales y los salarios notablemente más altos que en España son los principales atractivos que cada año atraen a cientos de recién titulados y profesionales en busca de una nueva oportunidad. Entre ellos se encuentra un joven español conocido en redes como @lega.wave, que decidió dar el salto en busca de un cambio.

Tras casi seis años viviendo en el país de los canguros el joven ha trabajado en todo tipo de oficios: "He trabajado en 1.000 sitios diferentes, desde Uber hasta cleaning en la obra". Pero asegura que el trabajo donde puedes ganar más dinero es en los de temporada.

"Yo he hecho la de la uva, el algodón y la del grano. Esta última es probablemente en la que menos trabajas", explica a sus seguidores en un vídeo de TikTok, ya que tan solo hay que "pulsar un par de botones, mover lonas enormes y palear".

@lega.wave Esto es el dinero que ahorré en la temporada de grano que hice en año pasado trabajando en Australia! 🇦🇺 Merece la pena? Pues eso ya depende de cada uno! ♬ original sound - lega.wave

Según resume el joven español, "te pagan por estar en medio de la nada, mayoritariamente bajo el sol y tragando algo de polvo", esto en caso de ser hombre, ya que si eres mujer trabajas incluso menos.

Las mujeres en la temporada del grano se pasan las horas en el interior de una caseta con aire acondicionado analizando muestras. "Australia y sus roles de género", apunta el joven con humor al explicar la clara diferencia de funciones entre ambos.

En cuanto al sueldo, en la última temporada el español contó que consiguió ahorrar unos 15.000 dólares australianos en un mes y medio, es decir, algo más de 8.000 euros. Esto se debe a que la empresa para la que trabajó corría con los gastos de alojamiento en el mismo lugar de trabajo. Por tanto, su único gasto era la comida.

Él lo tiene claro al igual que la gran mayoría que decide lanzarse en la aventura de trabajar en el extranjero: "Merece la pena gastar un mes y medio de tu vida por 15.000 dólares australianos", finaliza el vídeo.