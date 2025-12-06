El 'panteón' de ganadores de Pasapalabra evalúa el duelo sin fin entre Rosa y Manu: "Él tiene más opción, es pura estadística"

Rosa y Manu continúan haciendo historia en Pasapalabra. La gallega y el madrileño ya son la pareja de concursantes que más duelos han protagonizado en los 25 años de emisión del concurso, viéndose las caras en 247 ocasiones en El Rosco (y empatando más de 70).

Pero no solo eso, es que Manu se han convertido en el concursante más longevo de la trayectoria del programa, repartida entre Antena 3 y Telecinco, con casi 400 entregas (377); mientras que su adversaria, es la mujer que más programas ha disputado, casi 250.

Además, ambos participantes llevan más de una semana peleando por llevarse el bote más alto que nunca ha entregado Pasapalabra, que ya está en 2.356.000 euros y, de momento, sigue aumentando en 6.000 euros cada día que pasa, ya que ninguno de los dos es capaz de contestar correctamente a las 25 preguntas que les hace Roberto Leal en El Rosco.

Manu y Rosa en Pasapalabra. Cedida

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con algunos de los ganadores de los botes más altos de la historia del programa como Rafa Castaño, que tiene el récord de más dinero ganado con 2.272.000 euros; Óscar Díaz, el último ganador del bote con 1.816.000 euros; Pablo Díaz, el primer ganador del bote en la nueva etapa de Pasapalabra en Antena 3 con 1.828.000 euros.

Paz Herrera que, de momento, es la mujer que más dinero se ha llevado en el concurso con 1.310.000 euros; David Leo, que se llevó el bote más alto en la época de Telecinco con 1.866.000 euros; Eduardo Benito, el segundo concursante que ha superado la barrera de los dos millones de euros con 2.190.000; Juan Pedro Gómez (1.674.000), César Garrido (1.524.000) y Antonio Ruiz (1.164.000).

Están en el top 10 de ganadores del concurso que han superado el millón de euros de premio. Todos ellos nos han dado su opinión de expertos en Pasapalabra sobre la participación de Rosa y Manu en lo que se ha convertido en el duelo más longevo e histórico de los 25 años del concurso, inclinándose por uno por otro como posible ganador.

Los más recientes

De momento, Rafa Castaño sigue siendo el concursante que más dinero se ha llevado y, además, tiene el récord de ser el único que lo ha hecho acertando las 25 letras de El Rosco del tirón, sin dejar a su oponente de aquel día, otro histórico como Orestes Barbero, ninguna posibilidad de hacerle frente respondiendo a sus preguntas.

El sevillano volvió a televisión el pasado verano como integrante del equipo del concurso de Telecinco Agárrate al sillón, pero después de unos meses derrotando a concursantes, recientemente abandonó el programa. Eso no impidió que siguiera viendo Pasapalabra y pueda dar su punto de vista sobre el papel que están haciendo Rosa y Manu en el concurso presentado por Roberto Leal.

Rafa Castaño en Pasapalabra. Cedida

"Lo que más destacaría de Manu es la solidez y la tranquilidad. Es un concursante que nunca ha perdido los papeles ni se ha puesto nervioso o, por lo menos, los espectadores no lo hemos visto", comenta Rafa.

"Respecto a Rosa, se la ve un poco más nerviosa que el madrileño, pero de ella destacaría la progresión que ha tenido en sus casi 250 programas. A ella sí que le he visto un crecimiento mayor que a Manu", apunta sobre la concursante.

En el duelo, el sevillano tiene claro que "me mojaría más por Manu. No por nada en concreto, sino por pura estadística, ya que es el concursante que más dinero ha obtenido por programa entre los dos y porque es el que más veces se ha quedado a una palabra del bote. Dicho esto, en mi época también no era el favorito, tuve un día de iluminación, y gané. Me mojo por Manu sabiendo que igualmente Rosa se lo podría llevar".

El último ganador del bote fue Óscar Díaz, que también es un fiel seguidor de Pasapalabra, por lo que conoce muy bien la trayectoria del concursante madrileño: "A grandes rasgos diría que las estadísticas a veces tienden a engañar, pero en este caso creo que las cifras de ambos son más que elocuentes. El hecho de que Manu lleve ahí desde justo el día siguiente de que yo saliera tiene un mérito espectacular".

Óscar en Pasapalabra. Cedida

“Y también que Rosa siga resistiendo y siga plantando cara, batiendo también récords de longevidad en el plano femenino y heredando una silla muy caliente, la azul o la naranja, dependiendo del día, después de que concursantes tan solventes como Vicky o Nacho Mangut pasaran por allí. Eso habla muy bien de su preparación”, añade.

Óscar destaca que ambos han dicho que llevan más de cuatro años preparándose para el programa y salta a la vista, ya no solo por su resolución y por su solvencia diaria, sino por esas preguntas especiales que de vez en cuando responden y que dejan traslucir lo profunda y lo exhaustiva de su preparación.

“Así que no tengo más que darles la enhorabuena por su desempeño, por su rendimiento hasta la fecha y también por su rendimiento previo, porque es casi tan importante como el hecho de rendir bien en televisión”, comenta el ganador del bote.

Ve complicado decidirse por uno de los dos: “Es cierto que Manu ha llegado más veces a 24, también es cierto que ha jugado bastantes programas más que Rosa, pero a veces no basta con eso. No quiero mirarme mucho al ombligo, pero el ejemplo de Moisés y mío podría servir de referencia".

Pablo Díaz en Pasapalabra. Atresmedia

"Cuando yo entré a jugar en Pasapalabra, él llevaba bastante tiempo concursando y creo que me sacaba casi unos 100 programas, yo jamás llegué a 24 y, sin embargo, llegó el día en el que se pusieron los astros correspondientemente y convenientemente alineados para lograr el bote. Se lo están currando tanto que sería una gran alegría que cualquiera de los dos se lleve el premio”, concluye.

El primer ganador del bote de la nueva etapa de Pasapalabra en Antena 3 fue Pablo Díaz, que también ha participado en varios especiales del concurso a lo largo de estos años y destaca del duelo entre Rosa y Manu que “una participación tan larga es para darles la enhorabuena porque

eso es el fruto de muchísimas horas de estudio y un gran esfuerzo".

"No hay otra forma de poder estar tanto tiempo en Pasapalabra. Simplemente que se lo han currado muchísimo y es increíblemente meritorio. Mi consejo sería que siguieran estudiando lo máximo que puedan hasta que uno de los dos se lleve el bote, porque han demostrado de sobra que son más que capaces los dos. No me puedo mojar porque se lo podría llevar cualquiera de ellos", afirma el tinerfeño.

Los más veteranos

Paz Herrera se llevó el 27 de mayo de 2014 un bote con 1.310.000 euros, convirtiéndose, hasta la fecha, en la mujer que más dinero ha ganado. La que fuera ‘la profesora’ de El Cazador también ha querido comentar con nosotros la trayectoria de Rosa y Manu en Pasapalabra.

"Ya no sigo tan habitualmente el programa como antes porque creo que se hace muy repetitivo, es como el día de la marmota. Llevan tanto tiempo que conoces su manera de jugar y siempre es lo mismo. Al superar el bote histórico, a lo mejor dejan de preguntar cosas imposibles de responder".

"No entiendo esa política de inflar el bote con ese método. El que responda las 25 letras se lo llevará y creo que ambos se lo merecen de sobra. Tienen nivel parecido, dedicándole horas y ahínco a preparar esa ‘oposición’ ", apunta la cántabra.

David Leo fue compañero de Paz en El Cazador y el concursante que más dinero se llevó en la etapa de Pasapalabra en Telecinco con 1.866.000 euros: “Me gustaría felicitar a ambos, Manu y Rosa, por los duelos que llevan tanto tiempo ofreciéndonos".

David Leo en Pasapalabra. Cedida

"No imagino lo que debe de ser estar tanto tiempo en el atril y luchando a diario, no solo contra un rival de tanta altura, sino sobre todo contra uno mismo y contra el propio cerebro”, señala el malagueño.

Eduardo Benito celebrará en 2026 un aniversario muy especial. Y es que el 8 de mayo hará 20 años que se llevó 2.190.000 euros en Pasapalabra, siendo junto a Rafa Castaño y Manu o Rosa, los únicos que han superado los dos millones de euros de premio.

El madrileño comenta de la concursante que su participación en Pasapalabra se distingue por su preparación y perseverancia, pero también por la cercanía con la que conecta con el público.

“Ha conseguido destacar en la competición y, al mismo tiempo, mostrar que el esfuerzo está acompañado de simpatía, frescura, espontaneidad y generosidad. Me gustaría darle la enhorabuena por su trayectoria y por el impacto positivo que ha dejado en el programa”.

“De Manu destacaría que su presencia continuada en Pasapalabra ha supuesto un auténtico récord y ha elevado el nivel del programa. Nos ha atrapado con su aplomo, modestia y seguridad. Su constancia y respeto por el concurso se suman a esa inspiración que transmite cada día. Ha

convertido su recorrido en un referente y una muestra de que la dedicación puede marcar la diferencia. Felicidades por este logro excepcional”, añade Eduardo.

Otros miembros del top 10 de ganadores del bote de Pasapalabra que lograron superar el millón de euros de premio son Juan Pedro Gómez (1.674.000), César Garrido (1.524.000) y Antonio Ruiz (1.164.000). “Mi más sincera enhorabuena y admiración para Rosa y para Manu, mi vecino de la sierra de Madrid, por ese récord de permanencia y por el espectáculo que están brindando". No sé si alguno de los dos se llevará el bote, pero si fuese así, sería más que merecido”, señala el primero.

César reconoce que lleva tiempo sin ver el programa, por lo que no conoce a los concursantes: “Solo puedo decir que les deseo suerte”. Por último, Antonio también comenta que últimamente tampoco sigue Pasapalabra. “Lo que sí es evidente es que los dos están preparadísimos y se merecen el bote ambos. Si tuviera que apostar por alguien sería por Manu, pero más por su actitud y lenguaje corporal que por sus méritos, que están a la par, a mi juicio”, concluye.