La Policía Local de Fortuna ataja una tangana entre marroquíes por un ajuste de cuentas: iban con palos y se tiraron ladrillos

Un fotograma de la pelea multitudinaria que se produjo en Fortuna, en plena vía pública, este miércoles por la noche.

Una pareja de agentes de la Policía Local de Fortuna se ha jugado el pellejo para atajar una grave tangana, ocurrida en plena vía pública, con varias personas implicadas que esgrimían palos, varas de hierro y que incluso llegaron a lanzarse ladrillos de grandes dimensiones.

EL ESPAÑOL ha accedido a un vídeo que ya obra en poder de la Guardia Civil que ha abierto una investigación. El aviso de la pelea multitudinaria se produjo a las 23.05 horas de este miércoles, en la calle Sierra del Lugar de Fortuna, que se ubica en las inmediaciones del barrio conocido como el Parque de la Mariquita, y que tiempo atrás fue una zona de riesgo para las Fuerzas de Seguridad porque albergaba un edificio con okupas.

Pero en esta ocasión, la alteración del orden público no obedece al fenómeno de la okupación. "Se trata de alguna venganza", tal y como apuntan fuentes de la investigación a este diario. "Parece que podría tratarse de un ajuste de cuentas".

Todos los implicados son de origen marroquí. De momento, lo que se sabe es que un grupo de personas que se desplazó en coche hasta la calle Sierra del Lugar, llegó con los ánimos muy caldeados, buscando a otro grupo de compatriotas marroquíes que viven de alquiler en la primera planta de una casa.

Un testigo filmó la grave pelea ocurrida el miércoles por la noche en Fortuna.

Una vez que ambas partes se encontraron en la calle, se inició una auténtica batalla campal. "Iban con palos y se lanzaron bloques de cemento". Así lo reflejan las terribles imágenes que ilustran este reportaje. No hubo víctimas mortales de milagro, ya que se aprecia cómo los ladrillos impactan contra el cuerpo de una persona.

En la zona se personó, de inmediato, una patrulla de la Policía Local que no dudó en mediar en el conflicto con la cobertura que le prestó otra patrulla de la Guardia Civil. Tal situación provocó que algunos implicados se dieran a la fuga.

"Puede ser un tema de menudo de drogas, de robos o una deuda económica entre ciudadanos de Marruecos". "Hay dos partes implicadas, pero solo se ha podido identificar a una parte". En concreto, a dos magrebíes, uno de ellos con lesiones y que tuvo que ser atendido de urgencia por sanitarios. "La otra parte sin identificar, se ve que vino en un coche a reclamar algo y después huyó".

La Policía Local levantó un atestado por un desorden público que trasladó a la Guardia Civil y se está a la espera de ver si los dos ciudadanos identificados presentan una denuncia por un delito de lesiones. Durante la investigación, no se descarta que se puedan desprender otros delitos más graves que la citada alteración del orden público.

La Policía Judicial trabaja a destajo para localizar a los ocupantes del coche que huyeron a toda velocidad de Fortuna para identificarlos y esclarecer la causa por la que fueron a buscar a los moradores de la vivienda de alquiler, armados con palos y lanzándoles ladrillos.