Chollazo en Lidl que rebaja un 40% su set de vajilla más vendido: ahora las 12 piezas valen 11,99 euros

El supermercado Lidl es mundialmente conocido por su variedad de productos, no solo es popular por sus alimentos, también ofrece numerosos artículos de consumo básico con las mejores ofertas. Semana tras semana, la cadena alemana nos sorprende con un catálogo semanal con jugosas novedades a precios de lo más tentador.

Ahora Lidl nos sorprende con la rebaja de un set de vajilla de 12 piezas que ha pasado de costar 19,99 euros a tan solo 11,99 euros, un descuento ideal para la época navideña que se acerca.

Se trata de un juego de vajilla para cuatro servicios compuesto por cuatro platos, cuatro cuencos y cuatro tazas. Este diseño de colores alegres, hecho de la porcelana más resistente, es perfecto para hacer las comidas de Navidad o Fin de Año. Pero lo mejor no es su diseño, sino su precio; por poco más de 10 euros tendrás la posibilidad de renovar toda tu vajilla.

Set de vajilla. Lidl

El pack lo puedes tener en tres colores: rosa, azul y gris, se adapta a todos los gustos. Y lo mejor de todo es que después de estas reuniones navideñas no te tendrás que preocupar por limpiar nada, ya que son aptos para lavavajillas y microondas.

Las medidas aproximadas de cada producto son las siguientes: los platos miden 21 centímetros, los cuencos 13 x 6,8 centímetros y las tazas 8,5 x 11,8 x 9,8 centímetros. En cuanto a la capacidad, los cuencos pueden contener hasta 520 mililitros y las tazas 310 mililitros, suficiente para servir cualquier cosa que se te antoje.

Aunque hacerse con este pack puede que no sea una tarea fácil. El set se ha popularizado entre los consumidores de Lidl y quedan pocas unidades. Si quieres hacerte con una de ellas, puedes hacerlo a través de su página web o en la tienda más cercana.