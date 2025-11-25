La Policía detiene a un joven por asfixiar a la docente Mabel, de 72 años, en su chalé de El Puerto de Santa María: "Es toxicómano"

Los continuos ladridos de los perros que a diario hacían compañía a María Isabel, una docente jubilada, de 72 años, alertaban de que algo no iba bien dentro de alguno de sus dos chalés, situados en la exclusiva Urbanización Valdelagrana en El Puerto de Santa María. Este domingo se confirmaba la tragedia: a Mabel -como la conocían sus familiares- le habían arrebatado la vida de forma violenta.

En menos de 72 horas, la UDEV de El Puerto de Santa María ha resuelto este homicidio. "Se ha detenido a una persona y hay una segunda que está en busca y captura", tal y como confirman fuentes policiales en exclusiva a EL ESPAÑOL.

Mabel estaba divorciada y se llegó a valorar la violencia de género como una posibilidad, pero la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) descartó esta vía, tras detectar que "alguien había abierto una caja fuerte que tenía la mujer en su casa". Además, "le faltaban objetos de valor", como algún dispositivo digital. De forma que se eliminó de la ecuación a la expareja de Mabel.

Los investigadores comenzaron a explorar la teoría del robo, ya que en la provincia de Cádiz, en alguna ocasión se han desmantelado bandas vinculadas al mundo del narco, bien dedicadas al tráfico de drogas o a los vuelcos de hachís, las cuales tenían como segunda actividad los robos con violencia en viviendas. Esta vía era razonable porque Mabel era una jubilada acaudalada, como así lo demuestra que vivía sola en dos chalés con zonas verdes, los cuales estaban conectados uno con el otro, por la calle Murcia y la calle Albacete.

El chalé en el que apareció el cuerpo sin vida de Mabel, este domingo, en la Urbanización Valdelagrana de El Puerto de Santa María.

Mabel disfrutaba desde hacía muchos años de la tranquilidad de esta urbanización, cuyos chalés son la segunda residencia de muchas familias bien posicionadas que solo acuden por allí en verano, para disfrutar de las playas de esta localidad situada en el corazón de la bahía de Cádiz, junto a la desembocadura del río Guadalete, y que atesora monumentos como el Castillo de San Marcos o las legendarias Bodegas Osborne.

De hecho, a esta licenciada en Filología Francesa, natural de Sevilla y gran aficionada del Real Madrid, según informa en su perfil de Facebook, le encantaba disfrutar de paseos con sus mascotas en estos meses en los que solía haber poco trasiego de vecinos por las calles de Valdelagrana. Los perros eran su pasión, desde su pastor alemán Uro, al que llamaba su "niño", a Kanel: "Mi lindo cocker, nació el 14 de febrero, es un amor, pero no para de hacerme diablurillas".

La UDEV siguió hilando fino con la teoría del robo y concluyó que la escena que se encontró en la vivienda de la víctima mortal no tenía el sello de una banda. "A la mujer la asfixiaron y la autopsia deberá determinar si se utilizó una cuerda, un pañuelo, una bolsa de plástico...". El forense también deberá esclarecer si esta anciana desvalida recibió un golpe en la cabeza, pero lo que estaba claro desde el principio es que la causa de su muerte violenta era una insuficiencia respiratoria inducida.

Una vez descartado el crimen organizado, los investigadores pusieron en la diana al entorno de María Isabel T. A.: "En el tema estaba metido alguien del círculo social o familiar de la víctima". Este diario ha podido saber que esta jubilada contaba con un jardinero, encargado de mantener al día la espectacular palmera de su patio o que hacía que su césped estuviera como una alfombra.

La Policía Nacional inspeccionando el chalé de la víctima en la Urbanización Valdelagrana en El Puerto de Santa María.

Poco a poco, los miembros de la UDEV fueron "encaminando el caso", con mucho tino y sin levantar la liebre. La Policía Científica inspeccionó al milímetro cada uno de los dos chalés mientras en la urbanización reinaba un silencio tenso e incómodo, escondiendo que algún vecino sabía más de lo que contaba a las cámaras de televisión que recorren el residencial, buscando respuesta a un caso que arrancó con muchas incógnitas, ya que la víctima era una mujer reservada y que hacía una vida tranquila desde que dejó la docencia.

"No se trataba de un robo vinculado a una banda criminal de las que operan en Cádiz". A tal conclusión llegaron los investigadores, tras comprobar que el chalé no estaba revuelto, como suele ocurrir cuando entra un grupo criminal y arrasa con armarios, cajones... "Es un homicidio en el marco de un robo, cometido por dos personas cercanas a la víctima".

En menos de 72 horas, ha caído uno de los supuestos implicados: "El primer detenido es un chico joven, un veinteañero, es toxicómano, con antecedentes cometidos cuando era menor de edad y que había pasado por algún reformatorio". Y con poco éxito, a la vista del luctuoso final que ha tenido la pobre Mabel.

Tras esta detención, un allegado del detenido ha huido de El Puerto de Santa María. "Se ha sentido observado". De forma que este otro joven se ha autoinculpado con su huida y se le busca por tierra, mar y aire.

¿Eran jardineros?

La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, pero estas fuentes policiales explican a este diario que la UDEV trabaja con esta hipótesis: "Los dos sospechosos, o al menos uno de ellos, hacían labores de mantenimiento en la propiedad de la víctima. Estaban trabajando en el jardín de la vivienda o en alguna reforma. Escogieron a la mujer como un objetivo fácil porque vivía sola". "Ellos sabían a dónde tenían que ir a buscar la caja fuerte".

La investigación debe esclarecer el vínculo que mantenían estos jóvenes con la profesora jubilada y qué papel jugó cada uno en el trágico robo de este domingo: si ambos entraron a la casa para limpiar la caja fuerte de Mabel, si uno facilitó información sensible al otro, como brazo ejecutor del golpe, y lo más importante, hay aclarar si la asfixiaron entre los dos o solo uno de ellos. Lo más triste de esta historia es el presunto móvil por el que entraron al chalé: "Parece que los dos tienen dependencia con las drogas".