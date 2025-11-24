Antonio violó a una mujer en Jerez a la que prometió quitarle un mal de ojo: invocó a Pomba Gira, espíritu de proxenetas

A Mari Ángeles la violó el tarotista Antonio, quien le prometió que le quitaría una "maldición familiar". Y para ello invocó al espíritu afrobrasileño de Pomba Gira, la conocida como diosa de los proxenetas. Hasta que este vidente ha sido condenado.

Corría el verano de 2022 cuando Mari Ángeles y Alberto, nombres ficticios, se desplazaron hasta la vivienda de Antonio L. A., de 46 años, para que este le echara las cartas. Acudieron a este domicilio situado en Jerez de la Frontera (Cádiz) hasta en dos ocasiones. "Tu madre te ha echado un mal de ojo para que dejes a tu novio y te vuelvas a Mallorca. Tienes demonios a tu alrededor", le dijo Antonio a Mari Ángeles.

Esta mujer, horrorizada, quedó convencida de que sobre ella pesaba una maldición. Creía que Antonio tenía los poderes para "curarla". Ella, convencida a través de sus engaños, accedió y volvió otro día, pero esta vez sola, a visitar a este chamán. Le dijo que el ritual no se podía interrumpir, ni pronunciar palabra, ni contar nada de lo que allí sucediera. Por el contrario, "sufriría una desgracia familiar".

La mujer firmó un contrato de confidencialidad y luego se quemó. Antonio llevó a Mari Ángeles a una habitación. Ella se tumbó en la cama boca abajo. El clarividente le desabrochó el sujetador y la untó crema por la espalda.

Él se quitó los pantalones y comenzó a restregarse. La agredió sexualmente. Entre los horrendos actos a los que se veía sometida Mari Ángeles y el miedo a la supuesta "desgracia familiar" con la que Antonio la chantajeó, la damnificada no pudo zafarse de él. Fue presa del pánico y de este brujo.

Posesión espiritual

Bajo un manto de lloros y gran angustia, Antonio cogió a Mari Ángeles, una vez ya se sentó en la cama de la habitación, y comenzó a zarandearla tocándole los hombros. Le dijo a la mujer que no se acordaría de nada porque le iba a poseer el espíritu de Pomba Gira.

De nuevo, tumbó a la mujer y la agredió, por segunda vez, sexualmente. "Todo ha terminado, todo ha ido bien", le susurró Antonio a la víctima al oído.

Al día siguiente, Alberto, la pareja de Mari Ángeles, quiso ir a casa de Antonio a regalarle un par de cervezas por el "servicio prestado". Él desconocía por completo lo que le había sucedido a su novia, quien estaba "invadida por la vergüenza y el miedo", según recoge la sentencia del vidente.

Alberto seguía viendo "mal" a su pareja. Ella tenía pesadillas sobre lo sucedido. Se lo contó "por encima" y decidieron denunciarlo ante las autoridades.

Por tales hechos, Antonio L. A. ha sido condenado, por la Audiencia Provincial de Cádiz, a cinco años de prisión por un delito de violación. En este sentido, el adivino no deberá acercarse a la mujer, a su domicilio, lugar de trabajo, o cualquier otro espacio donde se encuentre, a una distancia inferior a 200 metros.

El condenado, además, deberá indemnizar a la víctima con 3.000 euros.

Espíritu de proxenetas

Pomba Gira es el nombre de un espíritu afrobrasileño, comúnmente venerado por proxenetas y hombres vinculados a la trata de seres humanos, todo ello con el fin de que las mujeres no abandonen los prostíbulos.

"Laroie Pomba Gira, hermosa dama de la noche, yo te llamo e invoco para que trabajes para mí", es la forma de invocar a este espíritu afrobrasileño.

Atendiendo a otras acepciones de Pomba Gira, también es un espíritu que "personifica la feminidad, sensualidad y placeres" y se asocia con "cruces, encrucijadas y cementerios".

También se le invoca para otros fines, alejados de las redes de burdeles, como el deseo de encontrar el amor, la pasión y la prosperidad.

Maltrato animal

A pesar de que este no es el caso, muchos de los rituales chamánicos implican casos de maltrato animal.

La Asociación de Víctimas de la Santería persigue este tipo de prácticas. Como ya informó EL ESPAÑOL hace unos meses, durante el año pasado, la asociación interpuso más de una docena de denuncias a varios locales de corte esotérico que operan en numerosos distritos de Madrid, como Puente de Vallecas, Tetuán, Carabanchel, Centro o Salamanca, por mencionar algunos. Y fuera de los límites de la capital, como en Torrejón de Ardoz, Móstoles y Parla.

La principal cruzada que ejerce la Asociación de Víctimas de la Santería es referente a los casos de maltrato animal. Asegura que "infligen el máximo dolor" a las especies: "Dependiendo del ritual que se realice, utilizan un tipo de animales u otros. Por ejemplo, si es por un tema de una limpieza, se usan animales de cuatro patas".

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid, concretamente los uniformados pertenecientes a la Unidad de Medio Ambiente, investigan los casos que afectan de lleno a los animales y estén ligados a rituales de santería.

Una jutía (rata de origen cubano) incautada en un local de santería en Madrid. PMM

Asimismo, persiguen a aquellos locales que vendan artículos prohibidos, como mercurio líquido, plumas de especies como papagayos y buitres, caparazones de tortuga o semillas tóxicas como presuntos delitos contra la salud pública. Y también han hallado en algún dispositivo huesos humanos, destinados a la ejecución de rituales.

La Asociación de Víctimas de la Santería, de la mano de la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad (RedUNE) presentaron en el Congreso de los Diputados 300.000 firmas con el objetivo de estrechar el cerco a estos establecimientos y que se tipifique en el Código Penal el delito de "persuasión coercitiva", también conocido como "lavado de cerebro".