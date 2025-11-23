AB7, los cachorros de los Trinitarios que sembraron el pánico en varios pueblos de Toledo desde principios de año

Amor por el Barrio. Tres palabras que para un conjunto de chavales lo significan todo. Refugio, camaradería... Ese sentimiento de pertenencia a un grupo es lo que buscan la mayoría de los integrantes de los grupos juveniles violentos. Y este es el caso de AB7.

Un coro -célula territorial- de los AB7, conocidos por las autoridades como una especie de escisión de la banda de los Trinitarios, ha caído en Toledo. Concretamente, en las localidades de Val de Santo Domingo y Gálvez. El coro desmantelado estaba compuesto por cuatro individuos, tres de ellos menores de edad.

Fuentes del Servicio de Información de la Guardia Civil de Toledo ratifican a EL ESPAÑOL el asentamiento de esta banda juvenil, dependiente de los Trinitarios, en la provincia de Toledo a principios de este año.

Bajo las siglas de AB7, que dichas fuentes confirman su significado como "Amor por el Barrio", actuaban en distintos puntos de la provincia castellanomanchega. "Comparten algunos elementos con los Trinitarios, como el verde y el número 7", apuntan los investigadores de Información.

Los agentes, en el marco de la operación Abetul, practicaron las detenciones en una vivienda toledana y cometían "numerosas acciones delictivas". Los integrantes de los AB7 realizaban "agresiones a menores que progresivamente iban ascendiendo", según informan los agentes de Información a este diario.

A los detenidos, tres jóvenes españoles y uno rumano, se les imputan los supuestos delitos de amenazas, lesiones, extorsión y pertenencia a grupo criminal. Se les ha incautado un arsenal de armas, entre las que se incluyen machetes, comúnmente usados por estos grupos.

Como suele ser habitual en este tipo de grupos juveniles violentos, ya sean Trinitarios o DDP (Dominican Don't Play) captan a sus integrantes vía redes sociales. "Estos grupos criminales aspiran a controlar determinados espacios geográficos del país. De esta manera, se establecen por todo el territorio nacional formando grupos territoriales que se dedican a cometer distintos tipos de delitos", recoge el Instituto Armado.

Estos grupos se organizan mediante una estructura jerárquica muy fuerte. Por un lado, se encuentra el puesto de tesorero, aquel que lleva las cuentas de la organización y controla la financiación de la misma. También se encuentra el líder, el máximo responsable del coro, o los soldados, situados en el escalafón más bajo del grupo.

"En la mayoría de estas organizaciones, hay menores de edad quienes son inducidos a abandonar sus domicilios familiares y cometer actividades ilícitas como medio de financiación de la banda", subraya la Guardia Civil, sobre la composición de estos grupos, algunos considerados por los tribunales españoles como "organización violenta".

"La banda juvenil y violenta Trinitarios ha sido considerada organización criminal y sus miembros condenados por su pertenencia a la misma (bien como dirigentes, bien como miembros activos) por la comisión de diferentes delitos graves contra la vida e integridad física", subraya un escrito de la Fiscalía de Madrid, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL.

La Fiscalía de Madrid detalló en la Memoria del 2024 de un incremento del 8,6% de los delitos de lesiones en toda la Comunidad. En el 2023, se registraron un total de 2.679 delitos de esta naturaleza, mientras que en 2024 la cifra asciende a 2.910.

Un tipo de delito en el que, según se recoge en el citado informe de la Fiscalía al que tuvo acceso Madrid Total, están implicados "menores relacionados con bandas juveniles, pues continúan los enfrentamientos entre ellas, siendo frecuente el uso de armas".

De hecho, en la Memoria del año 2023, el Ministerio Público ya alertó de un aumento de la delincuencia vinculada con bandas juveniles.

Y esa delincuencia ha traído consigo víctimas mortales, como fue el caso de Isaac, el rapero de Pacífico (Madrid), más conocido en el mundillo como Little Kinki, asesinado por los DDP's el pasado 15 de julio de 2021.

Cuatro jóvenes persiguieron y apuñalaron hasta la muerte a Isaac. Sucedió cerca de su casa, en el interior del túnel próximo a la madrileña calle del Comercio. G., su asesino, tenía solamente 15 años en aquel momento.

El magistrado sentó en el banquillo a cuatro jóvenes, donde sólo uno, David Bárcena, era mayor de edad cuando sucedió. Fue condenado a prisión permanente revisable, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el fallo y fue condenado a 20 años por un delito de asesinato. El Supremo le redujo la condena a 16 años.