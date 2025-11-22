El club del 'Makelele ghanés de Alcantarilla' de 13 años le quiere retener hasta junio de 2026: "Se le quita la depresión 'volao'”

Winston, este jueves, sentado en el banquillo del campo de fútbol de Alcantarilla, luciendo la elástica de la Puebla de Soto, equipo por el que quiere fichar. Badía

Winston parece condenado con solo 13 años a sufrir una temporada en el dique seco, a la vista de que el CF Vistabella de Alcantarilla insiste en mantenerlo bajo la disciplina del club, hasta el 30 de junio de 2026, aplicándole la normativa a rajatabla, como un futbolista profesional, y haciendo oídos sordos a la preocupante situación anímica de este chico. De hecho, no acude al instituto por sentirse deprimido, a causa de que le impiden fichar por el CD Puebla de Soto para jugar la Liga Infantil Autonómica.

“El niño no tiene porqué cogerse una depresión porque el Vistabella no le de la baja porque es el club donde ha estado toda la vida y conoce a más niños". "No pasa nada”, tal y como recalca el máximo responsable del Club de Fútbol Vistabella de Alcantarilla. “Mientras no consigamos fichar a otro futbolista de nivel para el equipo, no podemos hacer otra cosa”.

Todo apunta a que no cambiará la situación de esta joven promesa del fútbol base, capaz de jugar de central y de centrocampista, en la misma posición que Makelele: uno de los jugadores que inspira a este alumno de 13 años del Instituto Alcantara, aficionado al Real Madrid, y que sueña con llegar al fútbol profesional para devolverle a su padre lo que hizo por ellos, embarcándose en una patera para traerlos desde Ghana hasta España.

- ¿Qué opinan de que el menor esté mal emocionalmente y no acuda a clase por no poder cambiar de equipo?

- CF Vistabella: El mundo del fútbol está lleno de muchos ‘caprichillos’ y de muchas emociones que llevan a caminos que son surrealistas. ¿El niño al médico por depresión? No hombre, no. Depresión tienen todos los que quieren que los federen y no pueden. Esos sí que tienen depresión porque saben que no van a competir.

¿Pero este? Le estamos dorando la píldora, está la Puebla de Soto detrás de él y todo el mundo prestándole atención: ¡Anda ya! A jugar al balón al Vistabella y no pasa nada y se le quita la depresión, pero ‘volao’.

Winston, pide a su club la libertad

Tales palabras denotan que el Vistabella hará prevalecer su derecho de retención sobre el futbolista, fijado en la Ley de la Actividad Física y el Deporte, por encima del bienestar de un menor de edad, cuyos padres han solicitado por escrito a la Federación de Fútbol de Murcia que interceda con este club de Alcantarilla, para que haga efectiva “su baja federativa” y así poder fichar por la Puebla de Soto.

El CF Vistabella sigue gestionando el ‘caso Winston’ como si se tratara de un futbolista profesional, que cobra una millonada y que está forzando su salida a otro equipo. Tanto es así que convocaron al chiquillo para entrenar este viernes. Así lo demuestra una comunicación dirigida a Jonás, el padre del menor, y donde le advierten de que su hijo no puede entrenar con el CD Puebla de Soto, bajo amenaza de sanción.

“En relación a la consulta formulada a la Federación, sobre Winston, nos vuelven a decir lo mismo, que si no disponemos de 16 licencias nos sancionarán todas las jornadas. Lo están haciendo con todos los equipos de superliga, autonómica y primera que no cumplen esa norma”.

“Asimismo, nos han comunicado que el jugador no debe entrenar en otro club o de lo contrario lo pueden sancionar. Por tal motivo, y en previsión de que la situación se pueda alargar en el tiempo, lo volvemos a citar para el ‘entreno’ del viernes 21 de noviembre, a las 18.30 horas, en el Ángel Sornichero”.

“Como hemos manifestado en varias ocasiones, el club, ante esta situación, no puede hacer nada. La responsabilidad de si el jugador compite o no compite, no es del club, será en todo caso vuestra”.

Pero lo cierto es que un portavoz de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia no opina eso y desmiente a la Dirección Deportiva del CF Vistabella de Alcantarilla, a la que le recuerda lo siguiente: “Es el club el que tiene que darle la carta de libertad”. “El club es el único que tiene potestad para entregarle la baja”.

Winston destaca por su poderío físico y por su capacidad para mover la bola. Cedida

Básicamente, el Vistabella lo único que tiene que hacer es dejar volar a este chico y fichar a otro para no ser sancionado. Incluso puede subir a un jugador de sus otros dos equipos de categoría infantil, para cumplir con la norma de tener en plantilla a un mínimo de 16 futbolistas, para no ser sancionado económicamente o con puntos.

Desde la Federación de Fútbol de la Región de Murcia anuncian que van “a mediar” con el CF Vistabella, para buscar una solución, para que Winston vuelva a disfrutar del deporte base. “La semana que viene, la Secretaría General de la Federación se reunirá con su club”. “Somos responsables como institución y como padres”.

No obstante, este portavoz federativo recuerda que cuando cualquier padre firma una ficha, la Ley de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, establece que el jugador pertenece al equipo en cuestión hasta el 30 de junio de cada temporada, y a partir de esa fecha queda libre automáticamente, para poder fichar por cualquier otro equipo. "Cuando se firma una cosa, siempre tienen que leerla como padres de un menor de edad".

Esta es la clave del calvario que está sufriendo este preadolescente. El pasado verano, Winston mostró su interés por marcharse a la Puebla de Soto, pero su padre, Jonás, firmó su ficha por una oferta del Vistabella de pagar 200 euros menos en sus gastos federativos, con la promesa de que le dejarían marchar en septiembre, antes de comenzar la Liga Infantil Autonómica, si el menor mantenía su deseo de fichar por el equipo del pueblo de al lado. Así lo explicaba el progenitor en una entrevista con este diario:

“El pasado verano fui a hablar con el Vistabella, para contarles que mi hijo se quería ir a la Puebla de Soto, y le pedí la baja al club. Pero ellos me dijeron que necesitaban a Winston para la siguiente temporada, para no perder calidad en el equipo, y me pidieron que hablase con mi hijo por si se le pasaba la idea de irse”.

“Además, me ofrecieron una rebaja en su ficha y en la de su hermano. Mi segundo hijo, de 11 años, también jugaba en el Vistabella. Tenía que pagar 450 euros por cada uno, para federarlos para jugar la liga, y me ofrecieron pagar 500 euros por los dos niños, en vez de 900 euros. Me prometieron que si Winston seguía en septiembre con la idea de marcharse, me darían su carta de libertad, sin ponerme problemas”. “Yo firmé porque me fiaba de su palabra: llevábamos siete años en ese club”.

Jonás, posando con su hijo Winston. Badía

Jonás admite su "error" de haber firmado la licencia de la temporada 2025-2026 de su primogénito, Winston, el mayor de sus tres hijos. "Está enfadado conmigo", subraya desolado este padre, al tiempo que recalca que 'Wins' -como le conocen en el terreno de juego- "no es un futbolista profesional", y en base a ese argumento, pide públicamente su carta de libertad.

"El Vistabella sí que ha dejado marchar a mi segundo hijo, de 11 años, a la Puebla de Soto. No entiendo porqué no dejan a Winston jugar en el mismo equipo que sus otros dos hermanos".

Desde el Club de Fútbol Vistabella de Alcantarilla aseguran que lo que prevalece es la firma de Jonás en la ficha de su hijo, con validez hasta junio de 2026, debido a que solo tienen 16 fichas en Liga Infantil Autonómica y no están dispuestos a ser sancionados, para que Winston recupere su felicidad.

"Las sanciones empiezan por 100 euros, a la siguiente semana son 150 euros, y así en lo sucesivo, con carácter ascendente. Y al final, te dan por incomparecencia. Se trata de un menor, pero detrás de él hay un equipo en el que todos son menores. Entonces, lo que no vamos a hacer es darle la baja al niño, que a nosotros nos sancionen y que fastidien también al equipo".

"Indirectamente, sale perjudicado el equipo entero y todos son niños”. “El club ya ha puesto su postura en conocimiento de la Federación y de los padres. Ahora mismo, lo único que puede hacer el club es citar al jugador a entrenar con su equipo. Yo puedo entender que lo lleven al médico y que ejerzan todo tipo de medidas de presión, como ir a la prensa”.

“El niño tiene 13 años, pero ya tiene capacidad para ver que hay un problema y mientras se soluciona, que se vaya a entrenar y a competir con su club. Que ya tiene 13 'añicos' y lo estamos tratando como muy ‘pequeñico’ y no es tan 'pequeñico’, ya tiene capacidad para entender”, subrayan tajantes desde el CJ Vistabella.

Winston, jugando con el Club de Fútbol Vistabella de Alcantarilla que esta temporada desea abandonar. Cedida

La única opción administrativa de Winston pasa por la mediación de la Federación de Fútbol de Murcia, pero desde el Vistabella lanzan un órdago: "La Federación se puede dirigir a nosotros, cada vez que quiera, porque somos subordinados de ellos. Si la Federación considera que tiene que emprender alguna acción, que haga lo que tenga que hacer".

"Si lo damos de baja nos sancionan, con lo cual, no lo vamos a dar de baja. Pero si la Federación considera que ella tiene que dar de baja al chico, pues que le de al 'botón' y ya está. Eso sí, si la Federación da de baja al chico, a nosotros no procede sancionarnos porque lo único que estamos haciendo es cumplir con la norma".

Un abogado con conocimientos en normativa deportiva apunta la otra vía que tiene la familia de 'Wins': "Ir al Defensor del Menor". A continuación, exponer la situación: "No va al instituto porque está con depresión".

De hecho, Jonás, el padre de Winston confirma que el estado de ánimo de su primogénito no ha mejorado: "Este viernes, mi hijo ha vuelto a faltar a clase. Se niega a ir al instituto. Estamos muy preocupados porque está deprimido y triste". "Lo único que quiere es la carta de libertad, para volver a jugar al fútbol con la Puebla de Soto".