El imperio de la familia Carulla, 3 generaciones detrás de Gallina Blanca, Avecrem o Affinity: su grupo factura 2.393 millones

A la izquierda, Lluis Canals, primera generación de Avecrem; en el centro, Artur Carulla Mas, actual CEO; a la derecha, la sede. E. E.

Lluís Carulla Canals comenzó con el legado de un cubito de caldo tras dejar sus aspiraciones de ser notario para lanzarse al mundo empresarial. Su familia era de boticarios, pero Lluís no quiso seguir esos derroteros. En un contexto de escasez y racionamiento por la Guerra Civil, Carulla fundó en el Paseo de Gràcia de Barcelona una empresa para fabricar cubitos de caldo concentrado, inicialmente bautizados como Gallina de Oro y posteriormente renombrados como Gallina Blanca.

El slogan era simple pero efectivo: "Gallina Vieja hace buen caldo, Gallina Blanca lo hace mejor". Los cubitos eran anunciados en La Vanguardia y costaban 25 céntimos por cubito. Con la ayuda de su esposa María Font Bernaus (1919-2016) —que fue una importante promotora de la cultura catalana— produjeron artesanalmente los primeros cubitos con carne argentina y extractos de legumbres y hortalizas.

Lo que comenzó en los sótanos del cine Publi del Paseo de Gràcia se convirtió en uno de los mayores imperios alimentarios de España. En 1954, Carulla abrió una nueva fábrica en Sant Joan Despí y en 1965 cambió el nombre de su empresa por Agrolimen. En 2004 se celebró el centenario del fundador cuando el grupo ya estaba presente en 100 países. Actualmente dan trabajo a unos 5.000 empleados.

Lluís Carulla Canals, fundador de Gallina Blanca. Fundació Carulla

Un imperio

Hoy día Agrolimen es un conglomerado empresarial que en 2024 facturó 2.393 millones de euros y obtuvo 167 millones de beneficios, según el Registro Mercantil gracias a datos obtenidos de Informa. Se encuentra presente en más de 100 países y tiene 24 fábricas en 11 países.

El grupo está estructurado en dos grandes divisiones: GB Foods (antes Gallina Blanca) y Affinity Petcare. La primera es la joya de la corona del imperio Carulla, ya que ha registrado ventas por 1.416 millones de euros.

La compañía opera con más de 28 marcas locales icónicas en Europa y África: Gallina Blanca, Avecrem, Yatekomo, Star, Grand'Italia, Liebig, Erasco, D&L, Blå Band, El Pavo, Gino, Jumbo y Pomo, entre otras. Muchas de estas marcas llevan más de 150 años presentes en las cocinas de los consumidores europeos.

La empresa está explotando el sector alimenticio en el mercado africano, donde sus ventas han crecido tanto que ya suponen el 30% de GB Foods, todo ello con marcas locales como Gino, Pomo, Bama, Jago, Jumbo y con fábricas en Nigeria, Senegal, Argelia y Ghana. Un paso importante que dio en su momento en el continente africano fue en 2021.

Caldo gourmet de pollo con jamón de Gallina Blanca y Enrique Tomás. Europa Press

Sucedió cuando GB Foods adquirió el 49% de una empresa que tenía conjunta en África junto a Helios Investment Partners que decidió vender su participación, lo que disolvió la sociedad conjunta. En marzo de 2025, GB Foods refinanció deuda bancaria por un importe de 250 millones de euros para garantizar sus necesidades de efectivo.

La segunda gran división es Affinity Petcare, líder del mercado español de alimentos para perros y gatos, cuarta empresa del sector en Europa y séptima a nivel mundial. En 2024, facturó 609 millones.Opera principalmente con las marcas Ultima, Advance, Brekkies y Libra.

Affinity tiene una amplia presencia global en 70 países. La compañía destinó en 2024 casi 50 millones de euros a inversiones para incrementar la capacidad productiva, la investigación y la oferta de productos de mayor valor añadido para los animales domésticos.

Además, Agrolimen controla otras empresas de alimentación para mascotas que no están dentro del perímetro de Affinity Petcare: Dogfy Diet (española), Nature's Variety y ReelRaw (estadounidenses) y Natures Menu (británica).

Perros de terapia de la Fundación Affinity ayudan a niños tutelados a superar los efectos negativos del confinamiento. Fundación Affinity Europa Press

Además, Agrolimen tuvo también presencia en otros sectores como el de la higiene personal y la restauración. Por un lado con Ausonia, famosa marca de compresas, que Agrolimen tuvo en propiedad compartida con Procter & Gamble, la multinacional estadounidense de bienes de consumo fundada en Cincinnati.

Hasta que, en un momento dado, Agrolimen vendió su 50% de Ausonia a la empresa norteamericana, que desde entonces ha seguido comercializando la marca en solitario. Otra empresa que perteneció a la familia Carulla, más concretamente a Artur Carulla fue Pans & Company.

El catalán deseaba tener su propio proyecto dentro del holding familiar y se le ocurrió explotar la idea del clásico bocata español, pero convirtiéndolo al concepto típico americano de fast-food. Artur asumió la presidencia de la multinacional en 2008, reemplazando a su hermano mayor Lluís, quien había dirigido la empresa hasta ese momento.

El catalán trató de sacar adelante su proyecto empresarial. Compraron Bocatta, el por entonces mayor competidor de Pans & Company con el fin de fusionar ambas cadenas y hacer más grande a la cadena. La empresa consiguió ubicarse como líder dentro de ese nicho de los bocadillos.

Un restaurante de la franquicia Pans & Company en Barcelona. Europa Press

Pero hay que remontarse a 2003 cuando crearon The Eat Group, que englobaría todas las cadenas. Lluís Carulla insistía a su hermano que la comida rápida no era un buen negocio, pero sí que se reportaron ganancias gracias a este sector.

No obstante, en junio de 2016 decidieron vender The Eat Group a Ibersol que también se hizo con el grupo FresCo, que fue otra cadena de restauración de Agrolimen, especializada en comida rápida de estilo mediterráneo.

La estructura accionarial

Agrolimen es una sociedad no cotizada controlada por la familia Carulla a través de un complejo entramado de sociedades patrimoniales y holdings holandeses. Según Informa, la familia controla el holding a través de cinco sociedades patrimoniales españolas y otras holandesas.

Las sociedades patrimoniales españolas fueron creadas en 2006 (una por cada hermano de la segunda generación): Minllu Empresarial, Minar Empresarial, Minmonts Empresarial, Minmar Empresarial y Minau Empresarial.

Edificio sede de Gallina Blanca en Barcelona comprado por Colonial. Europa Press

Por otro lado, están las holandesas con ramificaciones en Luxemburgo, Suiza y Guernesey. Venelpark BV (con el 16,67% de Agrolimen) y Merimare Investments Amsterdam BV (que vendió su participación del 16,11% en 2023 por 611 millones de euros, valorando Agrolimen en 3.800 millones).

Hasta ese momento, estaba administrada por miembros de la familia Carulla. Y es que la relación de Agrolimen con los Países Bajos se remonta a 1989 cuando se constituía la filial allí. Esta estructura multinivel fue diseñada como parte del "blindaje" del imperio familiar de los Carulla.

Segunda y tercera generación

El matrimonio fundador, Lluís Carulla Canals (1904-1990) y Maria Font Bernaus (1919-2016), tuvieron seis hijos que conforman la segunda generación y las seis ramas familiares que controlan Agrolimen: Lluís, Artur, Jordi, Montserrat, Mariona y Aurèlia.

El primero de ellos, Lluís fue el que asumió la presidencia tras la muerte de su padre en 1990. Esta rama posee el 5,35% a través de Minllu Empresarial SL. Adriá Carulla Ruiz, hijo de Lluís es consejero desde 2023, quien además es el cofundador de la plataforma de venta de productos de parafarmacia española Promofarma junto a David Masó.

Adriá Carulla y David Masó fundadores de PromoFarma. YouTube

Fue fundada en 2011 y fue vendida por más de 40 millones de euros. Por otro lado, están sus otros dos hermanos Jordi y Lluís (vicepresidente de la Fundación Affinity) que se han hecho un hueco dentro de disciplinas artísticas como la escritura y la escultura respectivamente.

La rama de Artur Carulla Font posee un 5,35% a través de Minar SL. Sus hijos son Artur Carulla Mas (actual presidente de Agrolimen), Ernest Carulla Mas (consejero y funciones administrativas) y Cristina Carulla Mas.

El padre le cedió Agrolimen a su hijo Artur que llegó al consejo de Agrolimen en 2019 junto a su primo Arnau Carulla Cuito, hijo de Jordi. No obstante, Artur (padre) se mantiene como vicepresidente del holding. Además, Cristina se ha hecho un hueco como diseñadora de interiores y desde el 2015 está al frente de Cristina Carulla Studio.

En la rama de Jordi, al ser más discreta, no se puede garantizar una cifra concreta de participación, pero lo que sí que se conoce es que Arnau, su hijo forma parte del consejo. Además, padre e hijo han publicado libros conjuntos, pues comparten la pasión por los carteles históricos, editados por Postermil, sociedad vinculada a la Fundación Carulla. Tiene otra hija, Julieta.

Nicolau Brossa Carulla (primero por la derecha) en los premios Lluís Carulla 2022. Fundació Carulla Europa Press

Por la parte de Montserrat, se posee el 5,59% a través de Minmonts Empresarial SL. Su hijo, Nicolau Brossa Carulla representa a esta rama en el consejo de Agrolimen. Recientemente entraron en un capital riesgo, Mulenbekia SCR, con un capital suscrito de 1,2 millones de euros.

Además, Nicolau es también el presidente de la Fundación Carulla desde 2017. Una fundación que se encarga de promover la lengua, la cultura y los valores que configuran la sociedad catalana dedicada a ello desde hace más de 50 años, a través de proyectos culturales, educativos y artísticos. Por otro lado, su hermana María es consejera de Mulebenkia desde el 29 de enero de 2025.

En la rama de Mariona, se posee un 5,56% a través de Minma Empresarial SL. Sus cuatro hijos (Oriol, Mireia, Laia y Jaume Tomás Carulla) operan sus inversiones a través de Laorjami Investment. Oriol representa esta rama en el consejo de Agrolimen desde 2021 y es presidente de Metrópolis, grupo inmobiliario donde participan varias familias empresariales catalanas.

Oriol ha tenido una relación muy estrecha con el deporte, más concretamente con el FC Barcelona. El catalán fue director general de fútbol en España y Portugal de Nike. Además, ha formado parte del organigrama del conjunto blaugrana durante casi una década. Era uno de los 'discípulos' de Josep María Bartomeu y ocupó cargos progresivamente más relevantes.

Junta directiva del FC Barcelona en 2015. A la derecha del todo Oriol Tomás Carulla. EFE

Comenzó en la Comisión Deportiva (2011-2013), ascendió a Vocal de la Junta Directiva (2015-2020), y finalmente fue nombrado Vicepresidente del Área Comercial en marzo de 2020 por Josep Maria Bartomeu. Sin embargo, su trayectoria en el club terminó abruptamente el 26 de octubre de 2020, cuando dimitió toda la junta directiva de Bartomeu en medio de la crisis que atravesaba el club.

Mariona, fue la Presidenta del Palau de la Música Catalana y del Orfeó Català, siendo una importante promotora cultural.

A pesar del perfil bajo que siempre ha mantenido la familia, sí que mantienen una fuerte presencia en la sociedad catalana. Lluís Carulla Canals fue valedor del catalanismo y en 1961 cofundó Ómnium Cultural junto con otros empresarios catalanes.

De hecho, en los últimos 45 años siempre ha habido representación de los Carulla dentro de los órganos de gobierno de esta institución cultural. Primero estuvo María Font Bernaus como vicepresidenta, luego Mariona como vicepresidenta y posteriormente como presidenta. Por último Mireia, su hija, como vocal en la junta.

Mariona Carulla en la presentación de la temporada 2022-2023 junto a Joan Oller, director general del Palau de la Música Catalana. Foto de archivo. EUROPA PRESS

Respecto a los otros dos hermanos de esta rama, Laia es arquitecta y psicóloga. Es fundadora y directora de un centro de psicología en Barcelona. Mientras que Jaume se ha desempeñado como emprendedor habiendo incursionado en negocios como bares y hoteles.

La rama de Aurelia Carulla posee el 5,56% a través de Minau Empresarial SL. Destaca, además por ser una gran coleccionista de arte junto con su esposo Carlos Usandizaga, con una extensa colección que incluye piezas de África, Asia, precolombinas, vanguardistas y de arte contemporáneo.

Sus tres hijos (Carles Guillem, Claudi Artur y María Carolina Usandizaga Carulla) comparten acciones con la madre. Carles Guillem es traductor literario y se doctoró con una tesis sobre el teatro de Lope de Vega. María Carolina es la presidenta de la Fundación Affinity, además de ser psicóloga y jinete que ha formado parte de la selección española de hípica.

La dualidad empresarial/cultural que caracteriza a la familia Carulla, la convierte en un referente del mundo corporativo español. Resalta su presencia internacional que abarca tanto el sector de alimentación como el de las mascotas. Por otro lado, está su vocación cultural y social con una continua promoción activa de valores, lengua y tradiciones catalanas.