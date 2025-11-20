Un guardia civil es detenido en el puerto de Bilbao mientras transportaba 120 kilos de cocaína en un coche patrulla

José era de los veteranos 'en la empresa', como coloquialmente se suele decir en la Guardia Civil. Para más señas, llevaba dos décadas vistiendo el uniforme, pero no luciéndolo porque es un garbanzo negro.

Prueba de ello es que el agente José ha sido detenido por la Policía Judicial "con 120 kilos de cocaína dentro de un vehículo oficial y rotulado", según confirman en exclusiva fuentes próximas de la investigación a EL ESPAÑOL.

En tiempos en los que algunos miembros del PSOE han deslizado intereses políticos en el trabajo de la UCO, una unidad de élite de la Guardia Civil, a cuenta del 'caso Koldo', lo cierto es que el saldo que arroja este operativo en el País Vasco, evidencia la imparcialidad del Instituto Armado al haber puesto la lupa sobre uno de los suyos.

De hecho, el agente José estaba en la diana de la Policía Judicial: "Le tenían pinchado el teléfono". Además, durante la ardua investigación también ha sido objeto de discretos "seguimientos" de paisano, para recabar pruebas suficientes con las que demostrar sus presuntos vínculos con el peligroso mundo del narcotráfico.

"El detenido realizaba labores de seguridad en el área de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, vinculada a Aduanas, en el puerto de Bilbao (Santurtzi)", tal y como precisan fuentes próximas de la investigación.

Una pareja de agentes del área de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil.

En la citada área está claro el cometido de cualquier agente: "Para garantizar la seguridad de los pasos fronterizos, aduanas, puertos y aeropuertos de nuestro país, existe dentro del cuerpo de la Guardia Civil la Jefatura Fiscal y de Fronteras. Su objetivo principal es custodiar y proteger nuestras fronteras frente a determinadas actividades delictivas, tales como la inmigración irregular, el narcotráfico, el contrabando y otros tráficos ilícitos".

Pero José dedicaba sus turnos de trabajo a todo lo contrario, ya que supuestamente colaboraba con los narcotraficantes para introducir coca a gogó en suelo español, a través de unas instalaciones pertenecientes a la Autoridad Portuaria de Bilbao. "Es uno de los puertos más importantes del país, por su volumen de contenedores con mercancías y la afluencia de turistas, incluso cuenta con líneas regulares de ferris a Reino Unido".

Estas instalaciones son las quintas más importantes del país, por volumen de mercancías, y en 2024 registraron un aumento del 4,7% en el trasiego de contenedores, lo que se tradujo en un tráfico de 34,3 millones de toneladas de mercancías. De forma que la Policía Judicial "está tirando del hilo", para ver hasta quién les lleva el arresto de este agente "con 22 o 23 años de servicio en la empresa".

Entre otros destinos, fuentes próximas a la investigación detallan a este diario que el agente investigado "ha participado en la Operación Paso del Estrecho" que se realiza cada año, para coordinar el tránsito de millones de ciudadanos de origen magrebí que viajan de Europa a África. "Podría haber participado en operativos en Ceuta, Melilla, Málaga y Almería".

Los investigadores están analizando cada página del historial de servicios de este agente. Lo que mayor interés despierta para la Policía Judicial son los "más de diez años" de José destinado en Santurce -Santurtzi en euskera-, situado a un margen de la ría de Bilbao, y donde "se dedicaba a hacer controles de mercancías en el puerto".

A sus cerca de 50 años, seguía siendo un agente de la escala básica, felizmente casado con una mujer de nacionalidad colombiana, con la que tiene dos hijos, y con la que vivía en Castro-Urdiales, una localidad costera de Cantabria, donde es habitual que fijen su residencia tanto guardias civiles como policías nacionales.

La turística localidad cántabra de Castro-Urdiales donde reside el guardia civil José con su mujer.

Es evidente que la familia de este agente no pasaba penurias en esta turística villa marinera, presidida por un castillo medieval, donde conviven el estilo gótico de su iglesia de Santa María con zonas verdes espectaculares, como el Parque de Cotolino, o el ambiente de sus tascas. Pero todo se acabó este domingo por la tarde, cuando unos agentes le echaron el guante a José con las manos en la masa.

"La Policía Judicial iba tras su pista". "Le arrestaron en el puerto de Santurce cuando estaba de servicio". "Iba en un coche patrulla con 120 kilos de cocaína", tal y como insisten en afirmar estas fuentes próximas a la investigación.

"Unos agentes también se presentaron en su domicilio familiar de Castro-Urdiales para registrarlo". El objetivo de la Policía Judicial era buscar más información acerca de los aparentes vínculos de este guardia civil con el narco. Habrá que ver si próximamente se producen nuevos arrestos.

De momento, José es el primero que ha caído. "Le dio un ataque de ansiedad cuando le arrestaron con la coca y lo tuvieron que llevar a recibir atención médica. Parece ser que hasta le hicieron fotos con la mercancía".