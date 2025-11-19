'El Periquito' tenía 3 denuncias por maltrato pero no mató a su mujer Milagros en Murcia: "Se estaba tomando un Larios cola"

El despliegue policial, este lunes por la noche, en el edificio donde 'El Periquito' se encontró el cadáver de su pareja, Milagros. Cedida

Paco hizo bueno su apodo de 'El Periquito' y durante casi 19 horas permaneció 'enjaulado', en una Comisaría de Murcia, acusado del crimen machista de su pareja: Milagros. Su arresto se produjo pasadas las 20.45 horas del lunes, después de que unos sanitarios certificasen la muerte de Milagros, cuyo rostro presentaba lesiones y sangraba por la boca. Pero este martes, a las 16.18 horas, la Policía Nacional informó de la puesta en libertad de Paco porque la mujer no sufrió una muerte violenta.

"Yo he sido cauto desde el principio y no he señalado a Paco", subraya Juan Cristóbal, dueño del Restaurante La Gotera, con buena fama por su carne a la brasa y que ha jugado un papel clave en la puesta en libertad de Francisco, uno de sus clientes habituales, conocido a pie de barra como Paco 'El Periquito'. "La Policía Nacional ha venido a mi negocio a visionar la grabación de las cámaras de seguridad para confirmar que él estaba aquí a la hora que dijo".

De hecho, la Jefatura Superior de Policía informaba de la puesta en libertad de Paco, tras cotejar la versión de los hechos ofrecida por 'El Periquito', con varios testigos como el hostelero Juan Cristóbal, además de recabar pruebas periféricas. Tales como las cámaras de seguridad del Restaurante La Gotera, al que el investigado aseguraba haber ido a tomarse un 'golpe' el lunes por la tarde, justo antes de regresar a su domicilio en la calle Don Fabián de Los Garres, donde se encontró el cuerpo sin vida de Milagros.

Este era el comunicado que desmentía el crimen machista: "Desde la Jefatura Superior de Policía, se informa de la puesta en libertad del varón detenido, como presunto autor de un delito de homicidio en Murcia. La investigación llevada a cabo por el Grupo de Homicidios y la práctica de otras diligencias han determinado que las circunstancias en las que se ha producido la muerte no tienen un origen violento. Las diligencias policiales realizadas de forma inmediata y las declaraciones de los testigos han aportado información relevante para poder adoptar la decisión de la puesta en libertad".

A sus 55 años, 'El Periquito' se había convertido en un albañil sin tajo diario, abrazado a la mala vida de empinar el codo y con denuncias por violencia de género. Pero su costumbre de tomarse a diario más de una cerveza aderezada con algún cubata, le ha salvado de acabar con sus huesos en la cárcel. Así lo confirma el hostelero Juan Cristóbal, convertido en testigo de esta investigación exprés: "La Policía vino a preguntarme si el lunes por la tarde, Paco había estado en mi local, si iba bebido y si hizo algún comentario raro".

La fachada del Restaurante La Gotera al que acudió Paco 'El Periquito'. Google Maps

Las preguntas del Grupo de Homicidios al hostelero eran fruto de la llamada realizada por un vecino al 112, a las 20.45 horas de este lunes, después de que Paco 'El Periquito' le pidiera ayuda porque no tenía teléfono móvil y necesitaba una ambulancia con urgencia para su pareja. El lío legal de este cincuentón comenzó con el contenido de la alerta recibida por el Centro de Coordinación de Emergencias y que un portavoz resume así: "Mi vecino [Paco] me ha dicho que se ha encontrado a su mujer [Milagros] tirada en el suelo, inconsciente, cuando ha regresado a casa tras hacer la compra en un supermercado".

Una ambulancia se desplazó hasta Edificio San José, en la calle Don Fabián de Los Garres, cuyo personal sanitario subió a la carrera hasta la primera planta. Allí poco se podía hacer por Milagros que yacía sin vida y ensangrentada. Por protocolo, la Policía Nacional se personó para el levantamiento del cadáver y empezaron a sospechar de la versión de 'El Periquito' por dos motivos. Primero porque más que una compra en un súper, se había estado bebiendo un golpe, y en segundo lugar, arrastraba un historial de maltratador con denuncias previas por violencia de género fechadas en 2008, 2017 y 2018.

"En la calle había un lío tremendo con el despliegue policial", apunta Juan Cristóbal, cuyo Restaurante La Gotera se ubica a 350 metros del Edificio San José donde convivían Paco y Milagros, a pesar de las denuncias, al no existir ninguna orden de alejamiento en vigor. "Paco no contaba nada bueno ni malo de su mujer".

Pero este martes, la Delegación del Gobierno informó de que la pedanía de Los Garres podría haber sido el escenario del tercer crimen machista que se contabiliza en Murcia en 2025. "Policía Nacional detuvo anoche a un varón, por un presunto homicidio cometido contra su pareja", tal y como tuiteaba el propio delegado del Gobierno, Francisco Lucas.

- ¿Usted que opinó tras conocer la detención de 'El Periquito'?

- Juan Cristóbal: Yo conozco a Paco porque es cliente habitual de mi restaurante. Suele venir dos o tres veces al día. Se sienta en la barra. Unas veces se toma un par de quintos de cerveza, otras un cubata, habla con los clientes, incluso invita a alguno a un tercio de cerveza. Es una persona pausada y tranquila.

Mi primera impresión fue que le arrestaron por las denuncias anteriores que tenía por malos tratos, y como están las cosas como están, todo apuntaba a que había matado a su mujer. El 99,9% de la gente pensaba que él era el culpable.

Una imagen de archivo de dos agentes de la Policía Nacional. CNP

El sentir a pie de calle se debía al historial de denuncias de Paco y por la vida desordenada que llevaba últimamente. Nada que ver con el albañil que hace más de dos décadas estaba a pie de obra y que se convirtió en presidente de la Peña El Rayo, impulsando una media maratón con motivo de las fiestas patronales de la pedanía murciana de Los Garres.

"Paco se encargaba de la organización de la prueba que salía del casino y de entregar los premios en la Plaza de la Iglesia. Tuvo su fama en su día porque venía gente de varios pueblos a correr", tal y como explica un amigo de toda la vida de Paco. "Le llamaban 'El Periquito' por su bisabuelo". "Trabajaba en todo lo que le salía". "Era todo corazón, pero se echó a la bebida". "La bebida pudo con él".

Este vecino de Los Garres, de 64 años, relata que la relación sentimental de Paco con Milagros, se fue deteriorando a golpe de botella, pero eso tampoco justifica la violencia de género. "Los dos bebían". "Me he quedado en shock con la detención de Paco". "Creo que tiene que haber sido algo accidental porque él no tiene agallas para matar a alguien". "Ellos no eran escandalosos como pareja". "Nunca cometían alborotos en público".

Parece que de puertas para dentro sí, ya que constan tres denuncias, algo que sumado a los problemas de salud de ambos, tuvo como resultado una degradación de la convivencia que desde hace "quince años" mantenían en el Edificio San José. Así lo corrobora un antiguo miembro de la Peña El Rayo: "Paco es bebedor y padecía depresiones". "Milagros se pasó mucho tiempo encamada, acudiendo en ambulancia al Hospital Virgen de la Arrixaca para hacer rehabilitación". Todo ello, a raíz de una supuesta caída que sufrió y donde se rompió el fémur hasta en dos ocasiones.

"A veces, Paco acompañaba a Milagros en la ambulancia a rehabilitación porque pasó de estar encamada a ir en silla de ruedas". Esta mujer, de 48 años, logró recuperar la movilidad, pero estas personas que conocen a la pareja afirman que ella apenas salía del piso. "Ella era muy reservada". Aunque no es descartable que eso fuera una consecuencia de la violencia de género. Lo que está claro es que su pareja, de 55 años, era el que más socializaba, principalmente, en la barra del bar, tras dejar de presidir la Peña El Rayo.

El Edificio San José de Los Garres donde convivían Paco y Milagros.

Este lunes, pasadas las 20.30 horas, 'El Periquito' emprendió el habitual camino de vuelta desde el Restaurante La Gotera al Edificio San José, y cuando abrió la puerta de casa, se encontró a Milagros inconsciente y sangrando por la boca.

"Paco salió gritando, pidiendo ayuda a su vecina Rosario y el hijo de una mujer del bloque de enfrente llamó al 112", tal y como relata una fuente de la Junta Municipal de Los Garres. "La Policía le arrestó por protocolo, por sus antecedentes, y porque a veces venía alguna patrulla a su piso porque montaban escándalo por culpa de que los dos bebían".

Esta vez, el escándalo fue ver a 'El Periquito', con su característico caminar, custodiado por unos agentes como supuesto autor de un crimen machista que se desmintió en menos de 24 horas. Todo ello, por el empeño del Grupo de Homicidios de no quedarse en lo evidente, en el historial de denuncias de la pareja de la fallecida, para ahondar en la inspección ocular del piso, en la visualización de cámaras de seguridad de la zona y en la búsqueda de testigos que dieran credibilidad a la versión del sospechoso de que esta vez no maltrató a Milagros: solo se la encontró muerta.

Aquí es donde entró en juego el testimonio de Juan Cristóbal, con larga experiencia tras la barra, haciendo de psicólogo de sus clientes como muchos hosteleros de nuestro país: "Le conté a la Policía Nacional que este lunes, Paco estuvo dos veces en mi bar. La primera, cuando yo me marchaba a las 16.30 horas, pero no cruzamos palabra porque me iba con mi pareja. La segunda vez, Paco estuvo por la tarde, sobre las 20.30 horas, yo no estaba allí, pero mi personal me ha dicho que se estaba tomando un Larios cola". "Parece ser que este hombre no le había hecho nada a su mujer". "No estaba raro".

- ¿Usted tiene cámaras de seguridad en su negocio?

- Sí. Paco les había comentado que estuvo en mi negocio. La Policía Nacional ha venido a ver las imágenes para contrastar el horario y han confirmado que Paco estaba dentro del bar. Hizo lo de todos los días: se tomó un cubata.

Un portavoz policial confirma que 'El Periquito' vuelve a volar libre mientras Milagros está siendo sometida a una autopsia, para determinar la causa de las lesiones que tenía en su rostro y el motivo por el que sangraba por la boca: "El forense dirá si es una muerte accidental, violenta no es".