Aumentan las faltas de respeto a profesores y las presiones para subir notas: el curso pasado hubo 174 agresiones a docentes

El defensor del profesor del sindicato de la enseñanza ANPE ha atendido a más de 2.000 docentes en el último curso escolar por malestar emocional, por ser víctimas de agresión, de acoso o de incomprensión por parte del centro educativo.

Según la memoria presentada este martes por la ANPE -derivada de atender a docentes víctimas de situaciones de conflictividad en los centros educativos-, esto se traduce en un aumento de faltas de respeto a docentes y de presiones para que haya una subida en las calificaciones. En algunos casos, esas faltas de respeto han llegado a las manos, registrándose 174 agresiones.

Y aunque los casos atendidos por el defensor del profesor han descendido un 4,6 % respecto al curso anterior, en 2024-2025 han aumentado los conflictos con el alumnado y con las familias.

El 42,6 % de los casos atendidos corresponden a conflictos con el alumnado y el 34,4 % a problemas con familias y Madrid, Andalucía y Canarias son las comunidades autónomas donde se han registrado más actuaciones.

Más faltas de respeto

Los principales problemas que reportaron los docentes fueron las faltas de respeto (30,3 %), las falsas acusaciones (28,5 %), problemas a la hora de dar clase (17,3 %), acoso (16 %) y denuncias en el centro o la inspección (13,6 %).

El curso pasado se produjo un aumento de las faltas de respeto de familiares de alumnos a profesores y ascendieron a 320 casos mientras que las presiones para modificar notas también aumentaron y sumaron 162.

Asimismo se denunciaron 141 agresiones de alumnos a docentes y 33 llevadas a cabo por familiares. 174 en total.

Los docentes de secundaria y Formación Profesional son los que, en mayor medida que el resto, han tenido problemas con alumnado y los que trabajan en infantil y primaria, en mayor medida, han tenido problemas con familias, debido sobre todo a su mayor cercanía con el docente.

El profesorado con mayor experiencia, de más de 15 años, reporta más problemas con familias, mientras que los que llevan entre 5 y 10 años trabajando avisan de más conflictos con alumnos.

Conflictos entre alumnos

El informe elaborado por ANPE señala que han aumentado las conductas agresivas entre el alumnado, el 6,6 % frente al 6,5 % del curso anterior, lo que repercute en el malestar del docente y la convivencia en el aula.

La coordinadora estatal del defensor del profesor, Teresa Hernández, lamenta la falta de recursos y apoyos por parte de las administraciones y avisa de que el docente se encuentra "en una espiral de exigencias", entre sobrecarga burocrática y un alumnado que necesita más apoyo y atención individualizada, "que les impide centrarse en lo que realmente es la enseñanza".

"Hay que apostar por la convivencia educativa", recalca, al tiempo que la vicepresidenta nacional de ANPE, Sonia García, incide en que los centros se están convirtiendo en "espacios asistenciales donde los profesores asumen funciones que no les corresponden".

La presencia de los móviles "complica mucho más el trabajo en los centros educativos", señala Teresa Hernández, que lamenta que las familias no pongan límites y, en muchos casos, "se rindan" y trasladen la problemática al centro.

La ansiedad crece

Siete de cada diez docentes atendidos en el curso 2024-2025 han padecido ansiedad, 1,5 puntos más que el curso anterior, y mientras el 17,3 % ha tenido baja médica, el 12 % ha sufrido depresión.

Solo el 4,4 % del profesorado ha señalado que tiene 'tranquilidad'.

La enseñanza primaria concentra el mayor porcentaje de docentes con ansiedad, el 75 %.