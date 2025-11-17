Una menor de 17 años mata a su cuñada de 20 de una puñalada en el abdomen tras una discusión familiar en Asturias

Una joven ha fallecido este sábado tras ser apuñalada en el vientre por una menor de edad que formaba parte de la familia y ha sido detenida. EFE

El sábado, la pequeña parroquia de Aces, en el concejo de Candamo, Asturias, fue escenario de un homicidio que ha conmocionado a la localidad. Natalia Menéndez, una joven de 20 años, falleció tras recibir una puñalada mortal en el abdomen presuntamente infligida por su cuñada, una menor de 17 años que mantenía una relación sentimental con el hermano de la víctima.

Según declaraciones de la familia recogidas por la prensa regional, el suceso se produjo tras una disputa que "comenzó por unas galletas y un redbull".

Tras el inicio del enfrentamiento, la menor comenzó a golpear a toda la familia. Los miembros que estaban presentes, entre ellos el novio de la agresora y el de la asesinada, trataron de reducirla.

Fue en ese forcejeo cuando la menor apuñaló a Menéndez, a la que provocó una hemorragia interna que resultó letal.

Inmediatamente después de cometer la agresión, la joven de 17 años abandonó la vivienda. Durante su huida, según testigos, pinchó las ruedas de varios vehículos que se encontraban en las inmediaciones del domicilio, aparentemente para dificultar cualquier persecución.

Fachada del edificio en el que se produjo el asesinato. EFE

Antes de alejarse definitivamente del lugar, arrojó el arma utilizada al tejado de una vivienda.

La Guardia Civil desplegó de inmediato dos patrullas para localizar a la presunta agresora. La búsqueda fue relativamente breve: apenas treinta minutos después del ataque, la menor fue encontrada en las inmediaciones de la estación de ferrocarril de FEVE en Aces.

Fue detenida sin oponer resistencia y trasladada inicialmente a los calabozos del cuartel de Piedras Blancas.

Los familiares de la menor adujeron en los primeros momentos que ésta tenía problemas psiquiátricos, si bien este extremo, según fuentes de la Guardia Civil, deberá ser objeto de clarificación durante la fase de instrucción.

La presunta asesina se encuentra actualmente ingresada bajo custodia de la Guardia Civil en el Hospital San Agustín de Avilés.

En principio, está previsto que pase este lunes, una vez que reciba el alta médica, a disposición de la Fiscalía de Menores de Asturias, ya que esta sección será la encargada de la instrucción del caso.