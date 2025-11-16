Rubén Romero, profesor de Primaria: "No puedo más. Hay niños y padres con faltas de respeto impresionantes"

Día tras día aumentan los profesores decepcionados, frustrados y agotados debido a la situación que viven a diario en las aulas. No solo han notado una bajada del nivel educativo, también denuncian las constantes faltas de respeto, así como el desinterés del alumnado en las clases.

Y recientemente Rubén Romero, profesor de primaria, ha querido desahogarse con sus seguidores sobre esta situación a través de TikTok (@soyrubenromero).

"Estoy harto. Muy cansado psicológicamente. No puedo más. Hay padres y niños muy majos, pero otros que tienen unas faltas de respeto impresionantes", confesó. El profesor que acostumbra a publicar vídeos de humor ha decidido hablar serio para transmitir públicamente este problema que se está viviendo en cientos de colegios a diario.

Explica su descontento ante el comportamiento de los niños en el colegio y la presión por parte de las familias: "Es incomprensible cómo se comportan en el colegio, les mandas un email a los padres pidiendo colaboración y lo único que hacen es justificar el comportamiento de sus hijos", cuenta molesto a sus seguidores.

Cuenta cómo esta situación le agota cada día más: "Estoy luchando solo sin ningún tipo de ayuda". Además, explica cómo su trabajo ya no es solo explicar el temario. "Yo llego y hago mi trabajo, que es de todo menos enseñar porque tengo que estar controlando continuamente que no se peguen o insulten entre ellos".

El profesor explica que no siente que esté en un colegio: "Siento que es un sitio donde guardo a sus hijos mientras trabajan y punto". Asimismo, su frustración ha llegado hasta tal punto que no piensa que pueda llegar a jubilarse como docente. "Lo voy a acabar dejando porque no puedo más", confiesa agotado.

El maestro madrileño recuerda todo el esfuerzo que le supuso llegar a conseguir una plaza. "Me he sacado una carrera, unas oposiciones, un máster, casi me mato para sacarme la plaza y es que no me compensa. Psicológicamente, acabo destrozado todos los días", explica molesto.

Asimismo, denuncia la falta de apoyo institucional: "Estoy solo ante el peligro. Niños con niveles curriculares diferentes, sin recursos ni ayuda. Estoy agotado", finalizó el madrileño. Además, lanzó un mensaje contundente a los padres: "Educa a tu hijo, yo no quiero regalos. Educa a tu hijo a ser responsable y trabajador".