Adrián Ponz, joven español trabajando en Irlanda: "Como lavaplatos cobraba más que un funcionario en España"

Cada año, cientos de jóvenes deciden marcharse al extranjero en busca de oportunidades laborales con mejores condiciones y salarios. El aumento del coste de vida en España está dificultando la independencia y el progreso profesional, lo que empuja a muchos a probar suerte fuera del país con la esperanza de construir un futuro más estable.

Entre ellos se encuentra Adrián Ponz (@adrianponz), un joven que reside actualmente en Dublín y recientemente ha publicado un vídeo en el que comparte algunos consejos que cualquiera debería seguir si está pensando en mudarse a Irlanda y que a él mismo le hubiese gustado saber antes de irse a vivir allí.

"Lo primero y más importante es que en mi experiencia a mí no me sirvió para nada echar currículum en físico por toda la ciudad", comienza el joven. Con esto no quiere decir que no se pueda hacer, es más, anima a que la gente lo haga, sin embargo, explica que existen otras plataformas como Indeed en las que hay numerosas ofertas.

Además, manda un mensaje alentador a quienes estén pensando en irse a trabajar a Irlanda: "No os agobiéis en cuanto al tema del trabajo, porque aquí da igual el trabajo que tengas y si le pones ganas y tienes iniciativa igual en 1 o 2 meses puedes conseguir ser hasta manager".

Aun así, en otro de sus vídeos quiere aclarar algunas dudas de sus seguidores en cuanto al volumen de trabajo: "Por supuesto que hace 5 años había más trabajo". Explica que antes podías echar 5 currículums y te llamaban de tres sitios diferentes, algo que actualmente no pasa.

A pesar de ello, asegura que hay muchas más oportunidades laborales que en España. En el tiempo que lleva viviendo en Dublín ha trabajado de kitchen porter, en el almacén de una tienda de ropa y ahora es dependiente. "Y todo esto sin tener un buen nivel de inglés", confiesa.

El joven no duda en animar a todo el mundo a vivir la experiencia: "Las oportunidades laborales que hay en este país son impresionantes. Yo trabajando como lavaplatos cobraba lo mismo que un funcionario en España o incluso más", concluye Adrián.