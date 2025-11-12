La denuncia de Ana en Murcia: "Una pareja con un carrito vacío de bebé, intentó secuestrar a mi nieta de 2 años en el colegio"

Ana María, este miércoles, con la denuncia que ha presentado por el intento de secuestro de su nieta en el Colegio San Félix de Zarandona. Badía

Ana María es un manojo de nervios desde el jueves 6 de noviembre porque una pareja de desconocidos, en el interior del Colegio San Félix de Zarandona, "intentó secuestrar" a su nieta: Ana, de 2 añitos.

"La niña estaba llorando". "Se podrían haber llevado a mi nieta", subraya Ana María, durante la entrevista que esta profesional de la limpieza concede a EL ESPAÑOL en un receso a su jornada laboral.

Este intento de secuestro ha sido denunciado ante la Policía Nacional y se ha abierto una investigación. De hecho, la mujer aporta la denuncia para desmentir a la dirección del Colegio San Félix que envió una nota informativa a todas las familias, afirmando que los hechos son "rumores" y que todos los escolares están "bajo la constante supervisión" del equipo docente.

."Esto no es un rumor, esto ha pasado, y se tiene que saber", tal y como recalca Ana María, vecina de la pedanía murciana de Zarandona. "Yo no quiero hacer ningún daño al colegio, pero quiero que se sepa lo sucedido porque hay un hombre y una mujer que podrían llevarse al hijo de cualquiera".

La protagonista de la denuncia es Ana, la bisabuela de la pequeña, una señora de 75 años que junto a una de sus hijas, a veces se encarga de recoger en la guardería a su bisnieta, de 2 años, y luego se acerca al colegio, a por su bisnieto, de 5 años. Algo habitual que hace medio país, recurrir a los abuelos cuando es imposible conciliar la vida laboral con la familiar, ya que la madre de los dos niños está separada y pluriempleada como monitora de gimnasio y masajista.

Ana María narra el intento de secuestro de su nieta. Jorge García Badía

- ¿Qué ocurrió el jueves 6 de noviembre?

- Ana María: Mi madre suele ir con mi hermana a recoger a los dos críos de mi hija, pero ese día fue sola porque mi hermana estaba acabando de hacer la comida. Serían las 13.50 o las 13.55 horas, cuando mi madre fue a recoger a los chiquillos.

Primero, acudió a la guardería, a por mi nieta, que tiene 2 años, y luego se fueron paseando hasta el colegio que está al lado, a por mi otro nieto, de 5 años.

El centro tiene dos puertas de acceso: una grande y otra pequeña. Mi madre entró por la pequeña y al girar a la derecha, de frente, en una zona verde con una palmera, había un señor y una señora con un carrito vacío y se acercaron a ella. Entonces, el hombre cogió a la niña en brazos y mi madre se asustó. Le preguntó: '¿Qué haces?'

Pudo reaccionar, agarrando a la niña, mientras que la pequeña empezaba a llorar: '¡Mamá Anita!' Imagínese el susto que tenía mi madre que es una persona mayor. Ella estaba en shock, se quedó sin voz y no dijo nada en el colegio. Ella se fue a la zona donde estaban todos los padres. Cogió a su bisnieto, se fue directa a casa y se desahogó con mi hermana porque yo estaba trabajando y mi hija, la madre de los niños, también estaba trabajando.

La familia de los menores dio plena credibilidad al relato de la anciana. Prueba de ello es que Milagros, la madre de los dos niños, acudió a la Comisaría del Carmen, durante la medianoche, a denunciar un intento de secuestro. Así lo relata:

“En el Colegio San Félix, mi abuela estaba recogiendo a mi hija, de 2 años, a la salida del centro. Estando mi abuela de la mano de la niña, se ha acercado una pareja con un carrito vacío de bebé y le ha intentado arrebatar a la niña”.

“Mi abuela ha opuesto una fuerte resistencia y no han podido llevársela”, según prosigue relatando esta la madre, al tiempo de que alerta a la Policía Nacional de que no ha sido un episodio aislado en este colegio de Zarandona. “El día anterior ocurrió un hecho similar que también ha sido denunciado. Debido a la rapidez de los hechos, mi abuela no puede aportar datos de estas personas”.

El Colegio San Félix en Zarandona donde se ha producido el intento de secuestro.

A pesar de la denuncia en sede policial y de que unos agentes acudieron al Colegio San Félix a recabar información, la junta directiva reaccionó con una nota informativa con este contenido: "Ante los rumores que circulan recientemente sobre intentos de sustracción de menores en el centro, queremos transmitir un mensaje de tranquilidad y confianza".

"Todos los niños y niñas del centro están a salvo y bajo la constante supervisión del equipo docente y del personal del centro". “No se entrega ningún menor a personas no autorizadas".

"Seguimos rigurosamente los protocolos de seguridad establecidos para la recogida y entrega de un menor. Las autoridades competentes, Policía Local y Policía Nacional, están informadas y han activado las medidas oportunas para garantizar la seguridad en el entorno escolar”.

“Desde el centro educativo, mantenemos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de todos nuestros alumnos y alumnas. Seguimos trabajando con responsabilidad, dedicación y coordinación para garantizar un entorno escolar seguro y protegido. Os pedimos vuestra colaboración para evitar la difusión de rumores, ya que pueden generar alarma, y lo que es más importante, provocar miedos o inquietud entre los niños y niñas”.

La parte del comunicado que atribuye lo sucedido a "rumores" indignó tanto a Ana María, profesional de la limpieza, y abuela coraje de 50 años, que decidió contratar al abogado, Valentín Fernández, para reclamar al centro educativo que pongan más medidas de seguridad. "Esto no es un bulo", remarca. "Quiero hacer hincapié en que todo sucedió dentro del colegio".

- ¿Qué descripción ofrece su madre de los supuestos secuestradores?

- Ana María: Mi madre no recuerda nada porque dice que se quedó paralizada. Se lo he preguntado varias veces y habla de un matrimonio, de entre 30 y 40 años. Ella dice que iba andando tranquilamente hacia el edificio de Infantil y todo pasó en un segundo, en un recodo del patio donde no había otros padres. Esa pareja no le habló, solo se acercó el hombre y le quitó a la niña. Si llegan a empujarla que es una persona mayor, se habrían llevado a mi nieta.

Mi intención no es hacer daño al centro, solo quiero que se sepa lo que ha pasado para que pongan cámaras de seguridad en el colegio y aumente la presencia de la Policía Local porque no hay ni un agente regulando el paso de peatones. He hecho un escrito y se lo he pasado al alcalde pedáneo de Zarandona para que haga fuerza.

El abogado Valentín Fernández también subraya que "aquí nadie se ha inventado nada". "La anciana que iba a recoger al niño al colegio es una mujer que tiene sus facultades mentales plenas, que cuida a sus bisnietos y hace de comer a su familia".

El abogado Valentín Fernández, este miércoles, antes de reunirse con sus clientes. Badía

- ¿Qué medidas emprenderá como abogado de la familia?

- Valentín Fernández: Hay una investigación policial abierta y están buscando grabaciones de cámaras de seguridad, para ver si localizan a esa pareja que estaba con un carrito vacío dentro de un colegio. Estamos hablando de una tentativa de sustracción de menores, con la agravante de superioridad porque la bisabuela se desplaza con la ayuda de un bastón, por tanto, si se produce alguna detención podríamos pedir penas de cárcel de 6 a 10 años.

De momento, he presentado un escrito a la Consejería de Educación para aclarar que lo sucedido no son rumores. Se trata de unos hechos muy graves y hemos pedido que habiliten un punto de control con docentes, para supervisar la entrada y la salida de los alumnos al Colegio San Félix, cada día.

También solicitamos que se instalen cámaras de seguridad para controlar lo que sucede dentro del recinto escolar. Además, al Ayuntamiento de Murcia le pediremos que incremente la presencia de la Policía Local por el entorno del colegio, ya que ni siquiera hay un agente para regular el tráfico en las horas clave: a las 9 y a las 2 de la tarde.

Una fuente policial confirma que la Brigada de Policía Judicial ha abierto una investigación, "encaminada a comprobar si los hechos ocurridos se ajustan al contenido de la denuncia". "El colegio tiene dudas razonables y no hay que generar alarma social". "Se está trabajando en esclarecer las circunstancias y la veracidad de los hechos narrados en la denuncia".

La Policía Nacional trabaja en varias líneas de investigación. La primera se centra en buscar pistas sobre la existencia, o no, de una pareja de desconocidos que va con un carrito vacío por la pedanía murciana de Zarandona, al acecho de algún niño. En segundo lugar, indaga sobre las facultades mentales de Ana, la bisabuela de los menores que sufrió el intento de rapto y que se ha repuesto de dos ictus.

En tercer lugar, también hace pesquisas en el entorno familiar del padre de los menores, a la vista de que está separado de la madre, tienen la custodia compartida de los dos niños, y no es descartable que algún allegado se acercara al colegio a recoger al chiquillo, de 5 años, la anciana no lo conociera y que se produjera un malentendido al acercarse a la niña, de 2 años.

Ana María, este miércoles, atendiendo a Popular Televisión. Badía

En la capital del Segura, en anteriores cursos escolares, en alguna ocasión han circulado bulos sobre intentos de secuestro en colegios o institutos. Uno de ellos se viralizó por WhatsApp y hablaba de una furgoneta que iba a la caza de menores. Este caso preocupa porque existe una comparecencia en comisaría y se ha generado alarma en la comunidad educativa de Zarandona donde se habla de que los sospechosos son una pareja de nacionalidad rumana.

Ana María defiende el contenido de la denuncia y añade que lo sucedido el jueves 6 en el Colegio San Félix no es un caso aislado: "En el centro hay otra denuncia porque una señora, a la hora del comedor, llegó y le dijo a una profesora que se llevaba a su hijo a casa. Entonces, la maestra reaccionó porque no conocía a esa mujer, le preguntó al niño, de 5 años, si era su abuela y el chiquillo dijo que 'no'. Eso está denunciado el miércoles 5 de noviembre, justo el día de antes de lo sucedido a mi nieta. ¿Qué hacía esa persona dentro del centro?

EL ESPAÑOL ha contactado con el Colegio San Félix y confirman la existencia de "dos denuncias" por intento de secuestro escolares del centro. Pero declinan valorar su veracidad: "Todo está en manos de la Consejería de Educación".

- ¿Sus nietos han vuelto a clase?

- Ana María: Estamos abordando la situación con normalidad. La niña no es consciente de lo que ha pasado porque solo es una bebé. El niño ha preguntado qué ha pasado al ver mal a su bisabuela, pero le seguimos llevando al colegio.

- ¿Cómo está gestionando la familia lo sucedido?

- Mi hija está indignada como madre de los niños y mi madre, que es la bisabuela, se encuentra con ansiedad, está afectada, asustada y sin dormir por lo que podría haber pasado. Por suerte, todo ha quedado en un susto. Mi madre es fuerte, es una mujer de la huerta, solo la he visto llorar cuatro veces en la vida y esta ha sido una de ellas: le podían haber quitado a su bisnieta. Solo quiero que los detengan, no sé qué intenciones tiene esa pareja.