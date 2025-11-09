La juez revela que hay un tercer implicado en el crimen de los 2 ecuatorianos en Mazarrón: "un hombre alto" y de "raza negra"

Uno de los carteles de los difuntos Edwing Guillermo y José Patricio, distribuido por sus familiares durante los últimos meses, cuando aún se pensaba que estaban desaparecidos en Mazarrón.

La investigación del 'crimen del zulo' sigue abierta. Los colombianos Carlos Andrés y Bayron Alexis pudieron contar con la ayuda de un tercero, para descuartizar a José Patricio (Ecuador, 1981) y a Edwin Guillermo (Ecuador, 1992), cuyos cuerpos fueron localizados en un zulo de una casa okupa de la Urbanización Camposol.

Así lo revela la magistrada en el auto con el que envía a prisión al segundo implicado: Bayron Alexis S. A., de 27 años, alias ‘Nike’.

Este auto al que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL también aclara que se utilizó un arma blanca para matar a estos dos padres de familia, empleados en una empresa de construcción de piscinas, y que se accedía por un agujero secreto al zulo en el que fueron escondidos sus cadáveres.

“Del relato contenido en el atestado de la Guardia Civil de Totana, resulta que entre el día 16 de abril y el 17 de abril de 2025, en horas aún no determinadas, en la vivienda de la calle Salvias número 58 de la Urbanización Camposol en Mazarrón, Bayron Alexis S. A. y Carlos Andrés A. M., posiblemente, junto al menos otra persona más, con ánimo de matar a los ciudadanos ecuatorianos José Patricio Chango Heredia y Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, les propinaron golpes con un arma blanca hasta acabar con la vida de los mismos”, según expone la juez.

“Posteriormente, ocultaron sus cuerpos en el sótano de la vivienda al que se accedía por medio de una oquedad, situada en una de las habitaciones de la vivienda y que estaba tapada con baldosas, bajo una capa de hormigón”.

A Carlos Andrés le conocían como ‘Carlo’ o 'Charli' por este residencial, marcado por la presencia de guiris que disfrutan de su jubilación tomando el sol en las playas de Mazarrón y jugando al golf. Allí ofertaba sus servicios para hacer pequeñas obras de reforma y chapuzas, mediante una cuadrilla en la que figuraba su pana Bayron, bajo el alias que responde a la famosa marca deportiva ‘Nike’, por lo que no es descartable que usaran sus conocimientos de albañilería para habilitar el zulo.

La casa okupa de la calle Salvias número 58 de la Urbanización Camposol en Mazarrón, donde localizaron los cadáveres de los dos desaparecidos.

Bayron (Colombia, 1998) estaba en situación irregular en España y ha sido cazado en la casa de la tía de su pareja en Alcantarilla. Todo ello, tras dar esquinazo a la Policía Judicial durante 65 días, ya que los cadáveres de las víctimas se encontraron el domingo 31 de agosto y la detención de ‘Nike’ no tuvo lugar hasta el miércoles.

La titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Totana le ha enviado a prisión por los mismos delitos por los que acabó entre rejas el primer detenido de este macabro caso: Carlos Andrés, el okupa de la casa de la calle Salvias de Camposol, ubicada a dos manzanas del inmueble que compartían los ecuatorianos José Patricio, de 43 años, y Edwin, de 32 años.

“En este caso, existen motivos suficientes para considerar que Bayron Alexis S. A. podría ser uno de los autores materiales o cooperadores necesarios en la comisión de los hechos. Esta afirmación se sustenta en un conjunto de indicios plurales, convergentes y objetivamente incriminatorios, obtenidos a lo largo de una investigación compleja y aún en curso”.

La magistrada llega a esta conclusión, a la vista de que tres testigos identifican a Bayron Alexis, como uno de los inquilinos de la casa okupa donde yacían los restos mortales de los ecuatorianos, a los que sus familiares buscaron durante 139 interminables días. De hecho, uno de los testigos reconoce a ‘Nike’ como el compañero de piso de ‘Carlo’ al ver la foto de su ficha en la Policía Nacional.

Toda la estancia de ‘Nike’ en España ha sido accidentada, como poco, ya que figura en un atestado de agosto de 2022, de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Elche; en otro atestado por robo con violencia, elaborado por la Policía Científica en octubre de 2022 en la Junquera (Gerona), y en mayo de 2025, sus datos aparecen en otros dos atestados de la Comisaría del Carmen en Murcia, por un homicidio doloso en grado de tentativa y por infracciones administrativas.

Por si no fuera suficiente el reconocimiento fotográfico que realiza este testigo, ubicando a 'Nike' en la casa okupa de los horrores, su pana ‘Carlo’, también le señaló como su compañero de piso en la Urbanización Camposol tras ser detenido a finales del pasado agosto.

Una foto de Carlos Andrés, el okupa conocido como 'Carlo', mostrando su iPhone.

“Esta situación de convivencia viene corroborada por la declaración de Carlos Andrés S. A., quien declaró en sede judicial que Bayron Alexis S. A. dormía en la habitación en la que se encontraba la oquedad que daba acceso al sótano donde se encontraron los restos humanos”, según subraya la magistrada en su auto de prisión.

Parece que ‘Nike’ dormía a pierna suelta, a pesar de que debajo de su cuarto había dos cadáveres descuartizados y en descomposición. Tampoco mostró muchos remordimientos al colaborar supuestamente con ‘Carlo’, en la venta del Citroën C5 de José Patricio, cuando su restos mortales aún no se habían enfriado.

Prueba de ello es que empezaron a vender su coche el 17 de abril: Jueves Santo. Es decir, solo unas horas después de matarlos, ya que el móvil de José Patricio se apagó a las 00.05 del miércoles 16 de abril y el de Edwin Guillermo a la 1.20. “Otro testigo relató que ‘Charli’ o Carlos Andrés, el 17 de abril les ofreció un Citröen C5, propiedad de José Patricio Chango Heredia”.

De esta forma relata este testigo a la Guardia Civil cómo le ofrecieron un C5, de segunda mano, y a precio de saldo: “El coche no era de ‘Charli’, él solo era el intermediario y me mandó una fotografía por WhatsApp del NIE del propietario, siendo este José Patricio Chango Heredia. Ese mismo día 17 de abril, me trajo el vehículo para que lo viera en persona. ‘Charli’ iba acompañado de un hombre, conocido por ‘Nike’, y otro hombre más alto y más delgado que los otros dos, también de raza negra”.

“Posteriormente, en sede policial, este testigo reconoció fotográficamente a Carlos Andrés y a Bayron Alexis, como dos de los tres hombres que acudieron a enseñarle el vehículo de José Patricio”.

Este testimonio es una de las pruebas clave para que la magistrada sostenga que hay un tercer implicado en este caso, al que todavía no se le ha echado el lazo y que por su descripción física también podría ser colombiano -como los dos otros investigados que ya han ingresado en prisión-.

El vehículo de José Patricio captado por las cámaras de seguridad de una gasolinera tras su desaparición. Cedida

EL ESPAÑOL ha hablado con allegados de los ecuatorianos y sostienen que en la casa de la Urbanización Camposol, junto con ‘Carlo’, ‘Poli’, ‘Charli’ o cualquiera de los alias que emplease este okupa colombiano, también residían otras tres personas: “Había otros dos hombres que parecían de Colombia y una mujer que se dedicaba a vender comidas a inmigrantes que trabajan en la construcción y en el campo”.

Evidentemente, uno de esos dos hombres era Bayron Alexis, alias ‘Nike’, y el tercero en discordia es el sospechoso al que busca la Guardia Civil por tierra, mar y aire. “Continuarán practicándose diligencias de investigación, entre ellas, la toma de declaración en sede judicial y en calidad de testigos de numerosas personas, así como la práctica de otras diligencias, dirigidas a esclarecer la posible participación de otras personas", según recalca el auto.

Además, a fecha de hoy no se ha encontrado el arma blanca utilizada y no se ha precisado el papel que jugaron 'Carlo' y 'Nike': ¿Los dos fueron los ejecutores de ambas muertes? ¿Uno de ellos actuó de verdugo contando con el otro como compinche para habilitar el zulo? A estas preguntas se suma otra nueva: ¿Qué rol jugó el tercer sospechoso al que se busca?

Tampoco se ha esclarecido el motivo por el que estos dos colombianos se cruzaron en las vidas de José Patricio y Edwin Guillermo, tras terminar su jornada laboral en la empresa de construcción de piscinas y comprar unas birras en un Supermercado Consum.

Conforme avanzan las pesquisas, el caso se vuelve más turbio, ya que uno de los encarcelados pretendía habilitar un invernadero de marihuana en el sótano donde se encontraron los cuerpos de estos padres de familia, cuyos restos aún no han sido devueltos a sus familiares, para incinerarlos y repatriarlos a su país.

Este doble crimen ha conmocionado a la nutrida comunidad de ecuatorianos que reside en la Región de Murcia, una de las más importantes de España, como así lo demuestra que el Gobierno de Ecuador está siguiendo la investigación al detalle a través de su Consulado en la capital del Segura.

El Cónsul de Ecuador, Patricio Villegas, en julio, antes de participar en una batida por el paraje de Mazarrón donde se perdió la señal de los móviles de los dos ecuatorianos la madrugada del miércoles 16 de abril. Badía

La operación de venta del Citroën C5 ha sido el mayor error que cometieron estos colombianos porque se lo ofrecieron a varias personas y eso condujo a sus arrestos. Ese coche se convirtió en uno de los hilos de los que ha tirado el Área 1 de Personas de la Policía Judicial porque el C5 se movía por la geografía regional, a pesar de que su dueño, José Patricio, andaba desaparecido.

Primero, el coche fue grabado por las cámaras de una gasolinera, a caballo entre Fuente Álamo y Totana, a bordo viajaban tres hombres de etnia gitana. Después, fue filmado en un Burger King de Murcia con otros pasajeros: dos mujeres y un hombre que eran familiares de los tres ocupantes anteriores.

Uno de los miembros de esa familia de etnia gitana terminó comprando el coche y cuando fue llamado a declarar, identificó a los sospechosos. Lo hizo por medio de sus fichas policiales porque el okupa ‘Carlo’ -al igual que su pana ‘Nike’- también atesoraba antecedentes. En su caso, por violencia de género: “Samuel [nombre falso] dijo que Carlos Andrés y Bayron Alexis, le vendieron el vehículo Citroën C5 y reconoció a ambos fotográficamente”.

Cuando el veinteañero 'Nike' prestó declaración en los juzgados de Totana, existían tantas pruebas en su contra que la magistrada detectó que incurrió en "contradicciones” en su interrogatorio. El primer error lo cometió al asegurar que estaba junto a su pareja y sus dos hijos en Alcantarilla, para tener una coartada que no le ubicara en Mazarrón la madrugada del 16 de abril, cuando se produjeron los asesinatos.

Pero la juez le pilló en fuera de juego: no estuvo en Alcantarilla la noche de autos. “Bayron relató que el 16 de abril estaba en casa con su familia, entre los que incluye a su pareja, sin embargo, a su pareja se le tomó declaración en sede policial y dijo que el 14 de abril, es decir, dos días antes de los hechos, Bayron la acompañó a la estación de autobuses de Murcia porque ella se marchó a trabajar a Jumilla de masajista”.

Una imagen del Ayuntamiento de Alcantarilla, la localidad donde 'Nike' fue arrestado el pasado miércoles.

Este colombiano estaba acorralado en el juzgado. Así lo evidencia el análisis del móvil de 'Nike' donde la Guardia Civil detectó que el okupa 'Carlo' le llamó tras el doble crimen: “Consta que el día 17 de abril de 2025, a las 3,25 horas de la madrugada, es decir, escasas horas después de la última vez que se vio a Edwin Guillermo y José Patricio, Bayron Alexis recibió una llamada de Carlos Andrés”.

La explicación que 'Nike' ofreció a esa llamada le envío a prisión este viernes: “Finalmente, a lo largo de la declaración del detenido se apreciaron contradicciones, por ejemplo, no manifestó nada al respecto de la llamada realizada por Carlos Andrés el día 17 de abril, hasta el final de su comparecencia, a pesar de haber sido preguntado por la relación que existía entre ambos.

"Alegó que había recibido ‘mil llamadas’, para luego decir: ‘Carlos Andrés estaba debajo de mi casa y en ese momento, me ofreció la venta del vehículo de José Patricio’. Manifestó que solamente había visto a Carlos Andrés por motivos de trabajo, para luego decir que sí lo había acompañado a tratar de vender el vehículo”. El famoso Citroën C5, el mismo que podría conducir al arresto de un tercer implicado en el 'crimen del zulo'.