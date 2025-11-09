El imperio de Álvaro Moreno, el católico que bendice sus tiendas de ropa y factura 118 millones: "Dios ha reconstruido mi vida"

“Álvaro Moreno siempre ha sido creyente, pero desde la pandemia tuvo una conversión muy fuerte hacia Dios. Estuvo a punto de tirar la toalla, pero salió hacia adelante y ahora tiene mucha fe”. Es lo que cuenta a EL ESPAÑOL un viejo conocido del empresario sevillano que lidera la marca de ropa que lleva su nombre y que ya factura cerca de 120 millones de euros anuales.

El propio Álvaro Moreno, en este sentido, lo demuestra con un ritual que realiza la marca cuando inaugura una nueva tienda: antes de abrir las puertas al público, un sacerdote recorre las instalaciones con agua bendita, bendice a los empleados y reza para que el nuevo espacio sea fuente de alegría y trabajo digno.

Mientras, en una gran pantalla se proyecta el lema que define su filosofía empresarial: “Sea para gloria de Dios”. Pero no es marketing. Es por la profunda convicción de un empresario sevillano que ha convertido su fe católica en el motor del imperio textil de Álvaro Moreno. Él se lo agradece todo a Dios; se lo dedica todo; y, por ello, pide la bendición.

Álvaro Moreno, junto a un sacerdote, durante la inauguración de una de sus tiendas.

Pero la historia de Álvaro Moreno (Osuna, Sevilla, 1976) podría resumirse en una frase que él mismo pronunció ante las cámaras de El Pespunte, un diario local sevillano: “Dios ha reconstruido mi vida”.

Detrás de ese testimonio hay un empresario que pasó de limpiar escaparates con 13 años a dirigir una compañía con más de 71 tiendas repartidas por toda España, 700 trabajadores y un beneficio neto que alcanzó los 10,9 millones de euros en 2024, prácticamente duplicando el resultado del año anterior.​

Mal estudiante, buen trabajador

Nacido en Osuna en 1976, Álvaro Moreno nunca fue buen estudiante. Su padre, Antonio, cansado de verle pasear los apuntes sin leerlos, decidió darle una lección ejemplar: lo mandó a barrer y a limpiar los escaparates de la tienda familiar, Vilymoda. Lo que Antonio no imaginaba es que aquella decisión le cambiaría la vida a su hijo de 13 años, a toda su familia y al mismo pueblo sevillano que les vio crecer.​

Fue cuestión de tiempo que Álvaro se pusiera tras el mostrador y empezara a aprender. A los 18 años ya se había hecho cargo del negocio en Vilymoda. A los 21, abrió la primera tienda con su propio nombre. Hoy, la empresa que fundó en 2005 es un referente nacional de la moda masculina dedicada exclusivamente al hombre y al niño, con líneas que van desde lo más sport hasta la colección Trajearte, especializada en sastrería para eventos.​

Aunque Álvaro siempre vivió en un entorno culturalmente católico, su encuentro real con Dios llegó de forma inesperada durante la pandemia. Fue en el convento de San Pedro, en Osuna, cuando escuchó las campanas llamando a misa de 9 de la mañana. “Sin saber por qué, me metí en la iglesia”, relata el empresario en una entrevista con la revista Omnes. Entró “roto”, como él mismo reconoce, y salió transformado.​

El empresario Álvaro Moreno-

“Cuando salí de aquella misa pensé: ‘Esto a mí no me puede faltar'’. Dios, en su infinita misericordia, me regaló una vida nueva”, decía Moreno. Aquel momento supuso un punto de inflexión vital. “Antes iba a la iglesia, pero esto era un mundo y luego después entraba en mi vida e iba ‘por otro lado’”, explica.​

El click se produjo cuando comprendió que la fe no era algo que pudiera separar de su vida profesional o familiar. “El cristianismo no es que te lo puedas llevar a tu vida, a tu familia, es que es una forma de vivir”, subraya el empresario. Desde entonces, la transformación ha sido evidente. “Sigo siendo un pecador, pero ahora tengo los sacramentos y a través de ellos, el señor nos va dando esas dosis de amor y eso lo notas día a día y los demás lo notan también”, reconoce.​

"Una tienda para la gloria de Dios"

Lejos de ocultar su condición de católico, Álvaro Moreno lo declara públicamente en su tarea profesional. “Cuando abro una tienda digo que sea para gloria de Dios, porque si no es para su gloria, ¿para qué estamos aquí?”, se pregunta sin ambages. Y esa convicción se materializa en cada inauguración.​

La última, en Barcelona, ​​en la calle Pelayo número 8, fue un ejemplo perfecto de esta tradición. El sacerdote Pablo de Lecea, miembro del Opus Dei, acudió a bendecir el local. “Vamos a bendecir a todas las personas que vayan a venir por aquí: no sólo se van a llevar una prenda estupenda, que va a ayudar a vestir con mucha dignidad y decoro, sino que se van a llevar también una bendición”, decía De Lecea.​

Antes, en la inauguración de Zaragoza, en el centro comercial Gran Casa, la escena se repitió. El sacerdote recorrió las instalaciones rociando con agua bendita tanto a los empleados como a los asistentes, concluyendo con un mensaje lleno de esperanza: “Os deseo la mejor y la mayor de las prosperidades, y que el aroma de Cristo permanezca también siempre en estos recintos”.​

El vídeo de aquella bendición se volvió viral en redes sociales. Miles de usuarios dejaron mensajes de apoyo. “Una de las cosas que me animó a comprar en sus tiendas es un vídeo como este que vi en Instagram. Ropa hay que comprar, pero si además lo haces a alguien que comparte tus valores, ¡mucho mejor!”, comentó un usuario. Otro escribía: “A partir de hoy, por esta forma de inaugurar vuestra tienda, fan total. Sin complejos. Me encanta”.​

El compromiso con los vulnerables

La fe de Álvaro Moreno no se queda en palabras. La compañía, además de por su ropa masculina, es conocida por su compromiso social a través de Tiendas con Alma, una iniciativa que integra numerosos proyectos solidarios en colaboración con diferentes asociaciones y ONGs.​

Gracias a un convenio con Down España firmado en 2019, actualmente hay 14 trabajadores con síndrome de down que forman parte de la plantilla de Álvaro Moreno en otras tantas tiendas repartidas por toda España, nueve de los cuales ya tienen contratos indefinidos. En 2022, Down España reconoció a Álvaro Moreno con el sello de la Red de Empresas por el Empleo con Apoyo.​

Álvaro Moreno, junto a la Hijas de la Caridad del Pumarejo. Cedida

La lista de iniciativas solidarias incluye también Mantas con Alma, para el comedor social de las Hijas de la Caridad del Pumarejo; Mascarillas con Alma, junto a la Fundación El Gancho Infantil; y colaboraciones con la Asociación ELA Andalucía o Tu Casa Azul.​

De Osuna al mundo

Pese a estas muestras de caridad, el éxito empresarial es innegable y los números avalan el modelo de negocio de Álvaro Moreno. La compañía cerró el ejercicio 2024 con una facturación de 118 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 29 % respecto al año anterior. El beneficio neto alcanzó los 10,9 millones de euros, prácticamente duplicando los 6,5 millones del ejercicio anterior.​

El empresario ha centralizado en Osuna, su pueblo, todas las gestiones de compras, ventas, logística y organización de todos los puntos de venta. “Hace moda de kilómetro cero”, como él mismo subraya. “Aquí nací, crecí, me casé, aquí he formado una familia y aquí estará hasta que Dios quiera junto a mi mujer y mis hijos”, declara con orgullo.​

Actualmente cuenta con 71 puntos de venta entre tiendas propias, centros comerciales y outlets, además de la venta online que representa el 18 % de las ventas. Su club de fidelización tiene más de 150.000 personas y da empleo directo a 700 trabajadores, aunque en campañas como Navidad, rebajas o Black Friday incrementan las contrataciones.​

Durante 2024, la compañía reorganizó su estructura societaria, segregando la actividad de comercio al por menor en una sociedad independiente, Álvaro Moreno Retail. La decisión responde al crecimiento exponencial de la empresa y se enmarca dentro del plan de expansión y crecimiento 2024-2030. Este año, la empresa confía en materializar el ansiado salto internacional que trastocó la pandemia, con Lisboa como destino inaugural.​