Úrsula, la secuestradora en serie de bebés: quería robar un niño magrebí para convencer a su ex de que tenía un hijo con él

Alberto apura las últimas caladas de su cigarrillo. Lo tira, lo pisa y se coloca su gorra. "Es de lo peor que hemos escuchado aquí en mucho tiempo", dice aún expulsando el humo tabaquero.

Al hecho al que hace alusión este hombre de mediana edad, oriundo de Navalmoral de la Mata, municipio de 20.000 habitantes situado en la provincia de Cáceres, es al secuestro de un bebé.

"Fue en el bar de ahí, de la plaza, el que hace esquina". Un local de cervezas y tapas low cost, de una famosa cadena de hostelería, fue testigo mudo del rapto.

El establecimiento se halla en una esquina de la Plaza del Jardincillo, un emplazamiento atestado de personas. Casi todos los allí presentes conocen el caso. Nadie en profundidad. Pero "en los pueblos todo se sabe".

Úrsula B. D., quedó con Jalila en otra localidad cacereña, Talayuela, situada a 15 kilómetros de Navalmoral de la Mata. Cogieron el coche y fueron a la mencionada localidad. Tomaron algo en el aludido bar low cost de la Plaza.

Plaza del Jardincillo, en Navalmoral de la Mata (Cáceres), la ubicación donde se halla el local en el que se produjo el secuestro. A. B.

La madre del bebé, de origen marroquí y unos 30 años, fue al baño "a meterse droga", según considera un vecino del pueblo a EL ESPAÑOL, y Úrsula B. D. aprovechó aquel momento para llevarse al niño, de solo un año.

Cuando Jalila salió del servicio, su hijo ya no estaba. Su amiga se lo había llevado. "Esa mujer no está bien. A la vista está. Para llevarse a un bebé... Aunque también te digo que quién deja a su bebé solo con una persona que no está estable", relata una vecina a este periódico sobre el suceso que rodea a Úrsula B. D.

La presunta secuestradora es natural de Talayuela. En Navalmoral de la Mata la han visto en alguna que otra ocasión, pero es en Talayuela donde saben bien quién es, pero los vecinos sostienen que "hace mucho que no viene por aquí".

Quienes recuerdan a Úrsula B. D. la definen como una mujer que trabajaba en "algo de Administración", de 48 años, con dos hijos, uno varón mayor de edad y una chica en torno a los 16 años, "que los dejó con la madre y ella se fue con su pareja a otro pueblo".

Úrsula B. D. E. E.

Pero si hay una persona que realmente se acuerda de Úrsula B. D., y es probable que nunca la olvide, es Kasim. Este ciudadano marroquí de 40 años comenta a EL ESPAÑOL desde su establecimiento, aunque de forma ciertamente esquiva, cuando esta mujer trató de llevarse a su niño, de apenas siete meses.

Calle donde se encuentra el bar de Kasim, en Talayuela (Cáceres). A. B.

"Fue hace una semana, o menos incluso, no recuerdo bien. De vez en cuando ella venía por aquí a tomar café. Se intentó llevar a mi hijo, que tiene menos de un año", relata Kasim, a este diario, aún con el susto en el cuerpo y gran pesar.

El hombre ha puesto una denuncia ante la Guardia Civil. Rechaza hacer más declaraciones sobre el intento de rapto de su niño. "Menos mal que ya la han detenido", agrega este señor al pie de su negocio.

Curiosamente, es en el bar regentado por este ciudadano marroquí donde la presunta secuestradora y Jalila se conocen, y todo ello a través de la abuela del niño raptado.

Kasim indicó a los micrófonos del programa televisivo En Boca de Todos que Úrsula B. D. iba a su bar a tomar el café todas las mañanas. Se pasaba en la terraza toda la jornada cafetera.

Un día, la supuesta ladrona fue al bar por la tarde. Allí estaba Kasim, junto a su mujer y a su niño. Ella dejó al bebé y se marchó al médico, pero le advirtió a Kasim de que Úrsula B. D. quería llevarse a su hijo "para comprarle ropa y comida".

La presunta secuestradora le llegó a decir a Kasim que trabajaba en "los Servicios Sociales". "Intentó primero llevarse a mi hijo, y luego con otro amigo", comentó Kasim.

Úrsula B. D. siguió el mismo modus operandi con el amigo de Kasim: llegó a su bar, le dijo que trabaja en esos presuntos Servicios Sociales y le solicitó que le diera a su bebé para traerle alimentos y ropa.

Niños de 2 años

Su amigo no habla castellano. También es marroquí. Entendió a duras penas qué es lo que quería hacer la ya detenida con su niño.

"Me llamó y me dijo que quería quedar con él para que le diera al niño. Pero él le dijo que el niño tiene que estar con su madre y su padre", apostilló Kasim sobre el suceso de su allegado.

"Buscaba a los niños menores de dos años", concluyó Kasim. Y cuenta el último mensaje que Úrsula B. D. le envió a su amigo cuando le canceló la cita para entregarle al niño: "La gente se piensa que me como los niños". Tras estas palabras, el amigo de Kasim, preso del pánico, bloqueó de WhatsApp a la apresada.

Y, la familia, ¿cómo está? Por su parte, Guadalupe, la tía del padre del bebé secuestrado por Úrsula B. D., cuenta a EL ESPAÑOL la situación que atraviesa su familia a raíz del fatal suceso recientemente vivido en sus carnes.

"Ya se ha pasado el susto. Estamos mejor", comenta Guadalupe durante una conversación telefónica. Esta mujer indica que el niño estuvo secuestrado durante "unas horas", pero desconoce a dónde se la llevó.

Extorsión a la expareja

Varios vecinos de Talayuela han subrayado a este diario que Úrsula B. D. se llevó al niño a "una finca" de Losar de la Vera, un municipio a 40 kilómetros de la citada localidad. El niño, afortunadamente, fue hallado en perfectas condiciones.

Los agentes pudieron llegar hasta la finca en cuestión a través de las cámaras de videovigilancia que custodian el municipio y los alrededores.

"Ella es de aquí, de Talayuela, del pueblo de toda la vida. Yo hace años que no la veía, no la hacía aquí en el pueblo", agrega Guadalupe.

Una de las principales hipótesis que se baraja sobre este secuestro es un presunto intento de extorsión de Úrsula B. D. sobre su expareja, un ciudadano marroquí que está en prisión.

Por otro lado, se descartan otros posibles móviles que propiciaron el secuestro, como la supuesta pérdida de un hijo por parte de Úrsula B. D. y el ansia de recuperar ese sentimiento de madre a través del rapto de un bebé, o la de su venta a un tercero.

Fuentes de máxima solvencia aseguran a EL ESPAÑOL que la mujer buscaba un niño de rasgos magrebíes para tratar de convencer a su expareja que era su hijo en común.

Hermana del exalcalde

Dado que a una parte considerable de la población talayuelana conoce a Úrsula B. D., muchos sí quieren hablar sobre ella. Otros no. Bien sea por privacidad o miedo. Y otros, por el afecto que tienen a su hermano, Ismael.

Ismael B. D. fue alcalde de Talayuela durante la pasada legislatura, por el PSOE. Pero los vecinos quieren dejar claro a EL ESPAÑOL que el exregidor "no tiene nada que ver con su hermana".

"Yo a él le tengo cariño. No se le debe mezclar con ella. Porque una persona de la familia salga así, no significa que sean todos igual. Ismael es un buen hombre", sentencia el dueño de un bar de Talayuela al ser preguntado por el político local.

Permaneció al frente del Ayuntamiento de Talayuela durante cuatro años. Posteriormente, le sucedió en el cargo el popular Roberto Baños, quien gobierna actualmente el municipio.

Sustracción, no secuestro

Por los hechos anteriormente relatados, los agentes de la Guardia Civil de Navalmoral de la Mata detuvieron a Úrsula B. D., y a su pareja por la sustracción del bebé de Jamila.

#OperacionesGC | Detenidas 2 personas por sustraer un bebé en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

La rápida actuación de los agentes permitió localizar al bebé en apenas unas horas en buen estado de salud y la detención de los responsables.https://t.co/JDNpkJ6XCC pic.twitter.com/HubPuMS8so — Guardia Civil (@guardiacivil) November 2, 2025

La operación fue llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres, efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Navalmoral de la Mata y Policía Local de dicha localidad.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 2 de Navalmoral de la Mata, así como de Fiscalía Provincial de Cáceres.

Fuentes del Instituto Armado aclaran a EL ESPAÑOL la distinción entre sustracción y secuestro y el por qué no se aplica este último.

"No se considera secuestro porque no cumple el requisito indispensable del artículo 164 del Código Penal, como es la condición", el cual hace referencia al delito del secuestro.

En él, se exige que haya una condición, es decir, que el autor o autores del secuestro impongan para liberar a la víctima un requisito económico, -como podría ser un rescate-, personal o de otro tipo.