Laura, española que trabaja en Irlanda: "Los salarios rondan los 42.000 €. El año pasado compré casa, en España no se podría"

La realidad que se está viviendo en España está llegando a ser desesperante para muchos jóvenes. Estos están viendo la necesidad de salir del país en busca de mejores oportunidades laborales como es el caso de Laura Varela.

La joven compostelana contó recientemente en una entrevista para el periódico La Voz de Galicia que decidió emigrar a Irlanda hace 7 años con el objetivo de encontrar un mejor futuro después de haber trabajado en guarderías en las que "el sueldo no daba para mucho" y, como no tenía intención de hacer unas oposiciones, decidió poner rumbo a Irlanda.

En el país celta comenzó trabajando como au pair en una casa, después trabajó en una guardería y desde hace ya cuatro años ejerce en la enseñanza pública. Laura descubrió que en el país anglosajón se puede acceder al sistema educativo sin tener que realizar una oposición, sino a través de la colegiación en el Teaching Council.

Otros de los requisitos son: acreditar una titulación universitaria, conocimientos de inglés mediante el C1 de Cambridge o certificado equivalente del IELTS o en caso de no disponer de ninguno de estos títulos haber trabajado tres años en un país de habla inglesa o haber cursado un grado en inglés.

Toda esta experiencia la ha ido documentando en su cuenta de TikTok (@porelmundoadelante), para aquellos interesados en trabajar en el país anglosajón.

Actualmente trabaja en el Marino Community Special School, un centro de educación especial a unos 20 kilómetros de Dublín y a tres minutos de su nuevo hogar: "El año pasado compramos la casa, que en España sería impensable, no se podría, así que busqué trabajo cerca: mandé el currículo a tres centros y de los tres me llamaron, es una barbaridad la de vacantes de profesores que hay aquí. Necesitan muchos docentes, por eso está lleno de españoles".

Sin embargo, explica que muchos profesionales trabajan en guarderías porque no saben que pueden acceder a colegios sin tener que sacarse una oposición y es ahí donde entra ella para intentar ayudarles. Además, asegura que los salarios son bastante buenos y pueden rondar "alrededor de los 42.000 euros anuales".

Aun así, planea volver a España en un futuro cercano, ya que considera que ha cumplido sus objetivos de crecimiento profesional. Echa de menos a su familia y desea tenerla más cerca: "Además ahora con la maternidad te sientes más sola. No tienes a nadie aquí porque viene mucha gente como yo, de paso. Y está la calidad de vida de España, aunque el trabajo no sea el mejor".