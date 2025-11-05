Los indicios de que 'Dinamita Montilla', el asesino en serie de TikTok, violó y mató a Esther: "Me decía que buscaba a mi hija"

A Josefa, la madre de Esther Estepa, le subió ayer la tensión. Mucho. Hasta el punto de que tuvo que ir a urgencias. El motivo fue enterarse de la existencia de las conclusiones de un nuevo informe forense sobre las circunstancias de la muerte de su hija Esther (42 años), asesinada, presuntamente, por Juan José Montilla, alias, 'Dinamita Montilla'.

Montilla es un asesino en serie condenado a 123 años de cárcel por cuatro asesinatos perpetrados entre 1985 y 1987. Pasó en realidad veintiocho en prisión, hasta que salió en 2013 beneficiado por la aplicación de la doctrina Parot.

En agosto de 2022 volvió, supuestamente, a matar: fue detenido en mayo de 2024 por su implicación en el asesinato de David, un joven malagueño de 21 años.

Una minuciosa operación policial fue clave; sus vídeos de TikTok le delataron por ir diciendo su ubicación, pareja a la geolocalización de su terminal telefónico.

Ahora, otra escrupulosa investigación está desentrañando lo que le hizo en agosto de 2023 a Esther. Sus restos aparecieron en febrero del año siguiente. Sus fotos con ella, que certificaron que fue la última persona que la vio con vida, hicieron el resto.

El afán por registrarlo todo con su móvil ha sido la perdición de 'Dinamita Montilla'. Porque en su terminal aparecieron una serie de 7 fotografías en las que los investigadores determinaron que aparecía el cuerpo semidesnudo de una mujer, identificada sin duda como Esther, siendo agredida sexualmente.

Aparecía el cuerpo de Esther, y en una de las fotos, un miembro viril. La imagen de ese miembro será también cotejada por una prueba, solicitada por la jueza que instruye el caso en la Comunidad Valenciana, para dilucidar si pertenece a 'Dinamita Montilla'.

Esther tuvo la mala suerte de cruzarse en el camino de José Jurado Montilla días antes de que se perdiera su pista en agosto de 2023 en Alicante. Sus restos comenzaron a aparecer en febrero de 2024 en un cañaveral de Gandía (Valencia).

'Dinamita Montilla', junto a Esther, en uno de los vídeos que subió el asesino a TikTok. E.E.M

Ahora, un segundo informe forense, elaborado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia, certifica que los moratones en la cara interna de los muslos que tenía el cuerpo de Esther en esas imágenes no se produjeron post mortem.

Este extremo, avanzado por el periódico Sur, apuntala que fue violada y luego, ya analizando los restos óseos, que falleció de un traumatismo craneoencefálico.

"Mi otra hija sí lo sabía, porque se lo dijo nuestro abogado. A mí no me lo quiso decir", cuenta Josefa a este periódico después de tomarse una dosis de medicación de refuerzo para equilibrar esa tensión disparada.

Volvió al lugar

Fuentes cercanas a la investigación cuentan a EL ESPAÑOL otros indicios que lo señalan. El presunto asesino "volvió al lugar donde estaban, justamente, los restos de Esther, tiempo después". En el mes de septiembre el asesino contactó con la madre de su víctima.

"Me decía que buscaba a mi hija", resume Josefa. La primera conexión telefónica fue por una videollamada de WhatsApp que Josefa no le dio tiempo a coger, "pero vi la imagen de un hombre". La segunda llamada, también por video y audio, sí respondió.

"Se identificó. Me dijo que se había enterado de que mi hija había desaparecido, me preguntó que si habíamos denunciado su desaparición y si sabíamos algo. Me contó cómo se conocieron: en un albergue de Alicante, donde ella estaba ya y él llegó al día siguiente. Que estuvieron juntos cinco o seis días".

En primer término, Esther, con su madre Josefa (en el centro) y su tía Manoli, en verano de 2022. Cedida

Josefa subraya que su hija jamás le dijo que salió del albergue acompañada. "No me dijo nunca que iba con este individuo. Ella iba a Oropesa, porque había encontrado trabajo en una heladería". Fue entonces cuando Dinamita Montilla le cuenta que se habían separado también porque él iba a hacer el Camino de Santiago.

Supuestamente, "me llamó cuando lo terminó, al regresar. Y me dijo que no me preocupara, que la iba a buscar y que iba a dar con ella".

La mujer respira profundamente y advierte que el asesino "me envió mensajes desde el móvil de ella, en agosto, haciéndose pasar por mi hija, hasta que lo apagó". Luego de contactar con ella en septiembre, "me enviaba también los vídeos de TikTok, buscándola".

Mismo modus operandi

Fuentes conocedoras de la investigación creen que el hombre regresó a ese cañaveral de Gandía para quitarle una cruz que depositó en la cabeza de Esther.

De hecho, el informe forense inicial precisa que el cráneo tenía una marca de restos metálicos en forma de crucifijo, y que en los enseres de Juan José Montilla también apareció un colgante en forma de cruz.

"Como asesino en serie, a todas sus víctimas, incluidas las cuatro de los años 80, les cubría la cara una vez muertas", explican las fuentes consultadas.

"Es un indicio de cierto remordimiento. De hecho, a Esther también le cubrió la cara. Es un modus operandi clásico de los asesinos en serie: mostrarles cierto respeto luego de haberlos matado",

Así, la marca del crucifijo "sería además otro indicio más. Se baraja que regresó al lugar para cogerlo, porque no ha aparecido. Pudiera ser que sea el mismo que tenía en su poder, u otro".

'Dinamita Montilla', en uno de sus vídeos de TikTok. E.E.

El otro objeto personal que se le intervino fue su teléfono móvil. Allí se averiguó su paso por los Montes de Málaga, y en concreto, en el lugar donde apareció el cuerpo de David, un estudiante de 21 años al que presuntamente asesinó a tiros en una finca de la familia del joven.

Allí estaba todo: su itinerario, sus vídeos de TikTok, donde se hacía eco de la desaparición de Esther.., y esa serie de 7 fotos en las que sin lugar a dudas aparece el cuerpo de la mujer desnudo, medio tapado con un saco de dormir.

Tras un segundo análisis, las fotos han arrojado indicios sólidos de que hubo un móvil sexual tras su muerte. Que fue agredida estando viva, y que también fue golpeada en el cráneo para matarla.

Por tanto, ya no se le imputaría únicamente un delito de profanación de cadáver, sino de presunta violación y asesinato. Pasaría a estar sujeto a que la pena de las acusaciones y de la Fiscalía fuera la prisión permanente revisable.

"Es un asesino en serie total", precisa Josefa. "Y desde luego, yo no me creo que desde 2013 a 2022 no haya matado a nadie. En esos años, ha matado a más gente. Seguro".