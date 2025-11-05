Un hijo le corta el cuello a su madre, de 58 años, en un apartahotel de Murcia y luego llama a su padre para contárselo

El contenido de la llamada ha sido truculento. Un hijo ha atacado con un arma blanca a su madre, en un apartahotel de la capital de Murcia, y luego ha telefoneado a su padre que se encontraba en Andalucía para contarle que su madre estaba herida de gravedad, según explican fuentes próximas de la investigación a EL ESPAÑOL.

De hecho, la alerta al Teléfono Único de Emergencias de la Región de Murcia se ha recibido desde Andalucía a las 7.56 horas de este miércoles. Todavía no está claro si ha sido el padre del supuesto parricida u otro familiar el que ha telefoneado al 112, pero las citadas fuentes confirman que "un allegado" del presunto autor de la agresión ha sido el que ha contactado desde la comunidad andaluza con el 112 murciano, para pedir asistencia sanitaria para la mujer, de 58 años.

El citado apartahotel se ubica a caballo entre los barrios de San Basilio y Santa María de Gracia. De inmediato, en la zona se han personado varias patrullas de la Policía Local de Murcia y de la Policía Nacional, así como una ambulancia. "El hijo de la víctima estaba esperando en la calle", tal y como detallan las citadas fuentes próximas a la investigación.

"Parece que a la víctima le habían cortado el cuello, presentaba heridas por arma blanca", según prosiguen explicando las citadas fuentes. "La mujer estaba grave".

A pesar de que inicialmente, tanto en "su llamada" como en "su mensaje" a su padre solo informaba de que su madre, de 58 años, estaba gravemente herida, sin asumir la autoría del brutal ataque perpetrado con un cuchillo, posteriormente, la Jefatura de la Policía Nacional ha confirmado que este hombre ha sido arrestado por un presunto parricidio. Lo ha hecho con este mensaje:

"Policía Nacional y Policía Local de Murcia han procedido a la detención de un varón implicado en las graves lesiones causadas a su madre, en el día de hoy, en una vivienda del Barrio San Basilio de Murcia. La investigación será llevada a cabo por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional".

La mujer se debate entre la vida y la muerte. "Está Ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Arrixaca", según confirman las citadas fuentes ligadas a la investigación. "La víctima tenía un corte en el cuello y al llegar al apartahotel para atenderla había un charco de sangre muy grande".

El Grupo de Homicidios trabaja a destajo para esclarecer las circunstancias sociales que rodeaban a esta mujer, de 58 años, y a su hijo, así como el motivo por el que ha tratado supuestamente de degollar a su propia madre.