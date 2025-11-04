Di adiós a las arrugas con el nuevo y viral sérum facial de Mercadona: efecto bótox y por tan sólo 6 euros

Mercadona no para de liderar el sector de la cosmética low cost. Prácticamente todos los productos que lanza el supermercado español se viralizan y se agotan en cuestión de semanas. Y en esta ocasión ha lanzado un nuevo sérum que apunta a tener el mismo éxito que el resto de sus productos.

El producto del que estamos hablando se trata del corrector de arrugas Botox Like Serum de la marca Deliplus que la cadena española vende por tan solo 6 euros y es ideal para tratar los signos del envejecimiento.

Su acción bótox se debe al hexapéptido 8, conocido también como argireline. Este activo no es igual que un pinchazo de bótox, pero tiene actividad demostrada en suavizar las arrugas dinámicas, es decir, las que se producen por movimiento. Estas zonas propensas a las arrugas son las patas de gallo, el entrecejo, nasogenianas o en la frente.

Corrector de arrugas Botox Like Serum Deliplus. Mercadona

Para hacerlo más realista, la cadena de origen valenciano ha diseñado el producto en forma de jeringuilla. Y esto no es casualidad, ya que precisamente este formato ayuda en una aplicación directa sobre las líneas de expresión.

El mecanismo de acción de este novedoso producto se basa en relajar la contracción de los músculos faciales. Además, su uso constante ayudará a prevenir la aparición de nuevas líneas de expresión gracias a su efecto tensor y reafirmante. Asimismo, contiene el activo polisacárido que proporciona un efecto lifting inmediato.

Por otra parte, una de las ventajas de este sérum es que es apto para todo tipo de pieles y para un correcto uso, la cadena asegura que con una pulsación al día es suficiente para obtener los resultados deseados. Se debe aplicar directamente sobre cada arruga y masajear todo el producto hasta su completa absorción.

Aunque como precaución, se debe evitar el contacto con mucosas y piel dañada y, en caso de contacto con los ojos, se recomienda enjuagar con abundante agua.