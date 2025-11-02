La rutina de David Navarro, el entrenador que ha puesto "fuerte" a Bustamante para que "el traje le quede impecable"

Hace unas semanas, David Bustamante visitó a Pablo Motos en El Hormiguero para hablar de sus nuevos proyectos, pero el cantante llamó la atención de los espectadores y del propio presentador por su espectacular cambio físico.

El artista, criticado en multitud de ocasiones en redes sociales por su sobrepeso, apareció en el programa de Antena 3 muy delgado y musculado, con un traje hecho a medida que conquistó a Motos: "La culpa la tiene un calvo que está por ahí y que no le encuentro", afirmó el cántabro cuando entró en el plató y se quedó mirando a las gradas del público. Cuando le vio, las cámaras le enfocaron mientras Bustamante decía: "Es David Navarro, mi entrenador. Es mi compañero del día a día".

"Camino en ayunas todas las mañanas y luego me voy a ver a mi tocayo. Entrenamos durante una hora fuerza de manera muy dinámica, pero a mí me duele el cuerpo siempre, es una maravilla, un 'dologusto'. Por la noche hago una hora de cardio, ya sea nadando, jugando al tenis, al pádel…", explicó el artista en El Hormiguero.

EL ESPAÑOL ha contactado con David Navarro (@davidnavarrofitness), el entrenador de David Bustamante, para que nos explique cuál es la rutina que realiza con el cántabro cada día y cómo han logrado, entre los dos, que el cantante tenga su físico actual.

Además, el madrileño también nos ha contado a qué otros famosos ha entrenado o su trayectoria profesional hasta convertirse en uno de los especialistas más importantes del sector.

El entrenamiento de Bustamante

El cambio físico del cantante en los últimos meses ha sido radical gracias a una dieta equilibrada y al entrenamiento junto a David Navarro, el entrenador personal de Bustamante.

"Siempre me fijo en el objetivo que tiene cada una de las personas que acude a mí. El entrenamiento es muy similar entre todos, lo que varía es la disponibilidad que tiene cada persona en cuanto a su biomecánica, si está acostumbrado a hacer ejercicio, si tiene lesiones…", explica el madrileño.

Navarro señala que el sobrepeso que estaba arrastrando Bustamante 'obligaba' a sacarlo de ahí y, como el cántabro es "un tío súper aplicado al máximo", lo que tenía muy claro el entrenador es que no iba a ir a adelgazar: "David ya tenía mucha fuerza de por sí y la idea la tenía muy clara en mi cabeza, ponerle fuerte".

Como reconoció el artista, todas las semanas acude a ver a Navarro para entrenar, pero ¿qué entrenamiento sigue? "Varía entre si está en Madrid o no. Si no está aquí, le digo siempre que alterne los días de entrenamiento un día sí, un día no, dependiendo si tiene o no tiene concierto. Todo es muy global, muy dinámico, unos 40 minutos en total, que tenga la cabeza despejada y que disfrute, que es de lo que se trata", apunta el madrileño.

David Navarro y Chema Martínez Cedida

Cuando el artista está en Madrid, Navarro no le deja entrenar más de cinco días, cuatro intensos y el quinto, que vaya a nadar, jugar al golf, al pádel…

"No hay matadas, la gente se piensa que está todo el día entrenando. El entrenamiento real es de 45-50 minutos, y luego le prohíbo que entrene más, porque lo que más me ha costado con David es obligarlo a descansar, no entendía que en el descanso está la magia. Ahí hay milagros", señala.

Todas las personas que comienzan a entrenar lo hacen con un objetivo y, para Navarro, el de Bustamante estaba claro: "Siempre le hablo de dos, uno ya está más que cumplido, que es que le iba a quedar el traje increíble (risas), le dije que le iba a poner fuerte, no le quería delgado".

"Llevamos juntos mucho tiempo, pero el cambio drástico lo hemos conseguido ahora. Él tiene sus subidas y bajadas, cada persona tiene sus motivos y sus momentos, pero yo llevo siendo amigo de David mucho tiempo y ahora hemos tenido una oportunidad tremenda para hacerlo. Ha sido muy rápido porque le ha puesto todo lo que tenía que poner", comenta el entrenador.

Otros personajes

No obstante, multitud de personas anónimas y personajes conocidos han pasado por las manos de David Navarro. Desde el corredor Chema Martínez, a la cantante Rosa López, el actor Álex González o el presentador Roberto Leal han sido algunos que han entrenado con el madrileño.

David Navarro y Rosa López. Cedida

Eso sí, Navarro deja muy claro que en su sala no se hace CrossFit: "No se lo aplico a nadie y parece que es lo único que existe. Yo me he formado y quiero entender muy bien qué entrenamientos puedo aplicar a cada persona, de qué manera, la mejor, la más efectiva y eficiente para llegar a su objetivo", aclara el madrileño.

Y aclara que para él "una dominada es una dominada, un peso muerto es un peso muerto, un salto a cajón es un salto a cajón… porque eso ya lo hacía yo hace años. Me parece bien que todo lo que invita a la gente a salir del sofá, lo aplaudo como un formador que soy, pero tengo mis reticencias hacia el CrossFit porque produce un volumen de lesiones bastante alto en relación con otro tipo de deportes que, ojo, también las producen".

Su formación

David Navarro lleva años formándose profesionalmente, y los resultados le avalan en La Sala DNavarro, donde acuden los que quieren entrenar con él. Solo hace una excepción con una persona muy especial con la que lleva 15 años entrenando y que acude a su casa para ayudarla.

"Es un centro únicamente reservado a la Salud y Alto Rendimiento ubicado en Las Rozas dentro de Co. Las Rozas, un Coworking que marca donde también ayudamos a todas aquellas personas que trabajan en oficinas, acercándolas al ejercicio preventivo y de fuerza, sin desplazamientos, y por ende, sin excusas", explica el madrileño.

El alma de La Sala DNavarro son Silvina (la pareja de David que se encarga también de entrenamientos de fuerza, de pilates y de yoga), Alba (la fisio del centro) y el preparador madrileño, que no descuida su entrenamiento personal y, cada vez que puede, él también entrena, ya que "nosotros somos nuestro mejor marketing y por eso tengo fotos en mi Instagram entrenando".

"Solo creo en la salud y el alto rendimiento, pero eso no quita que también se pueda cuidar el cuerpo dentro de nuestro trabajo, sin dietas, ni entrenamientos excesivos, ni CrossFit, ni nada parecido. Constancia y sostenibilidad, esa es la clave", dice.

Por último, no podía faltar Teo, el galgo de La Sala DNavarro "que siempre está ahí y le encanta a todo el mundo. Todos comparten el entrenamiento con más alegría", concluye.