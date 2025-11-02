Olaf, agente inmobiliario: "No recomiendo comprar para hacer apartamentos turísticos en España"

Barcelona es una de las ciudades españolas que más vistas recibe al año, ya sea por ocio o trabajo y según un informe de CBRE, una compañía estadounidense de capital inmobiliario, Barcelona es la cuarta población europea más atractiva para los inversores internacionales. Y Olaf Groenewegen es uno de ellos.

El neerlandés fundó con Alberto Cejudo la compañía inmobiliaria Greenroads Real Estate, la cual opera en Estados Unidos y Cataluña. Asimismo, publica contenido en sus redes sociales sobre el mercado inmobiliario español, especialmente el de Barcelona, según contó recientemente en una entrevista para RAC1.cat.

"Buena parte de los clientes son de Países Bajos, como yo, pero también tenemos clientes estadounidenses, de otros países europeos y algunos asiáticos". Además, el empresario explica que la mayoría de los compradores tienen como objetivo poner en alquiler la propiedad adquirida, ya sea el piso entero o por habitaciones. Muy pocos compran para habitar en su propia vivienda.

Asimismo, cuenta que una de las ventajas que tiene la ciudad catalana es su ubicación en la Unión Europea: "Implica que existe una moneda sólida y una situación política estable". Además, a pesar de lo que la mayoría de españoles piensan Olaf asegura que otro de los atractivos para muchos de los compradores es el precio. "Es todavía considerablemente bajo, y los precios de alquiler son buenos, así que se da una buena rentabilidad de la inversión".

Sin embargo, el inversor explica que comprar barato y alquilar en una ciudad donde cada día aumenta el precio del alquiler no es tan sencillo. Una de las dificultades a la que se enfrentan los compradores es la carga fiscal que existe sobre la compraventa en España. Aunque, asegura que el mayor impedimento para la inversión internacional es la legislación cambiante.

Con respecto a este cambio de leyes, el inversor lo tiene claro: "Con la limitación de Airbnb, yo no recomiendo a mis inversores que compren para hacer apartamentos turísticos en España". Con todo esto, trata de recomendar a sus clientes que inviertan en otros países o ciudades españolas. "Es mejor no tener todos los huevos en una misma cesta", finaliza.

A pesar de estos impedimentos, sigue pensando que Barcelona es un gran lugar para invertir y en su perfil de TikTok recomienda tanto los mejores como los peores barrios para comprar una vivienda. "Un piso en el Eixample o Gràcia a buen precio, aunque deba renovarse, es muy recomendable. Son difíciles de encontrar, porque todo el mundo busca lo mismo". Por esta razón también recomienda barrios como Sant Martí y el Poble-sec.

Por el contrario, un barrio que no recomienda es el Raval: "Son edificios antiguos donde las reformas pueden salir muy caras y, aunque hay buena gente viviendo, la inseguridad de la zona hace que sea más probable que tengas malos inquilinos".