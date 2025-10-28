Laura Gómez, profesora decepcionada: "Necesito 20 minutos para iniciar una clase. No la doy más de dos seguidos"

Cada año aumenta el número de docentes que abandonan las aulas. El desinterés, las faltas de respeto y la disminución del nivel educativo de los alumnos están provocando un descontento generalizado en los profesores.

Este sufrimiento diario que viven muchos de ellos lo ha contado Laura Gómez, profesora de matemáticas de un instituto público, a través de sus redes sociales (@laurimathteacher).

"20 minutos de reloj he necesitado hoy para empezar mi clase", comienza relatando la profesora en su vídeo que acumula ya casi 1 millón de visitas. Prácticamente media clase para poder decir las primeras palabras: "Eh, bueno, ¿empezamos o qué?".

Pero esto no ha sido todo, según explica Laura, a lo largo de la clase ha tenido que estar mandando a callar cada cinco minutos. "De verdad que me cuesta dar una explicación en la pizarra más de dos minutos seguidos". La joven profesora tiene que estar constantemente dándose la vuelta para mandar a callar a sus alumnos.

Uno de los motivos por los que más molesta se siente con esta situación es por los alumnos que realmente quieren prestar atención: "Pierden el hilo de la explicación, ¿y qué pasa?, que no lo entienden. Y cómo lo van a entender si no hay manera de dar una explicación completa de principio a final", explica alterada Laura.

La realidad que está viviendo la profesora, la viven cientos de docentes a diario y según un informe de la Fundación Europea de la Formación y el Empleo, uno de cada cinco profesores en España se plantea dejar la enseñanza debido al agotamiento emocional y la falta de disciplina en las aulas.

"No escuchan, les da igual todo, cierran la libreta a mitad de la clase porque ya no les apetece copiar más". La profesora de matemáticas asegura que "hay una falta de disciplina brutal". Laura asegura que es muy habitual que los alumnos digan en voz alta que no les apetece hacer nada tranquilamente.

La frustración de los profesores ha llegado a tal punto que ya no saben qué hacer en las aulas. "Falta mucha educación". Asimismo, finaliza el vídeo asegurando que los institutos se van a quedar sin docentes, ya que esta situación solo está disminuyendo las ganas de ser profesores y aumentando el descontento generalizado.