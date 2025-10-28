Detenidos 4 hombres por violar en grupo a una joven en una fiesta en Pamplona: la Policía la encontró "semiinconsciente"

La zona de tiendas de campaña donde se produjo la agresión sexual a la joven.

La Policía Municipal de Pamplona investiga a cuatro hombres de origen magrebí por una presunta agresión sexual a una joven durante la carpa universitaria que se celebró el fin de semana en la ciudad, en un evento que reúne cada año a centenares de estudiantes.

Los sospechosos han sido detenidos este martes después de que la mujer interpusiera una denuncia, y se encuentran en dependencias policiales a la espera de que este miércoles el juez tome una decisión sobre su situación.

El suceso tuvo lugar antes de la medianoche, en las inmediaciones de la citada carpa universitaria, instalada en la CD Amaya.

Fuentes cercanas a la investigación sospechan que la violación se produjo en una zona de tiendas de campaña, en el camino que baja de Beloso a Caballos de Goñi.

La joven fue hallada semiinconsciente bajo un árbol, tras lo cual fue llevada a un centro sanitario.

La agresión se consumó pese a que el recinto contaba con un Punto Morado: un espacio pensado para que las mujeres puedan denunciar este tipo de incidentes y así evitar que se produzcan.

Además, estas mismas fuentes critican que "hay informes realizados por policías de esas tiendas de campaña a los que el Ayuntamiento ha hecho caso omiso".

La Policía Municipal, responsable de la investigación, sigue custodiando la zona y está a la espera de las pruebas de ADN que se han encargado.