Kike "asfixia" a su novia Ainhoa, de 19 años, y luego "intenta suicidarse con pastillas": crimen machista en Librilla (Murcia)

Ainhoa amagó con romper la relación con Kike el año pasado. No lo hizo y la historia ha terminado en una tragedia marcada por la violencia machista. Este domingo, la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de esta joven, de 19 años, dentro de una vivienda de Librilla donde convivía con este joven, de 27 años, y que ha intentado suicidarse tras acabar supuestamente con la vida de su novia.

Los vecinos de Librilla, un pueblo murciano de apenas 6.000 vecinos, se encuentran consternados. La Guardia Civil ha abierto una investigación para ver si Ainhoa ha sido estrangulada por su pareja, en el marco de un presunto crimen machista, ocurrido en el domicilio que ambos compartían en la calle Totana.

Una llamada alertó de lo sucedido sobre las 15 horas de este domingo y un portavoz del Instituto Armado lo ha confirmado: "Esta tarde, especialistas de la Unidad Orgánica de Policía Judical de la Guardia Civil de Murcia han detenido a un varón como presunto autor de un delito de homicidio cometido contra su pareja sentimental. La víctima ha sido hallada fallecida en una vivienda de Librilla en la tarde de hoy. Entre ambos no existían antecedentes por violencia de género. Se están investigando las causas del fallecimiento".

De momento, la información que circula entre las personas que conocían a la joven pareja apunta a que él la estranguló. La autopsia deberá determinar a qué hora y qué día se produjo este crimen machista. "Parece ser que la chica ha sido asfixiada con una cuerda y luego el chico se ha intentado suicidar, tomándose un bote entero de pastillas", tal y como explica una vecina. De hecho, Kike, de unos 19 años, se encuentra "ingresado" en el Hospital Virgen de la Arrixaca.

La pareja residía en una vivienda de la calle Totana en Librilla. Google Maps

Los dos decidieron dar un salto en su relación sentimental y compartían una vivienda desde hace, al menos, "un par de años", tras alquilarle a una mujer el inmueble de la calle Totana donde se han producido los hechos. "Ainhoa y Kike trabajaron juntos en una cafetería de Librilla". Después, ella tuvo mejor suerte en el mercado laboral y encontró trabajo en una conocida empresa de transportes, pero él acabó en el paro.

"Al parecer, el chico no trabajaba desde hace un tiempo, tenía depresión y había intentado suicidarse en otra ocasión", según explica esta mujer. "La chica quiso romper la relación el invierno pasado, quería separarse y volver a casa de sus padres".

La familia de Ainhoa es muy conocida y querida en Librilla porque regentó una carnicería. Finalmente, la joven, de 19 años, siguió conviviendo con su pareja, de 27 años, y este domingo todo acabó de forma trágica. "El chico ha ahogado a su novia, se ha intentado suicidar y luego ha llamado a su hermana para decirle que se encontraba mal porque se había tomado unas pastillas".

EL ESPAÑOL ha podido saber que la hermana del supuesto autor del crimen machista, se ha desplazado hasta la vivienda de la calle Totana y se ha llevado a su hermano al servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Arrixaca, sin ser consciente de que su cuñada estaba muerta. Posteriormente, algún familiar le ha pedido las llaves a la casera, para ir al inmueble a buscar algo y se ha encontrado con el cadáver de la pobre Ainhoa.

Una estadística terrible

Hace solo cuatro días, el Consejo General del Poder Judicial hizo pública su estadística sobre violencia de género. La tasa de víctimas por cada 10.000 mujeres ascendía a 23,6, en la Región de Murcia, por encima de la media nacional (19,2%).

En concreto, los juzgados especializados en combatir esta lacra, durante el segundo trimestre de 2025, atendieron a 1.845 víctimas, lo que supone un aumento del 5% respecto al mismo periodo de 2024, cuando se registraron 1.757.

La investigación abierta por la Guardia Civil esclarecerá si, realmente, Kike estranguló a Ainhoa y luego trató de quitarse la vida sin éxito, optando por pedir auxilio a su hermana. También deberá aclarar si existía un tira y afloja en la relación que se saldó con un supuesto crimen machista. "A la chica la ha matado su novio", según afirma otra vecina. "Primero decían que ella se quiso suicidar y luego han confirmado que ha sido él quien ha tratado de matarse, pero al no conseguirlo, lo ha confesado todo".