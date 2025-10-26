Hugo Lorenzo, futbolista y estudiante en EEUU: "Si aquí eres constante, en cualquier ámbito tienes tu oportunidad"

Criado en Chamartín, Hugo Lorenzo tuvo sus primeros pasos en la AFE (Asociación de futbolistas españoles). Después su carrera siguió en el Santa Ana, equipo anterior a dar su salto a Estados Unidos. Como muchos jóvenes en España, comenzó a desarrollar su gusto por dar patadas a un balón con cinco o seis años, al igual que su amor por el Real Madrid.

Su vida dio un giro drástico cuando pasó de vivir en Madrid, para irse a tan solo media hora de 'la ciudad del viento', Chicago. El joven madrileño llegó a Estados Unidos gracias al contacto con una agencia, que le presentó unas becas, con universidades interesadas, lo que le hizo dar el paso y embarcarse en una aventura que ya algunos españoles emprendieron antes.

Como fue el caso de Pedro Benito, famoso influencer gaditano y futbolista del Real Murcia, que en el pasado, en sus años formativos optó por viajar a Estados Unidos para jugar en el club universitario de Oklahoma Wesleyan University. "Estuve buscando qué hacía al acabar mi bachillerato, y encontré unos vídeos de Pedro Benito hablando de su experiencia en Estados Unidos, y me interesó mucho", explica Hugo Lorenzo en conversación con EL ESPAÑOL.

Hugo Lorenzo, el dorsal 7 del Purdue Northwest Cedida

PREGUNTA.- ¿Qué fue lo más difícil cuando llegó? ¿El idioma, el estilo de vida o el fútbol?

RESPUESTA.- Pues todo, menos el fútbol, todo es bastante distinto menos el fútbol, que es igual. Bueno, hay alguna diferencia como que el reloj lo pueden parar o que hay cambios ilimitados, pero todo lo demás a nivel futbolístico es igual.

Hugo estudia en la Purdue University Northwest, en el campus de Hammond, ubicada en el estado de Indiana, pero que se encuentra al lado de los famosos grandes lagos, a tan solo veinte minutos de coche del lago Michigan, de hecho está prácticamente fusionada con Chicago, siendo llamada esta zona East Chicago a pesar de no encontrarse en Illinois.

P.- ¿La vida universitaria es como la muestran en las películas?

R.- Sí, en algunas partes, pero yo creo que otras se exageran mucho. En las partes de fiestas, pues sí hay fiestas parecidas, pero no son tan así. Y lo demás es muy parecido, la verdad, vas a clase. Lo único que normalmente la gente va y vive en el campus, es la única diferencia grande que hay. Se puede vivir un ambiente más universitario del que se vive en España.

P.- ¿Qué es lo que más te gusta de Estados Unidos y qué es lo que más echas de menos de España?

R.- Que es un país lleno de oportunidades. Me parece que si aquí eres constante y trabajas bien en cualquier ámbito, vas a tener tu oportunidad. Y si la buscas, la vas a encontrar. Y bueno, lo que más echo de menos de España, pues obviamente, la comida, que no creo ni que se acerque la de aquí a la de España y el estilo de vida también.

Hugo Lorenzo, estudiante de la Purdue University Northwest. Cedida

P.- ¿Consideras que hay un mejor estilo de vida en España?

R.- Sí, la verdad que el estilo de vida y el tiempo ayuda mucho, en España hay mejor tiempo. La zona que yo conozco es fría. El estilo de vida de salir, de estar con tus amigos tomándote algo en la terraza, salir a caminar un rato por Madrid...eso aquí no lo tienes.

Estudios y fútbol

Hugo estudia ingeniería mecánica y mientras compagina estos estudios disfruta de su pasión. Si ya es difícil la vida de un deportista, en este caso lo es aún más, porque se le suma la exigencia académica. "Se compagina con mucho esfuerzo, porque te toca ir en autobús ocho horas un fin de semana a jugar contra un equipo y te tienes que poner a hacer deberes en el autobús o en el hotel", explica el madrileño.

Una situación que supone grandes desafíos, sobre la que Hugo comenta lo siguiente: "todos tus compañeros están hablando y jugando y tú te tienes que poner a hacer deberes. Hay algunos estudiantes que o están en el inicio de su carrera o están en carreras más fáciles, ya que en el inicio de las carreras, tienes clases más genéricas, más sencillas".

Cuando tuvo que elegir una carrera el joven lo tuvo claro ya que esta ingeniería era muy atractiva por sus oportunidades laborales. "Hay muchas salidas y se necesitan muchos ingenieros, además es un trabajo que pagan bastante bien", explica él, a lo que añade "que le da otra opción" aparte del fútbol por si su objetivo se torciese.

Hugo demuestra una mentalidad muy madura respecto a su futuro. "Sé que lo voy a intentar hacer lo mejor posible, pero tengo esa otra opción. Si tengo una lesión grave, que Dios no quiera que eso pase, pero si algo pasa, tengo esa segunda opción que también me gusta y también me puede mantener".

Hugo Lorenzo, estudiante de ingeniería mecánica. Cedida

Fútbol, ¿una eterna promesa?

Se lleva hablando desde hace muchos años sobre la irrupción del fútbol en Estados Unidos, pero la realidad es que nunca termina de calar. Pero sí que se puede decir que se está apostando por ello, ya que Hugo explica "que las infraestructuras, hablando de nivel semiprofesional, aquí son mucho mejores". No obstante, es algo normal, porque hay otros deportes líderes como el béisbol, el fútbol americano o el baloncesto.

"Yo lo que puedo ver desde aquí es que los niños pequeños están jugando al fútbol, no están jugando al baloncesto, no están jugando al fútbol americano. Y yo sí que creo que poco a poco se están dando cuenta de que el fútbol también puede ser un deporte fantástico y no tiene nada de malo", comenta el joven.

Sobre la competencia entre fútbol y fútbol americano comenta que "muchos americanos quieren proteger mucho su deporte que es el fútbol americano, pero poco a poco creo que se está viendo menos como una competición de cuál es el mejor deporte, más como dos deportes que se pueden disfrutar y que pueden convivir juntos".

Pero para que el fútbol coja más fuerza en el país de las barras y las estrellas, todo pasa por un aumento de nivel en la competitividad. Al ser preguntado sobre si fue sorprendido por el nivel del fútbol universitario argumentó que "Sobre todo son los buenos equipos, los que te sorprenden". Hugo Lorenzo, actualmente juega en la División II de la NCAA.

¿Cómo funciona el fútbol allí?

Existe la posibilidad de que Hugo sea elegido en el Draft, por algún equipo de la MLS (Major League Soccer), aunque es algo más remota que si jugase en la primera categoría. También podría escalar a través de los nuevos equipos que se están creando. Por otro lado, uno de los factores que hacen que el fútbol allí sea distinto, es su estilo de juego.

"El fútbol que hay aquí depende del entrenador, si el entrenador es inglés, si el entrenador es brasileño, español… Así que en las universidades y en los equipos de aquí de Estados Unidos hay básicamente un mix, una mezcla de estilos de juegos que es muy interesante. Yo creo que eso no lo he visto en ningún otro sitio", explica Hugo.

Hugo Lorenzo, campeón del torneo de Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference. Cedida

Todo esto sucede por la gran variedad cultural que existe en el país. Hugo tiene una buena experiencia en este sentido, "es distinto porque hay esa gente que habla inglés, otros español, otros italiano… y al final casi cada uno de una manera u otra se comunica. Y es bastante gracioso ver cómo un brasileño que no sabe hablar inglés está hablando con un argentino que no sabe hablar inglés tampoco".

Pero el estilo predominante es el del fútbol inglés, muy estilo Premier League. "El pelotazo, el juego más duro, de centrales fuertes y altos. Yo creo que ese es el que más hay porque los entrenadores ingleses vienen aquí porque es el mismo idioma, hay más oportunidades. Siento que sí que hay mucha calidad pero destaca esa intensidad y ese físico que hay", comenta el joven.