Alex Tensso, un camionero español que cuenta cuánto gana al mes: "Mi objetivo es ahorrar 10.000 euros en 3 meses"

Ser camionero no es una profesión para cualquiera. Durante meses estos profesionales se pasan el día en la carretera viajando en solitario. Esto implica un esfuerzo físico, mental y emocional que no todo el mundo está dispuesto a realizar. Además, la función de estos profesionales es esencial para el funcionamiento de la economía de cada país.

Sin embargo, no a todo el mundo le queda claro si los camioneros reciben un buen sueldo. Para saberlo, Alex Tensso, un camionero, acostumbra a compartir a través de sus redes sociales sus experiencias durante estos períodos de trabajo, así como curiosidades y salarios.

El español dejó la carretera durante una temporada para dedicarse a un emprendimiento personal, y recientemente ha vuelto a poner las manos tras el volante con un objetivo claro: "He vuelto al camión durante tres meses para ahorrar un total de 10.000 euros y luego seguir con el emprendimiento".

En el vídeo comienza mostrando lo que ha ganado durante el primer mes de trabajo. "La primera nómina es de 4.171,31 euros neto". Aunque claramente no destina toda esta cantidad en ahorrar: 398 euros los gasta en comida, 127 euros entre Netflix, Spotify e internet ilimitado por toda Europa y otros 39 euros de pequeños gastos.

Todos estos gastos suman un total de 564 euros de gasto, lo que supone un ahorro total de 3.608,31 euros en tan solo un mes. Viendo esta cantidad Tensso considera que la meta que se ha propuesto de ahorrar 10.000 euros en tres meses "es bastante realista" aunque asegura que tampoco es sencilla.

Además, cabe aclarar que Alex no tiene una nómina fija, su sueldo va en función del trabajo realizado, es decir, cuanto más trabaja, más cobra. Asimismo, se considera afortunado por haber entrado en el sector de transporte, especializarse en el portacoches y poder trabajar en una empresa que ofrece cientos de posibilidades.