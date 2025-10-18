Esnal, el etarra que mató a cinco niñas en el atentado terrorista de la casa cuartel de Zaragoza y por el que Sortu llora su muerte

Jakes Esnal, el terrorista responsable del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza. E. E.

Pedro, Silvia, Esther, Miriam, Rocío y Silvia. Seis nombres. Seis personas. Cinco niñas y un adolescente con sus sueños por cumplir y sus vidas que dibujar. Pero un atentado terrorista truncó sus ilusiones.

El exmiembro de la banda terrorista ETA Jakes Esnal fue uno de los responsables de la masacre de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, allá por 1987. 250 kilos de explosivos arrebataron las vidas de 11 personas y hirieron de gravedad a otras 88. Esnal falleció recientemente a causa de una enfermedad y ha sido homenajeado por "trabajar por el país".

A la izquierda, el etarra Esnal; a la izquierda, el funeral por las víctimas del atentado. E. E.

Esnal, de nacionalidad francesa, fue detenido en 1994 -siete años después del atentado- en San Juan de Luz, una comuna francesa, junto a los etarras Frederik Xistor Haramburu y Ion Kepa Parot, hermano del conocido etarra Henri Parot. Los tres componían el comando Argala.

Esnal fue juzgado en Francia, junto a los otros dos ideólogos del atentado. Por aquel entonces, París no extraditaba a sus nacionales, asegura El Diario Vasco.

Fue condenado a cadena perpetua por el atentado de la casa cuartel. Accionó los explosivos por control remoto y estalló el acceso lateral del edificio, donde se encontraba el vehículo. Cumplió 32 años de la pena y en 2022 fue puesto en libertad de la prisión de Lannemezan. El comando Argala fue uno de los más sanguinarios de la banda terrorista ETA.

En octubre de 2022, Esnal obtuvo la libertad condicional tras las casi tres décadas que estuvo recluido. Salió de prisión con una pulsera electrónica y bajo control judicial, una decisión que fue recibida con júbilo en sectores de la izquierda independentista y con gran pesar entre las asociaciones de víctimas.

Las muestras de indignación absoluta no tardaron en llegar, tanto de dirigentes políticos como de víctimas de la barbarie. El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Aitor Esteban, calificó de "vergonzosos" los homenajes al etarra por parte de EH Bildu.

EH Bai-k eskerrak ematen dizkio Jakes Esnali. Eta Sortuk partekatu.

Benetan? Eskerrak zergatik?



¿Dar las gracias a quien fuera condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza?



Hori da Herriaren alde lan egitea?



Lotsagarria. pic.twitter.com/Ahp6HY0LOF — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) October 17, 2025

En este sentido, el líder del PNV ha mostrado su asombro, a través de su perfil de X (antiguo Twitter), ante los honores recibidos a Esnal: "¿Dar las gracias a quien fuera condenado por el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza?".

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha publicado un hilo en la misma red social sobre el caso y afea a la izquierda abertzale los homenajes: "Está claro quiénes son sus héroes: los ASESINOS de ETA".

La izquierda abertzale (@sortuEH / @ehbildu) homenajea al recién fallecido etarra Jacques Esnal, uno de los autores del atentado en la Casa Cuartel de Zaragoza, en el que fueron asesinadas 11 personas; varios eran niños.



Está claro quienes son sus héroes: los ASESINOS de ETA🧵 pic.twitter.com/m8eUhgL5JZ — COVITE (@CovitePV) October 17, 2025

Y pone el grito en el cielo por las palabras del miembro de Sortu Haimar Altuna. "¡Qué cruel es la vida, Jakes! Te tuvieron en prisión durante 32 largos años", comentó Altuna. Y Covite respondió: "También lo llaman preso político y afirman "que trabajó por el pueblo".

"Esa es la concepción que tiene EH Bildu de los etarras presos: que no merecen castigo penal por haber asesinado o ayudado a asesinar. Que sus crímenes deberían quedar impunes porque estuvieron justificados", agrega el colectivo.

Una de las imágenes más reconocidas del etarra es cuando salió de prisión, cuando fue recibido por su familia junto a la ikurriña -bandera vasca- y una pancarta con el lema "Etxera" -"a casa", en castellano- pronunciado por la asociación independentista Etxerat, que celebra la salida de los presos etarras a la calle.

Jakes Esnal (segundo por la derecha), junto a su familia, al salir de prisión.

No solo ha recibido el calor de sus seguidores a lo largo de esta semana a raíz de su fallecimiento, sino también en ocasiones anteriores, como en 2021.

El 18 de diciembre del citado año, varias personas se concentraron por su 71 cumpleaños con enormes pancartas desplegadas por las calles del País Vasco francés para reclamar su libertad.

Manifestantes reclamando la libertad de Esnal, en 2021. X

La Asociación Profesional de Cabos (APC) comenta a EL ESPAÑOL el atentado y tilda de "malnacidos, ruines, cobardes y miserables" a quienes colocaron el coche bomba: "Los y las guardias civiles no olvidamos aquel terrorífico amanecer del 11 de diciembre de 1987".

"La blanca Navidad se cubrió de rojo, del rojo de la sangre de los nuestros y sus familias. No lo olvidaremos jamás e intentaremos que ningún ciudadano español, viva donde viva, tampoco lo olvide", subraya José Manuel Rodríguez Tovar, presidente de la APC a este diario.