Cangas do Morrazo, en pie de guerra contra la tasa de basura: los vecinos intentaron linchar a concejales de BNG y PSOE

En la Mancomunidad de O Morrazo (Pontevedra), los vecinos, autónomos y empresarios se han movilizado ante la decisión del ayuntamiento de aumentar exponencialmente las tasas de la recogida de basura, que no se habían modificado desde 2008.

Como consecuencia de esta medida aprobada en Pleno este lunes ante la presencia de en torno a un millar de habitantes que protestaban -según estiman algunas asociaciones locales-, los miembros del Gobierno local tuvieron que abandonar la reunión, a su término, escoltados por la Guardia Civil.

Aunque este episodio solo se tornó tenso al final de la sesión plenaria por culpa de un grupo de agitadores, ya que durante la mayor parte de su desarrollo fue una movilización pacífica protagonizada por los comerciantes y hosteleros de la mancomunidad, que acabaron apartándose ante el creciente voltaje del momento.

No ha gustado en Cangas do Morrazo que PSdeG y el BNG les hayan multiplicado, en algunos casos por diez, la tasa de basuras.



Se ve que los vecinos no están en la onda progresista cambioclimática solidaria multiculti polipoli.

pic.twitter.com/jXmMmNETwD — Cristian Campos (@crpandemonium) October 16, 2025

Así lo expresa el presidente de la Asociación de Restaurantes de Cangas (Areca), Gustavo Soliño, que atiende a EL ESPAÑOL para explicar que van a intentar llegar a un acuerdo con el Concello para tratar de impedir una subida tan brusca como repentina.

"Estamos de acuerdo con que se suban las tasas por la recogida de las basuras, porque era un servicio que dejaba que desear. Pero esto se tendría que haber regulado hace años con subidas proporcionadas que no fueran tan drásticas".

PREGUNTA.– ¿Cómo se va a materializar esa subida de la tasa?

RESPUESTA.– Al ciudadano de a pie le sube algo más de un 80%. Pasa de pagar una media de 67 euros a 126. Pero a algunos de los profesionales de la restauración nos va a subir un 300% o más. En algunos casos, pasarán de pagar 200 euros en sus negocios a algo más de 1.000.

P.– ¿Cómo quedará la tasa de la Mancomunidad do Morrazo respecto a la de otros concellos de los alrededores?

R.– He estado hablando con hosteleros de los alrededores, como de Pontevedra, y pagan bastante menos de lo que pagaremos nosotros. Va a ser bastante diferencia.

Soliño detalla que en estos 17 años que la tasa ha estado sin moverse hay una serie de costes que se han disparado: "Por un lado, está lo que la Mancomunidad tiene que pagar a la empresa que hace el tratamiento de residuos en Galicia, que subió un 70%. Además, los costes en general se han disparado, más la normativa de la UE, que está subiendo en toda España..."

La perspectiva de Soliño es la misma que la de Carmen Pereiro, presidenta de la Federación de Comerciantes de O Morrazo. Ambos coinciden en condenar los actos violentos que tuvieron lugar en el Pleno del lunes. Ni ellos ni sus asociaciones tomaron parte en ellos.

Un fragmento del vídeo que se ha viralizado en redes sociales de la Guardia Civil evitando acciones violentas de los manifestantes. RR.SS

Pero sí que lanzan una crítica al Concello por no haberse reunido con las organizaciones sociales para haber llegado a un acuerdo respecto a esa subida.

"Antes del Pleno, exigíamos la retirada de esta medida", expone Pereira. "Ahora, como está aprobada, pediremos que se modifiquen algunas cosas, y para ello estamos intentando ponernos de acuerdo todas las asociaciones".

Sin embargo, tanto Pereira como Soliño subrayan que sus reclamaciones están "alejadas de intereses partidistas", y solo buscan "lo mejor para el conjunto de los vecinos": "Al final del Pleno se protestó contra todos los partidos, incluso contra el PP, que cuando ostentaba la alcaldía tampoco modificó la tasa de la basura".

EL ESPAÑOL ha intentado ponerse en contacto con la alcaldesa de Cangas do Morrazo y presidenta de la Mancomunidad de O Morrazo, Araceli Gestido (BNG), para recabar la versión del Gobierno local, pero al cierre de este reportaje no ha obtenido respuesta.

Uno más en la lista

El caso de la Mancomunidad de O Morrazo ha sido especialmente sonado estos días por la intervención de la Guardia Civil para evitar una escalada en la violencia tras el Pleno.

Sin embargo, este municipio de la costa de Pontevedra no es el único que se pone en pie de guerra contra su ayuntamiento por incrementar la tasa de recogida de basuras.

De hecho, se suma a una lista de poblaciones de toda España que alzan la voz contra esta medida. La última en hacerlo ha sido Aranjuez, en cuyo caso el propio Ayuntamiento se ha rebelado directamente contra un nuevo impuesto que rondará los 140 euros por vivienda.

Desde el Consistorio destacan que, hasta la entrada en vigor de esta obligación estatal, el coste total de la recogida, transporte y tratamiento de residuos era asumido íntegramente por el Ayuntamiento.

Por este motivo, según informa Madrid Total, el Gobierno Municipal se compromete a eliminar la Tasa de Gestión de Residuos en cuanto deje de ser una imposición legal.

Dentro de esta misma comunidad, uno de los municipios más díscolos ha sido Leganés, cuyo alcalde, Miguel Ángel Recuenco, anunció que no la iba a aplicar en el municipio en el que gobierna.

Pero estas medidas de resistencia, ya sea por parte de los vecinos o de los propios ayuntamientos, se están extendiendo a lo largo de todo el territorio nacional.

Desde pequeños pueblos como algunos de la Sierra de Cádiz, en los que sus habitantes se tiraron a la calle; hasta grandes ciudades como Alicante, donde los vecinos se plantaron ante lo que denominaron 'tasazo' a la basura, o Valladolid: lugar en el que esta medida enfrentó al equipo de Gobierno con la oposición.