Christian Gálvez habla claro sobre su salida de Mediaset: "En las alineaciones a veces estás en el 11 y otras estás en la grada"

Christian Gálvez tiene nuevo proyecto. Tras casi una vida en Mediaset, el madrileño abandona el grupo de comunicación para dar el salto a Telemadrid, donde estará al frente de un ilusionante nuevo proyecto: Las tardes de Telemadrid.

De esta manera, el presentador y escritor comienza una nueva etapa en su vida dejando atrás, de momento, el formato que más éxitos le ha dado, los concursos, para centrarse ahora en un talk show con gente mayor que promete ser muy divertido.

Gálvez atendió a EL ESPAÑOL en su primera entrevista tras su marcha de Mediaset para contarnos cómo fue esa amistosa salida de Telecinco y cómo le han recibido en su nueva casa, Telemadrid. Además, ya está preparando dos nuevos libros tras conquistar a los lectores con su última obra, Te he llamado por tu nombre, mientras disfruta de la paternidad de Luca, el hijo que tuvo con la también presentadora Patricia Pardo.

Christian Galvez en La tarde de Telemadrid. Cedida

La salida

Christian Gálvez ha pasado sus últimos 20 años en Mediaset, donde comenzó como reportero de Caiga quien caiga, pasando después a formar parte de un programa que le acompañará toda la vida: Pasapalabra, espacio que presentó de 2007 a 2019. Tras la marcha del concurso a Antena 3, el madrileño presentó varios formatos en Telecinco y Cuatro hasta que, finalizado su contrato, ha decidido probar suerte en Telemadrid, cambiando totalmente de registro.

Pregunta.- ¿Qué significa para un presentador tener contrato de cadena? ¿Cómo se lleva que, en ocasiones, no tener programa, pero seguir cobrando cada mes?

Respuesta.- En mi caso lo he llevado de una manera excepcional porque he podido tener la oportunidad de disfrutar de mi hijo, me he deleitado con la literatura, ya que he podido escribir a gusto. Y cuando tienes eso, no piensas en cuándo va a venir lo que debería venir.

Si hubiese estado todo ese tiempo trabajando, me habría perdido los dos primeros años de mi hijo, pero ha dado la casualidad de que ese barbecho por el que pasan absolutamente casi todos los presentadores, a mí me ha tocado en la época que mejor me podía tocar. Entonces, tampoco tengo el derecho de reclamar nada a nadie.

En las estrategias a veces estás en las quinielas, a veces no. En las alineaciones a veces estás en el once, a veces estás en el banquillo, o a veces estás en la grada. Y a mí en este caso me vino muy bien poder estar en la grada para poder cuidar a mi hijo. Eso no significa que no echara de menos la tele, pero es que lo que tenía en casa era mucho más importante que cualquier programa que haya hecho jamás.

Christian Galvez y su hijo Luca. Cedida

P.- ¿Cómo se lidia psicológicamente con el caso de estar en barbecho, como dice, y que no cuenten con usted para proyectos dentro de la cadena?

R.- Pero es que ese sentimiento, aunque no sea tan acusado, lo tienes siempre cuando acaba un programa, que en mi caso, últimamente, acabaron bastantes. Y además... 25 palabras injustamente, y Alta tensión más injustamente todavía. Lo que pasa es que las estrategias que se toman son decisiones para beneficiar a otros programas porque lo necesitan. Y yo, lo entiendo también. Por ejemplo, ¡Boom! acabó porque no funcionó.

Entonces, es ese punto de que cuando acaba un proyecto en el cual depositas mucha ilusión, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y ves todo el equipo que hay detrás... Pues te da pena y sí que te entran, no miedos, pero sí la incertidumbre de decir... ¿Y qué va a ser lo siguiente? Sobre todo cuando estás habituado a hacer un formato durante 13 o 14 años. Pero luego te vas acostumbrando y al final algo sale o si no, te lo buscas.

P.- Pero ese contrato de cadena da mucha estabilidad laboral y personal…

R.- Claro, te da la estabilidad de saber lo que puedes hacer y cuál va a ser tu economía durante los próximos años. Eso sí que está clarísimo. De todas formas, creo que están cambiando las cosas bastante en la tele en cuanto a los contratos de cadena. Al final, cuando hay falta de proyectos, todos miramos hacia otro lado, que parece que no existen los otros lados y sí que existen.

P.- ¿El contrato de cadena le bloqueaba para otros proyectos?

R.- ¡Bendito bloqueo! No nos podemos quejar nunca de ese bloqueo porque al final te están pagando una exclusividad y te la están pagando muy bien. Te están pagando por tus derechos de imagen y te están pagando, precisamente, para que no desarrolles tus talentos en otros lugares. Y a mí, en ningún momento, jamás, Mediaset dejó de pagarme. Y yo he cumplido con lealtad, con paciencia… Tampoco he sido una persona que ha ido hablando de si había terminado contrato o no con Mediaset, yo no he dicho nada, absolutamente nada.

Christian Galvez y Patricia Pardo. Cedida

He esperado, no tenía ninguna prisa para encontrar ninguna oferta, quería seguir disfrutando a mi hijo y esperaba que alguien, de repente, pensara en mí de verdad y dijera: “Esto Christian lo puede hacer”. Y entonces hubo gente que fue valiente, me llamó y surgió la oportunidad de afrontar nuevos retos. Pero siempre estaré agradecido a Mediaset por haber cumplido su palabra, su contrato, por haberme dado la oportunidad. No entiendo a la gente que critica la esclavitud de los contratos de cadena.

P.- ¿Y qué pasará con Celebrity School, programa que grabó y que nunca se ha emitido?

R.- No lo sé. ¿Lo podrían emitir ahora? Tampoco soy yo quien para exigir una explicación, a mí me parece un formato cojonudo. Siempre dije una y otra vez, y creo que además lo dije públicamente, que si a mí me renovaran el contrato solo para hacer Celebrity School, lo firmaría. Me parece la leche poder currar con niños y hacer un concurso. Entiendo que sí podrían emitirlo cuando quieran porque, en su momento pagaron la producción, mis derechos de imagen… Sí, claro, ¿y por qué no? Yo, desde luego, no lo impediría.

P.- ¿Cómo ha vivido estos meses de incertidumbre y espera de una posible renovación o

finalización del contrato?

R.- He hablado constantemente con la cadena y han sido muy sinceros y honestos conmigo en cuanto a la política de cambios, a la estrategia, a lo que estaba por venir, a lo que no estaba por venir... Y en ese sentido yo no tengo ningún tipo de reproche. De hecho, yo no comuniqué públicamente mi fin de contrato, que fue el 31 de marzo (estrenará su nuevo programa en Telemadrid el 13 de octubre).

Pero es que no me había puesto en el mercado. No tenía la necesidad de gritarle al mundo: “¡Estoy libre!”. No, primero, porque también yo tenía la estabilidad suficiente como para poder esperar, tenía la paciencia suficiente como para ver por dónde iba a ir la cadena porque Mediaset nunca dejara de ser una de mis casas. Es como en el fútbol, llega un entrenador nuevo y tiene que probar las piezas que tiene en la plantilla y, en ese once, por lo que fuera, yo no estaba.

Christian Galvez en Boom. Cedida

En este tiempo he estado inmerso en un periodo de proceso creativo, de escribir la nueva novela y de cuidar, por encima de todas las cosas, a mi hijo. Además, tenía un colchón económico que me permitía hacer eso, claro, yo no he dilapidado lo que he ganado estos años y no tenía la necesidad ni la urgencia de buscar algo, de trabajar por trabajar, además teniendo en cuenta que también hago conferencias y el mundo literario me va bastante bien.

Su nueva ilusión

Desde el próximo 13 de octubre, las tardes en directo de Telemadrid serán para el mostoleño. Y es que el canal autonómico madrileño ha decidido ponerle al frente del programa La tarde de Telemadrid, un talk show producido por Catorce Comunicación que combinará entrevistas, reportajes, testimonios y la participación activa del público, con un estilo visual actual y dinámico.

Desde el canal afirman que el programa responde a una realidad: la soledad no deseada se ha convertido en uno de los grandes retos sociales de nuestro tiempo, especialmente entre las generaciones más mayores. En la Comunidad de Madrid, el 21,5 % de la población reconoce vivir esta situación. Ante una problemática cada vez más extendida, La Tarde de Telemadrid nace como un lugar de encuentro y acompañamiento para tejer redes de compañía y cercanía y dar visibilidad a esta cuestión.

La tarde de Telemadrid. Cedida

En cada emisión, el espectador se encontrará con una variedad de contenidos. Habrá relatos de todo tipo, incluidos los de amor narrados en primera persona, tanto de ciudadanos anónimos como de rostros conocidos, que aportarán emoción al plató. No faltarán tampoco sorpresas para el público, como cambios de imagen o dinámicas en directo.

El servicio público también vendrá a través de una ventana de orientación práctica con consejos de seguridad, salud, bienestar y economía doméstica, de la mano de profesionales de referencia. La Tarde de Telemadrid será además un escaparate de la riqueza cultural de la capital, con recomendaciones de teatro, música, fiestas populares y propuestas gastronómicas accesibles para todos.

P.- ¿Qué supone para usted esta nueva aventura?

R.- Llego a Telemadrid con el entusiasmo que me genera un proyecto ilusionante, que representa una oportunidad única de crecimiento profesional. Hasta ahora, mi trayectoria ha estado vinculada al entretenimiento y los concursos, pero este magazine me permite explorar una faceta distinta: la de comunicar lo que ocurre cada día, con sensibilidad, criterio y vocación de servicio.

Después de muchos años en Mediaset, iniciar esta nueva etapa en Telemadrid es mucho más que un cambio de cadena, es un salto hacia un formato que me reta, me entusiasma y me permite conectar con la realidad de mi ciudad desde otro lugar.

Christian Galvez en La tarde de Telemadrid. Cedida

Este magazine diario no solo me ofrece la posibilidad de comunicar, sino también de escuchar, compartir y acompañar. Como madrileño, me emociona formar parte de una televisión que se preocupa por lo que pasa aquí, por lo que nos afecta y nos une.

P.- ¿Qué nos puede avanzar de contenidos del programa?

R.- Sobre todo, que estaremos entre 90 y 100 minutos de puro directo, que tendré reporteros repartidos por toda la comunidad, público en el plató, entrevistas, testimonios... Lo que es un talk show clásico. La diferencia es que está dirigido para gente mayor. Vendrá gente que busca pareja, gente que, de repente, a los 80 años, le da por viajar, le da por hacer cosas para combatir la soledad, la inactividad...

Un formato muy cercano y de estar con la gente. También tendremos actuaciones en directo para artistas que cantarán sus canciones nuevas, escritores presentarán sus libros… un contenedor de un tipo de entretenimiento que le puede venir muy bien a la tarde de Telemadrid. Es verdad que es muy local, es muy de la comunidad, pero me apetece mogollón porque es algo que no he hecho nunca, jamás, y porque me gusta estar con la gente. Además, creo en este formato y en este tipo de televisión.